FCSB mai pierde un jucător: preferă să meargă la ultima clasată din Grecia

Octavian Popescu (23 de ani) lasă în urmă parcursul de la FCSB și ia calea campionatului din Grecia, după ce gruparea de lângă Capitală și Levadiakos FC au ajuns la un acord de împrumut. Pe picior de plecare, jucătorul a vorbit despre transfer și despre situația sa.

FCSB rămâne fără încă un fotbalist Foto: Sportpictures

Tavi Popescu se va runi cu antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) și secundul Mihai Pintilii (41 de ani) - ieșit din calculele echipei, în acest sezon, la FCSB și după o atmosfera tensionată în cadrul echipei, fotbalistul vrea să schimbe peisajul. „Sper să ajung din nou la echipa națională. Sper ca Charalambous și Pintilii să mă ajute și eu să-i ajut pe ei. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace. Eu normal că am vrut să plec. Asta e viața de fotbalist. Uneori ești sus, uneori ești jos. Sper să fac o figură frumoasă în Grecia”, au fost cuvintele lui Tavi Popescu, potrivit gsp.ro.

Noua grupare, pe ultimul loc în Grecia și fără vreun punct în trei meciuri

Jucătorul a traversat o perioadă mai complicată, având probleme de sănătate, în ultima vreme. „Am avut o răceală și am mâncat și ceva... Orice mâncam, vomitam”, a lămurit situația acesta.

Tavi Popescu a făcut pasul la FCSB în 2020, strângând 234 de meciuri, 28 de goluri și 30 de pase decisive pentru formația din Superliga României. În acest sezon, a jucat în opt meciuri pentru FCSB, marcând un gol și oferind patru pase decisive, fără a mai fi folosit în ultimele trei dueluri.

Pe de altă parte, Levadiakos are un start dificil de campionat cu Charalambous la „cârmă”, fiind pe ultimul loc, fără vreun punct acumulat în trei meciuri. În această vară, antrenorul cipriot și-a adus mai mulți foști jucători de la FCSB, Alexandru Pantea (23 de ani) și Adrian Șut (27 de ani) semnând și ei cu formația din Grecia.