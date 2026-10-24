Meci intens în Superliga României: „Am crezut că jucăm contra Barcelonei”

Universitatea Cluj s-a remarcat cu o victorie categorică, vineri, în etapa a XIII-a de Superliga României, învingând Corvinul Hunedoara cu 3-0, după un hat-trick reușit de atacantul bosniac Jovo Lukić (27 de ani), care a asemănat formația adversă cu gruparea de pe Camp Nou.

Jovo Lukić a izbutit primul său hat-trick din acest sezon Foto: Sportpictures

Pe stadionul de la Petroșani, considerat pe teren propriu pentru hunedoreni, clujenii n-au pierdut vremea și au deschis numaidecât scorul, în minutul 4, când după o lovitură liberă, Lukić a profitat de o eroare de comunicare la adversari și, deși hunedorenii s-au lansat în cursa pentru egalare, aceasta nu s-a petrecut. În repriza secundă, același Lukić a majorat scorul, în minutul 81, înscriind la colţul lung, ca în ultimul minut regulamentar de joc, bosniacul reușind hat-trickul cu o lovitură de cap.

Lukić, maestrul hat-trickurilor: „Cred că am șase”

„Mă simt excelent, dar şi foarte obosit. Acum patru zile, am avut alt meci, avem jucători accidentaţi, vreau să îmi felicit colegii pentru această prestaţie! Mă simt din ce în ce mai bine, de la meci la meci! Am crezut, la un moment dat, că jucăm contra Barcelonei, aveau o posesie foarte bună! Cred că am avut noroc în acest joc. Am câştigat la trei goluri diferenţă şi nu am primit niciunul. Cred că am șase hat-trickuri. Îmi place să fiu golgheter, sunt atacant, dacă nu dau gol, care mai e scopul meu...?”, a spus Lukić, care se află la primul său hat-trick din acest sezon.

De cealaltă parte, antrenorul de fotbal al celor de la Corvinul, Florin Maxim (45 de ani), a declarat: „Dacă n-ai văzut meciul, poţi spune că a fost o umilinţă. Trebuie să învăţăm, tot mă văd nevoit să repet acest lucru, e păcat... Trebuie să fim mai ancoraţi în prima ligă. În Liga a II-a, făceam la fel, dar aici ne pedepsesc adversarii. E de râs cumva, dar trebuie să le remediem, a fost un joc bun, o primă repriză bună”.

După această victorie, „șepcile roșii” sunt pe locul cinci, cu 22 de puncte, în vreme ce Corvinul este pe a noua poziție, cu 16 puncte. Mai departe, hunedorenii vor avea deplasare la FC Argeș, în vreme ce U. Cluj va primi vizita lui FCSB.