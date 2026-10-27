George Clooney, secretul unei căsnicii fără certuri. Regula de aur, păstrată de 12 ani

George și Amal Clooney au rămas unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood în cei 12 ani de căsnicie. Actorul din „Ocean'mas Eleven” a dezvăluit și ce regulă de aur au în familie și cum au reușit să mențină pacea în relație.

George și Amal Clooney. Foto: profimedia

George Clooney a dezvăluit care este secretul căsniciei sale și ce face pentru a menține pacea. Acesta a declarat că el nu s-a certat niciodată cu soția sa, Amal, și că nu-i pasă de unele lucruri mărunte, așa că lasă foarte mult de la el.

Secretul căsniciei lui George Clooney

George și Amal Clooney trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 12 ani și nu ies în evidență cu scandaluri. Într-un interviu acordat CBS News, vedeta de la Hollywood a explicat că nu-i pasă de lucrurile mărunte și așa reușește să mențină pacea în cuplu.

„Când ești mai tânăr, vrei să ai dreptate în orice privință, știi. «Nu vopsi peretele ăla colorat!». Și știți, eu și Amal, toată lumea se enervează când spun asta, dar nu ne-am certat niciodată. Nu ne-am certat niciodată. Și o parte din asta se datorează faptului că sunt într-un moment al vieții mele în care, dacă ea vrea să vopsească peretele în roșu, nu-mi pasă. Ajungi la un punct în viață în care pur și simplu te gândești: de ce ar fi asta o discuție sau o ceartă?”, a declarat vedeta de la Hollywood.

De asemenea, el a menționat faptul că au o relație „cu adevărat uimitoare” pentru că se susțin mult unul pe celălalt. De asemenea, George Clooney a învățat, cu timpul, că trebuie să lase mai mult de la el și să cedeze atunci când e cazul.

„Când eram mai tânăr, nu știu dacă ar fi fost așa - cred că aș fi găsit lucruri pentru care, știi, să-mi scot pieptul afară și despre care pot spune acum: «Nu contează, nu-mi pasă»”, a spus el.

Cei doi nu s-au certat niciodată

George și Amal s-au întâlnit prima dată în iulie 2013 și s-au căsătorit puțin peste un an mai târziu, în septembrie 2014. În iunie 2017, familia lor s-a extins odată cu nașterea gemenilor Alexander și Ella. În prezent, familia locuiește în Franța, pe o proprietate viticolă din secolul al XVIII-lea din Brignoles, Provence.

În 2022, George a dezvăluit că, pe tot parcursul relației, nu se certase niciodată cu Amal. „Este înnebunitor pentru unii dintre prietenii noștri. Am un văr, de fapt, de fiecare dată când îl vedem, prima lui întrebare este: «V-ați certat deja?» înainte să ne salute”, a spus Amal după declarația soțului ei.

Într-o declarație acordată lui Gayle King la emisiunea CBS Mornings de anul trecut, George a mărturisit că „încă nu” s-au certat. „Încercăm să găsim ceva pentru care să ne certăm!”, a spus el.

Cine îi ajută pe George și Amal Clooney în casă

Cei doi sunt extrem de implicați în creșterea copiilor și au recunoscut că nu fac față cu toate treburile casei, așa că au optat pentru un bucătar privat. Viviana Frizzi, originară din Lacul Como, Italia, este responsabilă cu gătitul în familia Clooney din anul 2013.

În 2021, când cei mici aveau doar patru ani, George Clooney a fost întrebat dacă are o armată de bone. El a infirmat și a susținut că a avut nevoie de o singură bonă care venea la ei acasă o dată pe săptămână. De asemenea, pe timpul pandemiei doar el și soția sa s-au ocupat de gemeni.

„Nu avem, pentru că este atât de important pentru Amal [să fie implicată]. Avem o bonă patru zile pe săptămână, iar în restul timpului suntem doar noi, iar în timpul carantinei, am fost doar noi timp de un an întreg! M-am simțit ca mama mea în 1964, spălând vasele și spălând șase rufe pe zi”, a mărturisit Clooney pentru The Guardian în 2021.