Tragedie în lumea fotbalului! Andrei Petrache, fost jucător al Rapidului, a fost găsit mort după aproape o lună de căutări

Andrei Petrache, fost fotbalist al echipei Rapid Giulești, a fost găsit mort în București, după ce fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie. Tânărul avea 26 de ani, iar dispariția sa fusese anunțată la poliție de mama lui, după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el. Vestea tragică a fost confirmată și de clubul pentru care a jucat, care i-a adus un ultim omagiu.

Andrei Petrache de la Rapid a fost găsit mort Foto: Facebook

Fotbalistul dispăruse pe 2 octombrie, când mama sa a alertat autoritățile, îngrijorată că fiul ei nu se mai întorsese acasă și nu putea fi contactat. Au urmat săptămâni de căutări, în care familia și polițiștii au încercat să afle ce s-a întâmplat cu tânărul.

După aproape o lună, Andrei Petrache a fost găsit mort în zona Casa Radio din București. Deocamdată, cauza decesului nu a fost stabilită, iar circumstanțele în care s-a produs tragedia sunt în continuare neclare.

Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului jucător, pe care l-a descris drept un prieten apropiat, un lider și un om important pentru echipă.

„Un ultim AHOE!.....pentru tine, Poe!

Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta.

Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre. Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare.

Vei rămâne mereu unul de-al nostru. Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată!”, a transmis Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului pe Facebook.

Mesajul sfâșietor al mamei lui Andrei Petrache

Dispariția tânărului a provocat o mare îngrijorare în familie, iar mama sa a cerut ajutorul oamenilor pentru a-l găsi. Înainte ca vestea morții să fie confirmată, femeia a publicat un mesaj în care își exprima speranța că fiul ei se va întoarce acasă în siguranță.

Camelia Brânzelof le-a transmis celor care ar fi putut avea informații despre Andrei că orice detaliu putea conta și a vorbit despre suferința provocată de absența acestuia.

„Orice mic amănunt contează enorm pt familie.Vreau sa știe ca il așteptăm lângă noi ,ca ne este un dor sfâșietor de el si ne rugam la DUMNEZEU sa-l avem cat mai repede in sânul familiei. ANDY MEU FRUMOS SI BUN INTOARCE-TE LA NOI!Nu putem duce povara lipsei tale! TE IUBIM ENORM!”, a declarat Camelia Branzelof la începutul lunii, pe Facebook.