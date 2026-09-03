George Clooney, premiat cu „Leul de Aur” la Veneția pentru întreaga carieră. Cine i-a înmânat trofeul: „O onoare incredibilă”

Vedetele au oferit, în prima seară a Festivalului de Film din Veneția, o demonstrație impecabilă de rafinament și stil. Printre cele mai urmărite apariții s‑a numărat, inevitabil, cea a lui George Clooney, care a fost premiat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră.

George Clooney a fost premiat la Veneția Foto: 2026 Getty Images

Cariera lui George Clooney, omagiată la Veneția

George Clooney a urcat pe scenă în ropote de aplauze, iar discursul său, presărat cu autoironie, a cucerit sala. Actorul a glumit pe seama momentului, spunând că atunci când primești un premiu pentru întreaga carieră îți trec prin minte două lucruri: onoarea imensă și întrebarea dacă nu cumva organizatorii știu ceva ce tu nu știi. Premiul i-a fost înmânat de actrița Laura Dern, o veche prietenă.

„Când ţi se spune că vei primi un premiu pentru întreaga carieră, îţi vin în minte două lucruri: primul este ce onoare incredibilă este asta, şi al doilea este: oare ştiu ei ceva ce eu nu ştiu? Aţi vorbit cu medicii mei, nu-i aşa? Primele persoane pe care autoritarii încearcă să le reducă la tăcere nu sunt politicienii. Sunt jurnaliştii care pun întrebări, sunt artiştii care refuză răspunsurile simple, cineaştii, scriitorii, actorii şi muzicienii care insistă ca cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată, merită empatia ta", a adăugat actorul.

Tonul s‑a schimbat însă când a vorbit despre vremurile tulburi în care trăim și despre rolul esențial al jurnaliștilor și artiștilor, cei care refuză răspunsurile facile și insistă asupra empatiei.

Înainte de ceremonie, la o conferință de presă, Clooney a criticat dur administrația Trump, fără a menționa nume, explicând conceptul de „kakistocrație”, termen care desemnează o țară condusă de cei mai puțin calificați oameni. Momentul serii a fost completat de gestul actorului, vizibil emoționat, care i‑a sărutat mâna soției sale, Amal, înainte de a urca pe scenă, potrivit Hollywood Reporter.

Apariția cuplului pe covorul roșu a atras toate privirile. Clooney a purtat un costum negru impecabil, semnat Giorgio Armani, iar Amal a ales o rochie lungă, realizată la comandă în atelierele Tom Ford. Printre aparițiile remarcabile s‑a numărat și cea a lui J. Balvin, care a adus un plus de energie serii.

Cum s-a desfășurat seara de film la Veneția

Covorul roșu a fost dominat de ținute spectaculoase, iar atmosfera a avut strălucirea marilor ediții. Seara a continuat cu prima proiecție din program, filmul Ink, o producție care urmărește modul în care magnatul Rupert Murdoch a preluat tabloidul britanic The Sun. Pelicula a fost primită cu aplauze îndelungate, semn că publicul a rezonat cu povestea și ritmul ei.

Proiecția filmului Ink a fost urmată de patru minute de ovații. Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a remarcat că blockbusterurile americane lipsesc anul acesta de la Veneția, explicând că studiourile produc mai puține filme, dar mult mai costisitoare, cu rezultate imprevizibile la box office.

România este prezentă anul acesta la festival prin debutul regizoarei Alina Șerban, cu filmul Eu contez, o poveste despre umanitate, care va avea premiera mondială în secțiunea dedicată producțiilor independente, conform Observator News.

Cine conduce juriul Festivalului de Film de la Veneția 2026

Juriul competiției oficiale va fi condus de președintele juriului din 2026, o personalitate marcantă a cinematografiei contemporane. Alegerea sa reflectă dorința festivalului de a combina tradiția cu perspective noi, venite din partea unor creatori care au redefinit limbajul cinematografic.

Sub conducerea sa, juriul va evalua filmele din competiție, va decide câștigătorii Leului de Aur și va contura direcțiile artistice ale ediției. Se anunță un juriu divers, format din regizori, actori și scenariști cu influență globală, ceea ce promite o selecție riguroasă și discuții intense în culise.

Festivalul de Film de la Veneția se desfășoară în perioada 2–12 septembrie

Ediția din 2026 are loc între 2 și 12 septembrie, perioadă în care Veneția devine centrul lumii cinematografice. Pe parcursul celor zece zile, Lido-ul va găzdui premiere mondiale, proiecții speciale, conferințe de presă și evenimente dedicate profesioniștilor din industrie.