A resuscitat FCSB. Reghecampf trece cu bine primul test: învinge Rapid, 4-1

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a trecut cu bine primul său test important la FCSB, gruparea de lângă Capitală învingând Rapid, sâmbătă, cu 4-1, într-un meci disputat pe Arena Națională și considerat pe teren propriu, din etapa a XIII-a de Superliga României.

Aymen Boutoutaou (centru), autorul unei „duble” pentru FCSB Foto: Sportpictures

Jucătorii lui FCSB au început în vervă duelul și și-au încercat repede norocul la poarta adversă, însă au fost debusolați de întreruperea meciului, din minutul 9, pe fondul vizibilității scăzute de pe teren, în urma aruncării materialelor pirotehnice din peluze. Reluarea jocului a avantajat-o pe Rapid, care s-a recalibrat, deschizând scorul, atacantul elvețian Filip Stojilković (26 de ani), preluând inspirat o centrare a fundașului Latif Ouedraogo (18 ani) și înscriind din voleu, în minutul 11. Imediat, giuleștenii au mai avut câteva ocazii, neconcretizate, însă, intrând la pauză cu 1-0.

În a doua parte a jocului, însă, FCSB s-a revigorat, găsind drumul către egalare, în minutul 58, grație unui șut din afara careului al mijlocașului croat Karlo Muhar (30 de ani). Cel care a adus formația gazdă la conducere a fost mijlocașul ofensiv algerian Aymen Boutoutaou (25 de ani), care a marcat, în minutul 69, ca mai apoi mijlocașul din Capul Verde, João Paulo (28 de ani), să majoreze diferența, 10 minute mai târziu, iar același Boutoutaou să stabilească scorul final, în minutul 81.

„Din secunda unu am simțit că Rapid nu poate câștiga”

Pentru Rapid este o înfrângere usturătoare, Daniel Pancu (49 de ani) digerând cu greutate rezultatul categoric, la finele unui meci în care echipa sa s-a prezentat fără vlagă. „Mă aşteptam, dar nu de maniera aceasta... La noi a fost greu, a fost foarte greu, sunt multe victorii la rând, aduse cu spirit şi cu valoarea jucătorilor din atac. Ştiam că va fi un FCSB mai puternică decât a fost în acest campionat. Din păcate mintea jucătorilor… Astăzi, chiar dacă am intrat în avantaj la pauză, noi nu am avut controlul meciului. Regret enorm. Senzaţia mea de pe bancă a fost că, oricine intra, oricine ieşea, controlul jocului a fost, de la început al adversarilor noştri. Ne-au prins prost meciul ăsta, că veneam după victorii în linie, iar la ei, se spunea, că sunt slabi, că nu pot. Am jucat cu o echipă mult mai experimentată decât noi, au schimbat antrenorul de trei etape şi au trei victorii. Rămâne doar un meci dureros, ne pare rău! Din secunda unu, de când a început meciul, eu nu am simţit că Rapid poate câştiga jocul ăsta”, a spus antrenorul formației vișinii, care se pregătește pentru meciul de Cupa României, la Petroșani, unde întâlnește Corvinul Hunedoara, în vreme ce FCSB se va duela cu Gloria Bistrița, în deplasare, în aceeași competiție.

„Unul din cele mai frumoase goluri ale campionatului!”

De cealaltă parte, așa cum era de așteptat, Reghecampf a salutat rezultatul în favoarea lui FCSB. „În primul rând, mă bucur foarte tare pentru echipă, pentru că primele două meciuri nu au fost ceea ce ne doream... Am intrat mai bine în repriza a doua, încrederea jucătorilor va creşte, de la meci la meci. Îmi doresc să am o bancă puternică, să am jucători care să poată produce calitate. Fotbalul este un sport de echipă, întotdeauna trebuie să creezi o echipă şi jucătorii de valoare se vor vedea acolo. Mai sunt momente unde trebuie să muncim mult mai bine, dar sunt bucuros că nu le-am dat posibilitatea adversarilor să joace. Diferenţa a făcut-o echipa, grupul. Indiferent de rezultat trebuie să fie un grup puternic!”, a spus antrenorul grupării de lângă Capitală, adăugând cum a abordat echipa după prima repriză, în încercarea unei reveniri. „La pauză...? Sunt şi vorbe mai dure, dar eu nu vorbesc mult la pauză, îi las pe jucători să se refacă”. Reghecampf și-a găsit cuvinte de laudă și pentru adversari: „Rapid a marcat unul din cele mai frumoase goluri ale campionatului! Calitatea jucătorului care a înscris este incredibilă”. FCSB lasă, astfel, în urmă primele două jocuri neconvingătoare cu Reghecampf pe banca tehnică, venit „să resusciteze” echipa de lângă Capitală.

Record pe Arena Națională

Duelul dintre FCSB și Rapid a surescitat amatorii de fotbal din Capitală, nu mai puțin de 38.353 de spectatori venind pe Arena Națională, acolo unde s-a consemnat recordul ediției curente din primul eșalon românesc. Interesul ridicat s-a văzut și prin numărul de bilete alocate și achiziționate suporterilor formației oaspete: Rapid a primit 8.000 de bilete pentru această partidă, în baza acordului de reciprocitate dintre cele două cluburi. Cele două formații vor mai avea parte de un duel direct în returul sezonului regulat, la finalul lunii februarie din 2027, meci care se va juca pe același stadion.