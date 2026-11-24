István Kovács (42 de ani) se află în fața unui nou meci intens, arbitrul român al momentului fiind delegat din nou în Liga Campionilor. „Fluierașul” va conduce de la centru meciul dintre Manchester City și SSC Napoli, din etapa cu numărul cinci din faza principală a celei mai tari competiții intercluburi de fotbal, marți, de la 22.00.

István Kovács are parte de un an excelent în fotbalul internațional Foto: EPA

Kovács este considerat un „talisman” City, jurnaliștii britanici evidențiind rezultate excelente în cazul grupării engleze cu arbitrul român pe teren. „UEFA a confirmat că arbitrul român Istvan Kovács va conduce brigada care va oficia partida dintre Manchester City și Napoli, din Liga Campionilor, programată în această săptămână. Până acum, Kovács a acordat 60 de cartonașe galbene, a eliminat opt jucători pentru cumul de cartonașe galbene, a dictat patru eliminări directe și a acordat șapte lovituri de la 11 metri.

Aceasta va fi a doua partidă arbitrată de Kovács în UEFA Liga Campionilor în actuala campanie, după ce a condus victoria lui Real Madrid, scor 4-1, împotriva celor de la RB Leipzig -echipă care a pierdut cu 2-3 în fața lui Manchester City în faza ligii- pe Santiago Bernabeu, la finalul lunii octombrie. Manchester City are un bilanț pozitiv în meciurile conduse de arbitrul român, câștigând trei dintre cele patru confruntări, însă a pierdut ultima partidă, scor 1-3, în fața lui Real Madrid, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Champions League, în februarie 2025. Celelalte rezultate ale lui City în meciurile arbitrate de Istvan Kovács sunt victoria cu 4-3 împotriva lui Real Madrid, la finalul lunii aprilie 2022, victoria cu 1-0 în fața lui Atlético Madrid, la începutul lunii aprilie 2022, și succesul cu 5-1 obținut în deplasare împotriva lui Club Brugge, în octombrie 2021”, notează presa engleză.

A făcut „valuri”, în vară, la Campionatul Mondial

De altfel, în această vară, Kovács a fost prezent la Campionatul Mondial găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, arbitrând chiar două partide: Tunisia-Japonia (0-4) și Iordania-Argentina (1-3), la cea din urmă fiind pe teren și marele Lionel Messi (39 de ani). Numai participarea la turneul final i-a adus peste 100.000, potrivit presei internaționale, pe lângă delegările de la meciuri. Kovács a mai consemnat o „bornă” importantă, la partida dintre Tunisia și Japonia, care a fost meciul cu numărul 1.000 de istoria Campionatului Mondial. Anterior, Kovács s-a mai aflat pe lista arbitrilor la Campionatul Mondial din 2022, însă atunci nu a fost delegat la centru. Amintim că, în 2025, românul a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA: finala Conference League 2022, AS Roma-Feyenoord Rotterdam (1-0), finala de Liga Europa 2024, Atalanta BC-Bayer Leverkusen (3-0) și finala de Liga Campionilor 2025, Paris Saint-Germain-Internazionale Milano (5-0).