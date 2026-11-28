La câteva zile după ce a bătut palma și înainte de a debuta la Watford FC, presa britanică îi conturează deja „ieșirea” lui Edi Iordănescu (48 de ani) de la „cârma” echipei de fotbal din divizia secundă engleză.

Edi Iordănescu, în fața debutului în eșalonul secund englez Foto: Sportpictures

Presiune - acesta este cuvântul pe ordinea de zi în privința antrenorului român la noua sa grupare, care are drept obiectiv, în acest sezon, „să nu pice” în eșalonul al treilea. Cum clubul traversează o perioadă deloc roz, iar media schimbării unui antrenor, în ultimii 14 ani, este la fiecare câteva luni, se conturează un tablou deloc propice performanței. În contextul dat, presa britanică nu îl cotează cu prea multe șanse de longevitate pe Edi Iordănescu la Watford, luând în calcul că ar putea părăsi echipa inclusiv în acest weekend.

24 de antrenori demiși în 14 ani - statistica noii echipe a lui Iordănescu

„E cel mai Watford antrenor din era Pozzo”, notează jurnaliștii britanici, făcând referire la faptul că Edi Iordănescu a schimbat 13 cluburi în cei 16 ani de antrenorat, fapt găsit întrucâtva similar de presa internațională cu ceea ce se întâmplă la noua sa echipă, de la preluarea ei de către familia Pozzo: 24 de antrenori demiși în 14 ani. „Deși ar fi o imprudență să prezicem ce se va întâmpla în continuare la un club care se află în prezent la doar două poziții deasupra zonei retrogradării din Championship, singura certitudine absolută este că numele «Edward Iordănescu» va fi următorul copiat și lipit în șablonul suprasolicitat al clubului, folosit pentru anunțarea plecării unui antrenor. Primul său meci la conducerea echipei va fi în deplasare, împotriva ultimei clasate din Championship, Derby County. Dacă Watford se deplasează pe Pride Park și pierde, Iordănescu ar putea rămâne fără slujbă, până sâmbătă seara”, notează „The Guardian”, în vederea debutului care va avea loc, sâmbătă, de la 17.00.

Românul dă asigurări că nu este nimic din ce nu poate gestiona

Deocamdată, românul, care a fost oficializat în cursul acestei săptămâni, se arată conștient de presiunea pe care o are de gestionat la noul său club: „Timpul este principalul meu inamic, în acest moment. Trebuie să fac ca lucrurile să funcționeze. Ne trebuie timp, dar da, sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm repede. Trebuie să întoarcem această situație. Timpul este mereu inamicul unui antrenor, pentru că toată lumea vrea să aibă vreme la dispoziție să lucreze și să dezvolte lucrurile în maniera pe care și-o dorește. Sunt conștient de asta și sunt obișnuit să lucrez sub presiune. Pentru mine, este o problemă (n.r. că nu are timp la dispoziție), dar este o problemă pe care o pot gestiona”. După 16 etape disputate în liga secundă din Anglia, Watford este pe locul 20 din 24 posibile, cu 15 puncte acumulate, având doar patru meciuri câștigate, trei remize și nu mai puțin de nouă înfrângeri.

Ultima experiență a lui Edi Iordănescu a avut la Legia Varșovia și s-a încheiat în doar câteva luni, în octombrie 2025. Un reper în cariera sa este faptul că de numele lui Edi Iordănescu se leagă parcursul lăudabil la EURO 2024, unde „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală.