 Tragedie în lumea fotbalului! Andrei Petrache, fost jucător al Rapidului, a fost găsit mort după aproape o lună de căutări
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Tragedie în lumea fotbalului! Andrei Petrache, fost jucător al Rapidului, a fost găsit mort după aproape o lună de căutări

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Andrei Petrache, fost fotbalist al echipei Rapid Giulești, a fost găsit mort în București, după ce fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie. Tânărul avea 26 de ani, iar dispariția sa fusese anunțată la poliție de mama lui, după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el. Vestea tragică a fost confirmată și de clubul pentru care a jucat, care i-a adus un ultim omagiu.

Andrei Petrache de la Rapid a fost găsit mort
Andrei Petrache de la Rapid a fost găsit mort Foto: Facebook

Fotbalistul dispăruse pe 2 octombrie, când mama sa a alertat autoritățile, îngrijorată că fiul ei nu se mai întorsese acasă și nu putea fi contactat. Au urmat săptămâni de căutări, în care familia și polițiștii au încercat să afle ce s-a întâmplat cu tânărul.

După aproape o lună, Andrei Petrache a fost găsit mort în zona Casa Radio din București. Deocamdată, cauza decesului nu a fost stabilită, iar circumstanțele în care s-a produs tragedia sunt în continuare neclare.

Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului jucător, pe care l-a descris drept un prieten apropiat, un lider și un om important pentru echipă.

„Un ultim AHOE!.....pentru tine, Poe!

Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta.

Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre. Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare.

Vei rămâne mereu unul de-al nostru. Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată!”, a transmis Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului pe Facebook.

Mesajul sfâșietor al mamei lui Andrei Petrache

Dispariția tânărului a provocat o mare îngrijorare în familie, iar mama sa a cerut ajutorul oamenilor pentru a-l găsi. Înainte ca vestea morții să fie confirmată, femeia a publicat un mesaj în care își exprima speranța că fiul ei se va întoarce acasă în siguranță.

Camelia Brânzelof le-a transmis celor care ar fi putut avea informații despre Andrei că orice detaliu putea conta și a vorbit despre suferința provocată de absența acestuia.

„Orice mic amănunt contează enorm pt familie.Vreau sa știe ca il așteptăm lângă noi ,ca ne este un dor sfâșietor de el si ne rugam la DUMNEZEU sa-l avem cat mai repede in sânul familiei. ANDY MEU FRUMOS SI BUN INTOARCE-TE LA NOI!Nu putem duce povara lipsei tale! TE IUBIM ENORM!”, a declarat Camelia Branzelof la începutul lunii, pe Facebook.

Ghid de cumpărături

ilona brezoianu (1) jpg
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate” PrimeTime
victoria lungu instagram 3 jpg
#Asia Express
Victoria Lungu, gata să dea Antena 1 în judecată din cauza „Asia Express”! Ce a nemulțumit-o pe mama concurentei PrimeTime
image
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink adevarul.ro
image
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește adevarul.ro

Parteneri

image
„Revenirea FCSB dăunează grav Rapidului și lui Dinamo!”. Profeție în lupta la titlu după 3 victorii consecutive obținute de Reghecampf www.fanatik.ro
image
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult observatornews.ro
image
O carte poştală trimisă în 1944 dintr-o închisoare din Germania a ajuns, în sfârșit, la destinație www.antena3.ro
image
A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
O nouă navă, atacată cu drone, în Marea Neagră! Vasul se îndrepta spre portul Constanța www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un salariu de 15.000 de euro lunar www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
Minge (Europa League) jpg
Protestele din Franța schimbă fotbalul: decizia luată în Liga Europa Fotbal internațional
Wayne Rooney si fiul sau cel mare, Kayne Rooney (EPA) jpg
Pe urmele tatălui: fiul cel mare al lui Wayne Rooney, erou la United Fotbal internațional
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Se îngroapă securea războiului? Ce zice Portugalia de Cristiano Ronaldo Fotbal internațional
Gala Balonului de Aur (EPA) jpg
Incredibil: fost antrenor în Liga I, premiat la Gala Balonului de Aur Fotbal internațional
Lamine Yamal (EPA) jpg
Marii pierzători: reacția lui Yamal și Mbappé, când Kane ia Balonul de Aur Fotbal internațional
Harry Kane (EPA) jpg
A ajuns la gentleman: Kane a dedicat Balonul de Aur soției. Discurs mișcător Fotbal internațional
Lamine Yamal si Kylian Mbappe (EPA) jpg
Doar câteva ore până la decernarea Balonului de Aur. Favoriții la trofeu Fotbal internațional
Kylian Mbappe (EPA) jpg
Spectacol la „El Clásico”. Real pune la punct Barcelona. „Borna” lui Mbappé Fotbal internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net