Vinícius nu se dezminte: trage de păr adversarul și se plânge că e persecutat

Vinícius Júnior (26 de ani) este în centrul atenției, după comportamentul său recurent afișat în „sportul rege”. Concret, după ce a primit cartonaşul roşu pentru că a tras de păr un adversar, sâmbătă, la meciul câştigat de Real Madrid cu Villarreal CF, scor 1-0, Vinícius şi-a cerut mai întâi scuze pe social media, apoi a revenit asupra ideii, distribuind o postare în care cineva îi deplângea „soarta”.

Vinícius Júnior (stânga) riscă să rateze mai multe meciuri Foto: EPA

Jucătorul care, în repetate rânduri, se regăsește în situații tensionate consemnează încă un astfel de context: fotbalistul lui Real este vizibil frustrat, după ce a primit cartonaş roşu în cel mai recent meci al său în La Liga - extrema madrilenilor a crezut iniţial că a marcat, înainte ca golul său să fie anulat şi, în cele din urmă, să fie eliminat pentru că l-a tras de păr pe Nathan Saliba.

Îi pare rău, dar nu chiar. Brazilianul, contrastant pe social media

„Bucuria continuă… Prezint scuze echipei mele şi fanilor”, a postat inițial, pe social media, alături de o fotografie cu el. La scurt timp, puțin peste un sfert de ceas, brazilianul a schimbat abordarea, în stilul său caracteristic. Sud-americanul a distribuit o postare de pe conturile unuia dintre fanii săi, un montaj care prezenta o serie de acţiuni în care adversarii s-au apărat brutal împotriva lui. „Cel care primeşte mereu cartonaşe galbene şi roşii este Vinícius, ce ruşine”, se arată în mesajul preluat, însoţită de emoji-uri ironice. Pentru gestul său lipsit de sportivitate de pe terenul de fotbal, brazilianul riscă o suspendare pentru mai multe partide în campionatul din Spania.

Estimat la o valoare de 130 de milioane de euro de către Transfermarkt, Vinícius e venit din 2018 și are contract până în 2032. Cifrele sale arată 384 de meciuri la Real, 129 de goluri și 103 pase decisive, în vreme ce la selecționata Braziliei numără 57 de apariții și 14 reușite.

În funcție de câte etape de suspendare va primi, riscă să rateze atât meciul cu FC Sevilla, cât și El Clásico împotriva celor de la FC Barcelona.