 Marii pierzători: cum reacționează Yamal și Mbappé, când Kane ia Balonul de Aur
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Marii pierzători: cum reacționează Yamal și Mbappé, când Kane ia Balonul de Aur

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Momentul în care Harry Kane (33 de ani) a fost anunțat drept câștigătorul Balonului de Aur a stârnit reacții de dezaprobare din partea a doi dintre fotbaliștii considerați favoriți, francezul Kylian Mbappé (27 de ani) și spaniolul Lamine Yamal (19 ani).

Lamine Yamal a ratat Balonul de Aur, fapt pentru care nu a fost deloc vesel
Lamine Yamal a ratat Balonul de Aur, fapt pentru care nu a fost deloc vesel Foto: EPA

Pe chipurile celorlalți jucători s-a citit dezamăgirea faptului că nu au primit trofeul - mai mult, la scurt timp, Yamal a părăsit ceremonia pentru Balonul de Aur, unde își adusese întreaga familie, inclusiv partenera actuală şi o delegaţie de la Barça, fiind parcă în mod clar convins că ar lua trofeul.  

Kane, unul dintre cei mai maturi câștigători ai Balonului de Aur

„Este acesta trofeul pe care îl aşteptai, în seara aceasta?”, l-a întrebat, în glumă, fostul jucător francez Thierry Henry lui Lamine Yamal, în momentul în care tânărul spaniol a urcat pe podium pentru a primi Trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător. Considerat printre favoriți la trofeu, caz în care ar fi devenit cel mai tânăr câştigător al Balonului de Aur din istorie, Yamal a fost nevoit să se uite la Kane, care a primit râvnitul trofeu. În momentul anunțării câștigătorului de către legendarul fost jucător brazilian Ronaldo, Yamal a avut dificultăţi în a-şi ascunde dezamăgirea, făcând eforturi să-l felicite pe Kane și, ulterior, fiind zărit având lacrimi în ochi - de altfel, nici Mbappé nu s-a bucurat mai mult, forțându-se să zâmbească. Pe de altă parte, deținătorul titlului, francezul Ousmane Dembélé (29 de ani), a rămas calm, în timp ce un alt francez, Michael Olise (24 de ani), coechipierul lui Kane la München, a zâmbit și l-a felicitat pe omul cu care se întâlnește zilnic în Bavaria.
Pentru prima dată în istorie, gala Balonului de Aur nu s-a mai desfășurat la Paris, ci în Anglia, la Londra. Prin reușita sa, Kane arată că un fotbalist poate „străluci” chiar și după vârsta de 30 de ani -la 33 de ani și 90 de zile, englezul este al patrulea cel mai matur câștigător al Balonului de Aur, depășit doar de Stanley Matthews în 1956, care avea 41 de ani și 321 de zile, Karim Benzema în 2022, cu 34 de ani și 302 zile și de Lev Yashin în 1963, 34 de ani și 56 de zile.

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