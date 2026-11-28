Ianis Hagi (28 de ani) a reușit să capteze lumina reflectoarelor în campionatul turc, acolo unde internaționalul român a înscris pentru Alanyaspor „golul de onoare”, vineri, împotriva lui Konyaspor, care s-a impus cu 2-1, în etapa a XIII-a.

Ianis Hagi, la primul gol din sezon în Turcia Foto: Sportpictures

Hagi Jr. a fost cel care a deschis scorul, în minutul 15, dintr-o lovitură liberă de pe partea stângă, executată cu boltă sub transversală, reușind să se mențină pe teren aproape întreg meciul, fiind înlocuit în prelungiri. Internaționalul român a marcat pentru prima dată în acest sezon, însă reacțiile din presa turcă au fost atipice, numind „bizar” golul său și făcând referire la faptul că, atunci când toată lumea se aștepta să centreze, mijlocașul ofensiv a trimis direct pe poartă, peste portarul advers, iar mingea s-a oprit în plasa laterală, însă după gol a lăsat de înțeles, prin modul de a celebra, că ar fi fost o intenție și nu o centrare ratată. „Un gol absolut bizar marcat de Ianis Hagi”, au scris turcii.

Schimbarea pe banca tehnică a echipei, speranța lui Hagi Jr.

În actuala stagiune, minutele de joc n-au fost prea multe: doar 330 în primele, existând speranțe de mai bine odată cu numirea lui Uğur Uçar (39 de ani) pe banca tehnică, în prima jumătate a lunii noiembrie. În prezent, Alanyaspor se află pe locul 14 din cele 18 posibile, având un bilanț de trei victorii, tot atâtea remize și șapte înfrângeri.

Cotat la o valoare de 1,8 milioane de euro potrivit Transfermarkt, comparativ cu șapte milioane de euro, în 2022, Ianis Hagi numără 41 de meciuri la actuala echipă de fotbal din Turcia, unde a marcat de șase ori și a oferit trei pase decisive. De-a lungul carierei sale, a jucat la Luceafărul București, Viitorul Constanța, ACF Fiorentina, KRC Genk, Glasgow Rangers și Alavés. La națională, Hagi Jr. este unul dintre căpitanii din echipa coordonată de tatăl său, la prima reprezentativă a României numărând 59 de meciuri și nouă reușite.