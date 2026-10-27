Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2026. Reacția actorului și gestul soției sale

Noah Wyle, actorul cunoscut pentru rolurile din „Spitalul de Urgență” (ER) și „The Pitt”, a fost desemnat de revista People „Sexiest Man Alive 2026”. La 55 de ani, starul american recunoaște că nu s-a așteptat nicio clipă să primească acest titlu și că, atunci când a aflat vestea, a crezut că este victima unei farse. Cea care l-a convins că merită această recunoaștere a fost chiar soția sa, Sara, în vârstă de 46 de ani.

Noah Wyle Foto: X

Într-un interviu acordat publicației americane, actorul a vorbit despre reacția familiei, presiunea celebrității, viața de tată și povestea de dragoste cu femeia alături de care este căsătorit din 2014. Dincolo de succesul de pe micul ecran, Noah Wyle spune că tocmai oamenii apropiați îl ajută să păstreze lucrurile în perspectivă.

Noah Wyle a crezut că titlul de „Sexiest Man Alive” este o farsă

Actorul a mărturisit că vestea l-a luat complet prin surprindere. Deși a cucerit generații de telespectatori în rolul doctorului John Carter din „Spitalul de Urgență”, Wyle nu și-a imaginat că va ajunge pe coperta ediției dedicate celui mai sexy bărbat în viață.

„Am crezut că este o farsă — nici în cele mai îndrăznețe vise nu m-am gândit că voi primi o asemenea onoare”, a declarat el pentru People.

Sara a avut însă o perspectivă diferită și l-a încurajat să accepte distincția. „Ea crede că sunt un om bun și că felul în care sunt ca persoană, ca tată și ca soț merită promovat”, a explicat actorul.

Wyle a recunoscut că argumentul soției l-a convins, chiar dacă a rămas surprins de alegerea revistei. În plus, a glumit că Sara a fost încântată de faptul că această recunoaștere îi confirmă gusturile în materie de bărbați.

Nici copiii nu au ratat ocazia de a-l tachina. Owen, fiul său în vârstă de 24 de ani, a fost pragmatic și i-a spus că noul statut îi va face viața mai complicată, atrăgând inclusiv critici. Auden, fiica sa de 21 de ani, a fost uimită și, potrivit actorului, probabil că va face glume pe seama lui pentru următoarele cinci decenii.

Wyle a tratat situația cu umor și a spus că speră ca de acum înainte să aibă parte numai de lucruri bune. Totuși, se așteaptă ca prietenii și familia să nu-l lase prea ușor să uite această distincție.

Succesul cu „The Pitt”, o nouă etapă după anii din „Spitalul de Urgență”

Noah Wyle a devenit celebru în anii ’90, când a interpretat rolul doctorului John Carter în serialul medical „Spitalul de Urgență”. La acea vreme, actorul a apărut pe coperta revistei People alături de George Clooney, Eriq La Salle și Anthony Edwards, într-o ediție dedicată bărbaților atrăgători din distribuție. Clooney a câștigat ulterior titlul de „Sexiest Man Alive” de două ori, în timp ce Wyle a primit această recunoaștere abia acum.

Revenirea sa în prim-plan a venit odată cu „The Pitt”, serialul în care îl interpretează pe doctorul Michael „Robby” Robinavitch. Producția i-a adus un nou val de popularitate și două premii Emmy consecutive pentru cel mai bun actor.

Privind în urmă, Wyle spune că prima experiență cu celebritatea a fost copleșitoare. „A fost o schimbare de 180 de grade, petrecută aproape peste noapte, după ce am împlinit 22 de ani”, a povestit el.

La finalul perioadei petrecute în „Spitalul de Urgență”, avea 37 de ani, era căsătorit cu Tracy Warbin și avea doi copii. Actorul a recunoscut că acei ani au trecut într-o clipă și că, la început, a încercat să gestioneze faima prefăcându-se că se descurcă.

Chiar și astăzi, după decenii petrecute în fața camerelor, îi este mai ușor să interpreteze un personaj decât să vorbească despre sine fără un scenariu. „Îmi place să intru în pielea altor oameni. Îmi place să interpretez personaje”, a mărturisit el, explicând că notorietatea poate fi greu de împăcat cu nevoia de intimitate.

Pentru Wyle, „The Pitt” reprezintă șansa de a aborda această etapă diferit, cu mai multă prezență și stăpânire de sine.

Povestea de dragoste cu Sara și momentul în care actorul a înțeles că ea îl cunoaște cel mai bine

Noah Wyle și Sara s-au căsătorit în iunie 2014 și au împreună o fiică, Frances, în vârstă de 11 ani. Actorul mai are doi copii, Owen și Auden, din prima căsnicie, cu Tracy Warbin.

În timpul ședinței foto pentru People, Sara a venit la filmări împreună cu Frances și cu Lily, câinele familiei. Actorul și-a demonstrat abilitățile gospodărești, pregătind ouăle preferate ale fiicei sale, făcând curățenie în bucătărie și împăturind rufe. Soția sa a confirmat că acestea sunt lucruri pe care le face în mod obișnuit și acasă.

„Eu sunt specialistul în spălatul vaselor. Chiuveta este domeniul meu”, a spus Wyle, adăugând că această activitate poate fi chiar terapeutică.

Actorul a povestit și cum încerca să-și arate afecțiunea la începutul relației cu Sara. Pentru că avea deja doi copii și nu puteau petrece tot timpul împreună, îi pregătea mici cadouri în perioadele în care erau despărțiți: albume cu fotografii, amintiri de la întâlniri, desene și poezii.

Un alt episod i-a rămas întipărit în memorie. În timp ce conducea o mașină în care se aflau mai mulți copii, Wyle a văzut un uliu, una dintre păsările sale preferate. Pasărea a zburat însă direct spre mașină și a fost lovită. Actorul a povestit că a fost profund afectat, iar Sara a înțeles imediat cât de mult îl tulburase întâmplarea.

„El te-a ales”, i-a spus ea, găsind exact cuvintele de care avea nevoie pentru a se liniști.

Pentru Wyle, această reacție a arătat cât de bine îl cunoaște partenera sa. El a explicat că Sara știe să găsească vorbele potrivite atunci când este copleșit de emoții.

Cei doi încearcă să-și facă timp și pentru întâlniri în doi. Actorul a povestit că, atunci când fiica lor a plecat într-o tabără de două săptămâni, au avut nevoie de aproximativ 48 de ore ca să se obișnuiască să fie din nou singuri. Apoi și-au amintit că, înainte de a deveni părinți, își ofereau unul altuia toată atenția.

Când a fost întrebat despre secretul unei căsnicii fericite, Wyle a pus accentul pe umor: „Umorul contează enorm, pentru că lucrurile pot deveni dificile. Dacă poți să zâmbești, cred că ai șanse destul de bune”.