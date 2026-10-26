Surprizele lui Hagi: pe cine a ales pentru meciurile cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina

Aproape trei săptămâni mai despart echipa naţională de fotbal României de următorul duel din Liga Națiunilor, în vederea căruia selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a conturat lista preliminară a jucătorilor de dincolo de granițe. Ulterior, antrenorul va definitiva alegerile, adăugând fotbaliștii din Superliga României.

Gheorghe Hagi, încă fără victorie la națională Foto: Sportpictures

„Tricolorii” vor primi vizita celor de la Polonia, pe 14 noiembrie, de la 21.45, ca mai apoi să facă deplasarea la Bosnia-Herţegovina, trei zile mai târziu, de la aceeași oră. Hagi încă este în căutarea primei sale victorii oficiale în noul mandat, deocamdată România având patru înfrângeri la rând în Liga Națiunilor. În situația dată, țara noastră se află într-o situație delicată, dat fiind că este pe ultimul loc în grupa sa de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat.

Lista preliminară a stranierilor pentru duelurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Portari: Ionuţ Radu (RC Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varşovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin, Polonia);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia), Radu Drăgușin (ACF Fiorentina, Italia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Raków Częstochowa (Raków Częstochowa, Polonia), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Lisav Eissat (Bristol City), Andrei Borza (Çorum FK, Turcia);

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Marius Marin (Al-Nasr SC, Emiratele Arabe Unite), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Marius Corbu (Ferencváros TC, Ungaria), Vlad Dragomir (Pafos FC, Cipru);

Atacanți: Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia), Dennis Man (PSV Eindhoven, Olanda), Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar), Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia), Florin Tănase (Omonia, Cipru), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Ianis Stoica (CF Estrela da Amadora, Portugalia), Rareş Ilie (Mantova, Italia).

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.