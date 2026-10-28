 Cine este Sara Wyle, soția celui mai sexy bărbat din 2026. Povestea căsniciei și familia pe care au construit-o împreună
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Cine este Sara Wyle, soția celui mai sexy bărbat din 2026. Povestea căsniciei și familia pe care au construit-o împreună

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În timp ce publicul îl urmărește pe Noah Wyle în rolul unui medic care gestionează situații tensionate și relații complicate în serialul The Pitt, actorul are, în viața reală, o familie stabilă alături de soția sa, Sara Wyle, femeia care îi este parteneră de mai bine de un deceniu.

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Foto: instagram

Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat din 2026

Noah Wyle, actorul cunoscut pentru rolurile din „Spitalul de Urgență” (ER) și „The Pitt”, a fost desemnat de revista People „Sexiest Man Alive 2026”. La 55 de ani, starul american recunoaște că nu s-a așteptat nicio clipă să primească acest titlu și că, atunci când a aflat vestea, a crezut că este victima unei farse. Cea care l-a convins că merită această recunoaștere a fost chiar soția sa, Sara, în vârstă de 46 de ani.

Actorul a mărturisit că vestea l-a luat complet prin surprindere. Deși a cucerit generații de telespectatori în rolul doctorului John Carter din „Spitalul de Urgență”, Wyle nu și-a imaginat că va ajunge pe coperta ediției dedicate celui mai sexy bărbat în viață.

„Am crezut că este o farsă — nici în cele mai îndrăznețe vise nu m-am gândit că voi primi o asemenea onoare”, a declarat el pentru People.

Sara a avut însă o perspectivă diferită și l-a încurajat să accepte distincția. „Ea crede că sunt un om bun și că felul în care sunt ca persoană, ca tată și ca soț merită promovat”, a explicat actorul.

Nici copiii nu au ratat ocazia de a-l tachina. Owen, fiul său în vârstă de 24 de ani, a fost pragmatic și i-a spus că noul statut îi va face viața mai complicată, atrăgând inclusiv critici. Auden, fiica sa de 21 de ani, a fost uimită și, potrivit actorului, probabil că va face glume pe seama lui pentru următoarele cinci decenii.

Cine este soția actorului

Sara Wyle este actriță și cântăreață, cunoscută pentru aparițiile sale în seriale precum Californication și Nip/Tuck. De-a lungul carierei, ea a colaborat și cu soțul său, având roluri în producțiile Leverage: Redemption și The Pitt.

Deși activează în industria divertismentului, Sara preferă să își păstreze viața personală departe de atenția publicului. Cu toate acestea, ocazional publică pe rețelele sociale fotografii și mesaje dedicate lui Noah, cu ocazia aniversărilor sau a momentelor importante din viața lor.

În iunie 2024, cu ocazia împlinirii a zece ani de căsnicie, Sara i-a transmis actorului un mesaj emoționant în care a scris că l-ar lua de soț „din nou și din nou”.

De-a lungul anilor, cei doi au participat împreună la numeroase evenimente din industria cinematografică, iar Sara l-a susținut constant pe Noah atât la premiere și gale de premii, cât și în timpul grevelor SAG-AFTRA din 2023, potrivit Parade.

O poveste începută în 2010

Noah și Sara s-au cunoscut în 2010 și s-au căsătorit pe 7 iunie 2014, în cadrul unei ceremonii restrânse organizate la ferma lor din California.

„A fost minunat. Am o mică fermă în California. Ne-am căsătorit în fața hambarului și apoi am plecat în luna de miere”, a spus el atunci.

După ceremonie, cei doi și-au petrecut luna de miere la Paris. Relația lor a rămas la fel de solidă de-a lungul anilor, iar Noah nu ezită să își exprime public admirația pentru soția sa.

Într-o postare publicată pe Instagram în 2025, actorul a mărturisit că are un obicei special atunci când ies împreună la restaurant.

„De ani de zile, când ieșim în oraș, îi spun că merg la baie. De fapt, mă îndepărtez puțin și o privesc de la distanță, simțindu-mă extrem de norocos și recunoscător că este alături de mine”, a scris el.

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