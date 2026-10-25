 Rămân fără antrenor? Argeșul lui Andone, nouă meciuri fără victorie
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Rămân fără antrenor? Argeșul lui Andone, nouă meciuri fără victorie

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FC Argeș se afundă în situația deloc roz înc care se află, în ultimele etape, consemnând o nouă înfrângere în Superliga României. Cel mai recent, formația lui Bogdan Andone (51 de ani) a pierdut duelul cu UTA Arad, disputat acasă și câștigat cu 1-0 de oaspeți, în etapa a XIII-a din campionat. 

FC Argeș (dreapta) n-a mai câștigat un meci din august
FC Argeș (dreapta) n-a mai câștigat un meci din august Foto: Sportpictures

După o primă parte a jocului „trecută în contul” arădenilor, care au controlat meciul, golul victoriei a venit prin Marius Coman (30 de ani), în minutul 17, cele mai multe ocazii ulterioare aparținând celor de la UTA, gazdele remarcându-se cu „zvâcniri” izolate. Arădenii au încheiat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea mijlocașului japonez Sota Mino (32 de ani), în minutul 90, pe motiv de cumul de cartonașe galbene. După această partidă, Andone numără nouă dueluri fără victorii, Argeș fiind pe locul 13 din cele 16 poziții ale primului eșalon românesc, cu 12 puncte, în vreme ce UTA e pe șapte, cu 18 puncte. 

Piteștenii, în derivă: „Cea mai slabă repriză în mandatul meu”  

„Cea mai slabă repriză în mandatul meu”, „a tunat” Andone, care nu s-a sfiit să-și critice jucătorii: „Un meci slab, foarte slab! Prima repriză a fost foarte, foarte slabă din partea noastră, e greu de înțeles... Acum patru-cinci zile am făcut un meci foarte bun pe Cluj Arena și, astăzi, să ne prezentăm așa... Le-am atras atenția, înainte să ieșim, să fim agresivi, știam că UTA e o echipă puternică. Am pierdut toate duelurile, la începutul jocului, apoi am făcut trei schimbări la pauză și am jucat puțin mai bine. Astăzi, am arătat rău, foarte rău, cred că prima repriză este cea mai slabă repriză făcută de noi în mandatul meu de peste doi ani!”. Venit în toamna lui 2024, antrenorul de fotbal a adunat 85 de meciuri la Argeș, dintre care 38 victorii, 20 remize și 27 înfrângeri.
Între timp, Argeș e doar o „umbră” a echipei din sezonul trecut, care impresiona în Superligă, unde prindea play-off-ul, în ediția curentă de campionat fiind în derivă. Ultima victorie înregistrată de piteșteni a fost tocmai pe 9 august, în deplasare la Universitatea Craiova, răstimp în care au scos doar trei remize și nu mai puțin de șase înfrângeri. Pentru Argeș, urmează un meci în Cupa României în fața celor de la Corona Brașov, iar apoi vor avea o deplasare interesantă în campionat, la Petroșani, pe terenul nou-promovatei Corvinul Hunedoara. De cealaltă parte, UTA are un duel cu FC Botoșani în Cupă, iar apoi va întâlni în campionat pe nimeni altul decât liderul Dinamo.

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