Idee revoluționară în „sportul rege” din România: povestea cartonașului negru

În fotbalul românesc își face apariția cartonașul negru, menit să combată comportamentul abuziv în fotbalul juvenil, potrivit unui anunț făcut de Federația Română de Fotbal (FRF). Măsura va fi aplicată, începând din acest sezon, în competițiile de juniori, categoriile U7-U16 din România. Odată cu această inițiativă, FRF devine singura federație de fotbal din lume care introduce un cartonaș destinat exclusiv sancționării comportamentului inadecvat al spectatorilor din tribune, transmițând un mesaj clar: copiii nu trebuie să fie victimele ambițiilor, presiunilor sau frustrărilor adulților din tribune.

Cartonașul negru își propune să elimine presiunea asupra copiilor Foto: Facebook/FRF

Un cartonaș negru este, practic, semnalul vizual prin care arbitrul comunică, fără echivoc, că un meci este oprit definitiv din cauza comportamentului neadecvat al spectatorilor sau părinților. Noua procedură se va aplica atunci când arbitrul constată un comportament neadecvat al spectatorilor sau părinților, ori este informat cu privire la acesta de către un oficial de joc. Etapele presupun, mai întâi, un avertisment - oprește temporar meciul și solicită antrenorilor să discute direct cu cei incriminați pentru ca derapajele să înceteze imediat, apoi suspendarea meciului timp de 10 minute și, în cele din urmă, odată cu apariția cartonașului negru, oprirea definitivă a meciului.

Ce va fi sancționat fără echivoc, potrivit regulamentului FRF

Noua procedură vizează comportamentele neadecvate ale părinților și spectatorilor îndreptate asupra copiilor, membrilor staff-urilor celor două echipe, arbitrilor, oficialilor de joc sau altor părinți și spectatori. Jignirile, injuriile, bruscarea copiilor, a staff-ului oricărei echipe, arbitrilor și oficialilor sau conflictele între părinți și spectatori intră în spectrul acordării cartonașului negru. Măsura face parte dintr-un demers mai amplu al FRF de a transforma fotbalul juvenil într-un mediu mai sigur și mai sănătos pentru copii, atrăgând atenția asupra cuvintelor și etichetelor negative pe care copiii le aud de pe marginea terenului și asupra felului în care acestea le pot influența experiența sportivă. Scopul declarat al FRF este de a sancționa situațiile în care comportamentul adulților depășește limita, protejând copiii de situații tensionate și care le-ar putea dăuna dezvoltării lor.