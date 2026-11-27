Fotbalul internațional traversează un moment de doliu, după ce un portar de națională a murit la doar 37 de ani, după o luptă dificilă cu cancerul, diagnosticat în mai 2026. Goalkeeper-ul islandez Ingvar Jónsson lasă în urmă un parcurs onorabil cu țara sa, care a ajuns până în sferturile de finală la EURO 2016.

Ingvar Jónsson a jucat până anul trecut Foto: profimedia

Cariera sa l-a purtat la echipele Njarðvík, Stjarnan, Start, Sandnes Ulf, Sandefjord și Viborg, iar din 2020 a imbracat tricoul lui Víkingur Reykjavik. Din palmaresul său la nivel de club fac parte cinci titluri de campion al Islandei, trei Cupe si trei Supercupe. Totodată, în 2014, a fost desemnat cel mai bun jucător al campionatului islandez, iar în 2023 cel mai bun portar.

Țara sa a făcut furori la EURO 2016

La națională, a adunat opt selecții pentru prima reprezentativă și a făcut parte din lotul Islandei la EURO 2016, competiție în care țara sa a ajuns pana în sferturile de finală. La acel moment, Islanda a impresionat fanii fotbalului din lumea întreagă cu scandarea „Hu!” şi cu un parcurs onorabil, până în sferturile turneului, după ce a învins neaşteptat Anglia în optimi. Potrivit presei internaționale, jucătorul fusese diagnosticat cu o formă de cancer în acest an, care s-a dovedit a fi fatal, în doar câteva luni.

În urma sa rămâne o familie numeroasă - soția și cei trei copii, dispariția goalkeeper-ului reprezintă o pierdere grea pentru fotbalul islandez. „Cu mare tristeţe şi profundă durere anunţăm că dragul nostru prieten şi coechipier Ingvar Jónsson, portarul echipei Víkingur, a încetat din viaţă miercuri, 25 noiembrie, alături de cei apropiaţi. Inima clubului şi a tuturor vikingilor este alături de familia sa şi de cei dragi. Transmitem cele mai sincere condoleanţe”, e comunicatul emis de echipa islandeză Víkingur Reykjavik, după deces, urmat de comentarii ale susținătorilor echipei, care îl descriu pe Jónsson drept o legendă a fotbalului islandez.