 Spectacol la „El Clásico”. Real pune la punct Barcelona. „Borna” lui Mbappé
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Spectacol la „El Clásico”. Real pune la punct Barcelona. „Borna” lui Mbappé

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FC Barcelona și Real Madrid s-au întrecut în „El Clásico”, duminică, madrilenii învingând campioana Spaniei, cu 2-1, în etapa a X-a din La Liga. Oaspeții au fost cei care au deschis scorul, înscriind prin francezul Kylian Mbappé (27 de ani), în minutul 41 și intrând la pauză cu avantaj. În repriza secundă, Barça a oferit replica, brazilianul Raphinha (29 de ani) egalând, în minutul 61, ca același Mbappé să marcheze din nou și să aducă victoria echipei sale, în minutul 87.

Kylian Mbappé, 100 de goluri pentru Real Madrid
Kylian Mbappé, 100 de goluri pentru Real Madrid Foto: EPA

Odată cu „dubla” consemnată pe Camp Nou, Mbappé a ajuns la „borna” de 100 de goluri pentru Real Madrid. „Sunt foarte fericit! Cred că toată lumea ştie deja că îmi place să înscriu şi să ajut echipa în acest fel, dar consider că acesta este doar un detaliu. Cel mai important lucru este victoria echipei şi cred că acest rezultat ne va oferi multă încredere ca grup”, a declarat Mbappé, care își relansează echipa în lupta pentru titlu, după două sezoane fără trofeu: „Sincer, în această seară, adevărata vedetă a fost echipa, pentru că ştiam că trebuie să facem un meci mare, un meci de luptători. Victoria de astăzi transmite un mesaj important”.

Barcelona, aflată abia la prima înfrângere stagională

„Nu suntem mulţumiţi! Suntem dezamăgiţi!”, a declarat antrenorul de fotbal al Barcelonei, Hansi Flick (61 de ani), adăugând că le va da jucătorilor liber: „Voi vedeţi doar meciurile, dar noi am petrecut trei ore în avion, la Sevilla (n.r. aeronavă care nu a mai decolat), a trebuit să ne întoarcem la hotel, apoi să plecăm la Paris. Este mult. Nu vreau să vorbesc despre asta, atunci când pierdem, pentru că nu sunt scuze. Dar nu suntem odihniţi şi trebuie să schimbăm acest lucru. Jucătorii vor avea două zile libere, după antrenamentul de a doua zi. Vreau ca toată lumea să fie în formă şi să ia deciziile corecte în ceea ce priveşte alimentaţia, somnul şi recuperarea”, a explicat tehnicianul german. Odată cu acest meci, Barcelona se află la prima înfrângere stagională în campionat, conducând în clasament cu 27 de puncte, urmată de Atlético Madrid (25p) și Real Madrid (24p).

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