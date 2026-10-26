Tom Cruise i-a tras un pumn lui Jack Nicholson! Scene uluitoare au avut loc la Hollywood!

O scenă tensionată dintr-unul dintre cele mai cunoscute filme de la Hollywood s-a încheiat într-un mod cu totul neașteptat! Tom Cruise l-a lovit cu pumnul pe legendarul Jack Nicholson!

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Momentul a fost povestit de actorul Kevin Pollak, care a fost martor la întâmplare și a jucat, la rândul său, în pelicula „A Few Good Men”, lansată în 1992. Deși scena trebuia să fie una dintre cele mai intense secvențe ale filmului, Jack Nicholson a găsit o modalitate inedită de a-l provoca pe colegul său de platou. În loc să rămână complet serios, actorul a făcut o față caraghioasă chiar în mijlocul filmării, în timp ce Tom Cruise își interpreta rolul cu maximă concentrare.

Povestea a fost dezvăluită de Kevin Pollak în cadrul podcastului „Still Here Hollywood”. Actorul și-a amintit de momentul în care personajele interpretate de Cruise și Nicholson ajung față în față, într-o confruntare care avea să devină una dintre cele mai cunoscute scene din istoria filmului.

„Îmi amintesc un moment din timpul filmărilor la «A Few Good Men», în scena culminantă în care Tom și Jack se confruntă direct. Kaffee împotriva colonelului”, a povestit Pollak.

Potrivit acestuia, camera era poziționată foarte aproape de chipul lui Nicholson, pentru a surprinde perspectiva personajului său. Actorul trebuia să-și apropie fața cât mai mult de obiectiv, în timp ce Tom Cruise se apropia de el, pregătindu-se să rostească replica devenită celebră: „Vreau adevărul!”.

Numai că Nicholson ar fi decis să transforme momentul într-o farsă. „Jack făcea cea mai ridicolă grimasă de clovn pe care ai văzut-o vreodată”, și-a amintit Kevin Pollak, imitând expresia actorului pentru a ilustra întâmplarea.

În ciuda provocării, Tom Cruise a continuat să joace, a dus scena până la capăt, fără să lase impresia că se lasă distras de comportamentul colegului său.

Însă, imediat după încheierea filmării, Cruise a reacționat într-un mod surprinzător: i-a tras un pumn în umăr lui Jack Nicholson. Gestul nu a fost însă unul care să declanșeze un conflict între cei doi. „Și amândoi au râs”, a povestit Pollak, subliniind că întâmplarea a rămas o amintire amuzantă de pe platourile de filmare.