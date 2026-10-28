 Victoria Lungu, gata să dea Antena 1 în judecată din cauza „Asia Express”! Ce a nemulțumit-o pe mama concurentei
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Victoria Lungu, gata să dea Antena 1 în judecată din cauza „Asia Express”! Ce a nemulțumit-o pe mama concurentei

#Asia Express
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Scenele emoționante din ediția de marți seară a emisiunii „Asia Express” au provocat reacții puternice, după ce Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi când a constatat că nu a primit nicio scrisoare din partea familiei. În timp ce ceilalți concurenți au avut ocazia să citească mesaje de acasă, influencerița a rămas fără niciun rând din partea celor dragi. Acum, Victoria Lungu, mama acesteia, face acuzații grave la adresa producției Antena 1 și susține că nu a fost informată că trebuia să-i trimită fiicei sale o scrisoare. Mai mult, artista basarabeancă spune că ia în calcul să acționeze postul de televiziune în instanță.

Victoria Lungu, scandal după lacrimile lui Valerie de la „Asia Express”
Victoria Lungu, scandal după lacrimile lui Valerie de la „Asia Express” Foto: Instagram

Momentul în care concurenții de la „Asia Express” au primit mesaje de acasă ar fi trebuit să le ofere o clipă de liniște și emoție, după zile întregi de probe dificile, oboseală și lipsuri. Pentru Valerie Lungu, însă, experiența s-a transformat într-o adevărată suferință. În timp ce colegii săi au citit scrisorile primite de la familie, influencerița nu a avut niciun mesaj de deschis.

Reacția sa a fost una dureroasă, mai ales că tânăra a mărturisit că se aștepta să nu primească susținere din partea rudelor. Episodul a readus în atenție problemele din relația cu familia sa, iar imaginile cu Valerie în lacrimi au stârnit numeroase reacții.

Victoria Lungu a intervenit acum și susține că situația ar fi putut fi evitată dacă producătorii ar fi contactat-o pentru a-i explica ce trebuia să facă. Mama concurentei a afirmat că nimeni din echipa emisiunii nu a anunțat-o că trebuie să-i trimită fiicei sale o scrisoare. Artista consideră că omiterea ar fi fost intenționată, în scopul obținerii unei audiențe mai mari.

„Eu sunt sigură că cei de la producție au făcut intenționat acest lucru, văzând-o pe Valeria vulnerabilă. Totul a fost făcut pentru audiență. Cum este posibil ca toată lumea să primească scrisori, iar eu, mama ei, să nu știu nimic? Nu m-a sunat nimeni din partea producției.

Au premeditat acest lucru pentru a provoca și mai mult scandal. Nu au vrut să mă sune. Se folosesc de numele meu și al Valeriei pentru că acest lucru dă foarte bine atât în Moldova, cât și în România. Eu am trimis un videoclip pentru Valeria, dar nu l-au difuzat. Mi se pare de prost gust. Valeria ar trebui să le ceară bani, pentru că s-au folosit de sufletele noastre. Toată lumea o să mă critice și o să se întrebe ce fel de mamă sunt, dar eu nu am știut nimic.

Fiecare om are slăbiciunile sale și reacționează diferit în momentele de criză, însă producția a făcut-o pe Valeria să pară un monstru, cea mai oribilă concurentă de acolo. Ar trebui să-i dau în judecată”, a spus Victoria Lungu pentru Cancan.

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi după ce nu a primit nicio scrisoare

Pentru Valerie Lungu, lipsa unui mesaj din partea familiei a fost cu atât mai greu de suportat cu cât se afla departe de casă și trecea printr-o experiență solicitantă. Concurenta a explicat că știa deja că există posibilitatea să nu primească nicio scrisoare, însă acest lucru nu a făcut ca momentul să fie mai puțin dureros.

„E foarte important să primești un mesaj de acasă, mai ales când ești plecat de atât de mult timp. Părinții lui Alex sunt ca a doua familie pentru mine. Mereu m-au iubit necondiționat. Îi iubesc enorm de mult. Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie iubirea se măsoară în ce faci pentru…, ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani, ai primit puțină iubire

În fine… Și niciodată nu e de ajuns, indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns. E incredibil să ai pe cineva care te iubește necondiționat și nu trebuie să demonstrezi sau să dai la schimb ceva ca să primești ceva”, a mărturisit concurenta, cu lacrimi în ochi.

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