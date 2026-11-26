Cristi Chivu (45 de ani) consemnează încă un succes în Liga Campionilor, Internazionale Milano învingând VfB Stuttgart cu 2-0, miercuri, în etapa cu numărul cinci a grupei de Liga Campionilor. Românul consemnează a treia victorie la rând în cea mai tare competiție intercluburi de fotbal din Europa.

Cristi Chivu a avut o seară excelentă în Liga Campionilor Foto: EPA

Cel mai bun antrenor român al momentului s-a bucurat de victorie în fața propriilor suporteri, pe San Siro, după fluierul final prezentându-se într-o dispoziție excelentă.

„Mi-a plăcut totul la echipă, în această seară: mentalitatea, organizarea, intensitatea şi acceptarea dificultăţilor specifice meciurilor din Liga Campionilor, cum ar fi conştientizarea faptului că nu putem domina, de la început până la sfârşit. Organizarea noastră solidă ne-a ajutat să profităm la maximum de greşelile adversarului şi ne-a permis să presăm, ori de câte ori a fost posibil! Ne-am descurcat bine în toate aspectele: am absorbit intensitatea lor, în primele 20 de minute, am apărat zona de centrări, am făcut faţă presiunii şi ne-am apărat poarta. Am creat ocazii bune, dar cu puţin mai mult noroc am fi putut încheia prima repriză în avantaj. Ştiam că ne aşteaptă un meci dur, ei pun multă intensitate, dar am reuşit să le facem faţă! În final, am fost răsplătiţi, am deschis scorul şi apoi ne-am dublat avantajul”, a punctat Chivu, golurile echipei sale fiind înscrise de bosniacul Petar Sučić (23 de ani) din penalty ('57) şi argentinianul Lautaro Martínez (29 de ani, '74).

„Deşi s-ar putea să nu fim întotdeauna perfecţi, trebuie să avem aceeaşi mentalitate”

Chivu a vorbit și despre cum vede că este rolul său la echipă - să insufle motivație în fiecare meci: „Încercăm să facem acest lucru şi să menţinem un nivel bun în permanenţă. Echipa trebuie să rămână unită şi să nu-şi piardă coeziunea. Trebuie să fim conştienţi că, deşi s-ar putea să nu fim întotdeauna perfecţi, trebuie să avem aceeaşi mentalitate: am demonstrat asta astăzi şi am obţinut rezultatul. Ştim cum stăm în clasament şi ce ne aşteaptă. Întotdeauna este nevoie să analizăm, chiar şi când lucrurile merg bine, dar nu ne-am pierdut luciditatea după meciul de la Bergamo: am jucat bine timp de 75 de minute, dar fazele finale nu definesc lucrurile bune pe care le-am realizat în acel meci. Sincer să fiu, trebuie să rămâi lucid şi să analizezi ce s-a întâmplat din punct de vedere tehnic şi mental”. Inter este pe locul 12 din cele 36 posibile în faza curentă a competiției, având trei victorii și două înfrângeri.

Rezultatele de miercuri din Liga Campionilor

Sabah FC-FC Barcelona: 1-4

Slavia Praga-Villarreal CF: 0-1

Atlético Madrid-Viking FK: 2-0

Club Brugge-Liverpool FC: 0-3

Internazionale Milano-VfB Stuttgart: 2-0

Lille OSC-Bayern München: 2-1

Paris Saint-Germain-AS Roma: 2-2

Șahtior Donețk-Fenerbahçe SK: 0-1

Sporting Lisabona-Manchester United: 2-2

Rezultatele de marți din Liga Campionilor

FK Bodø/Glimt-LASK Linz: 1-0

Galatasaray Istanbul-Aston Villa: 1-0

Arsenal Londra-Borussia Dortmund: 1-1

FC Como-AEK Atena: 1-0

Feyenoord Rotterdam-FC Porto: 0-1

Manchester City-SSC Napoli: 2-2

RB Leipzig-RC Lens: 3-1

Real Madrid-PSV Eindhoven: 5-1

Slovan Bratislava-Betis Sevilla: 0-2