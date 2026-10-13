 Ianis Hagi, la un pas de fotbalul francez? Ce mutare pregătește românul
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Ianis Hagi, la un pas de fotbalul francez? Ce mutare pregătește românul

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Ianis Hagi (27 de ani) pare tot mai aproape de o nouă schimbare în carieră, mijlocașul român fiind pe cale să părăsească fotbalul turc și Alanyaspor și să-și încerce norocul în cel francez. Potrivit presei internaționale, Hagi Jr. este în discuții avansate pentru a evolua în Franța, în Ligue 1, la Olympique Marseille, deși teoretic e sub contract, până la finalul acestui sezon. 

Ianis Hagi ar putea evolua în Ligue 1, în Franța
Ianis Hagi ar putea evolua în Ligue 1, în Franța Foto: Sportpictures

Presa franceză notează că transferat ar urma să se realizeze în schimbul a un milion de euro, cu toate că gruparea din Marseille are probleme financiare, care au oprit-o să realizeze orice transfer, de-a lungul verii. Șansele unei mutări ar urma să se concretizeze în această toamnă, iar dacă s-ar întâmpla, fiul selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) ar putea reveni în primele campionate de fotbal ale lumii. Până acum, a mai avut o singură experiență într-un prim eșalon „tare”, pe când a evoluat doar pentru Deportivo Alavés, în stagiunea 2023/2024 din La Liga. Cotat la o valoare de 1,8 milioane de euro potrivit Transfermarkt, comparativ cu șapte milioane de euro, în 2022, Ianis Hagi numără 35 de meciuri la actuala echipă din Turcia, unde a marcat de cinci ori și a oferit trei pase decisive. De-a lungul carierei sale, a jucat la Luceafărul București, Viitorul Constanța, ACF Fiorentina, KRC Genk, Glasgow Rangers și Alavés. La națională, Hagi Jr. este unul dintre căpitanii din echipa coordonată de tatăl său, la prima reprezentativă a României numărând 57 de meciuri și opt reușite. „Tricolorii” au un start dezolant în Liga Națiunilor, acolo unde numără înfrângeri pe linie, pierzând toate cele patru meciuri disputate, până acum. Ocazia revanșei este peste o lună, când România va primi vizita celor din Polonia. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România: 6-0 
România-Suedia: 0-1
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;
2. Bosnia și Herțegovina: 8p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

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