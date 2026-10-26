Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani

Actrița Holland Taylor a rupt tăcerea cu privire la motivele care au stat la baza deciziei sale de a nu-și mai prelungi contractul pentru celebrul sitcom CBS „Doi bărbați și jumătate” (Two and a Half Men), iar probleme au plecat de la bani. Aceasta a adunat patru nominalizări la premiile Emmy, însă nu a fost recompensată sub nicio formă pentru această performanță.

Holland Taylor Foto: Instagram

Actrița cu 4 nominalizări la Emmy care nu a primit nicio mărire de salariu

Holland Taylor a vorbit despre motivul care s-a aflat în spatele refuzului ei de a mai juca în celebrul serial „Doi bărbați și jumătate”. Aceasta ar fi trebuit să-și reînnoiască contractul, însă a renunțat cu totul. Recent, actrița a dezvăluit totul.

Timp de șase sezoane, Taylor a interpretat-o pe Evelyn Harper, mama personajelor Charlie (Charlie Sheen) și Alan (Jon Cryer). Actrița a dezvăluit recent că unul dintre principalele motive ale plecării sale a fost remunerația scăzută.

„Nu m-au plătit niciodată prea bine în serialul ăla. Câștigam aproximativ aceeași sumă pe care o obțineam la o producție de acum opt ani. Am primit patru nominalizări la Emmy și nu mi-au dat niciodată o mărire de salariu. De obicei o fac”, a mărturisit Holland Taylor.

A optat pentru aparițiile episodice

După încheierea celui de-al șaselea sezon, Taylor a refuzat reînnoirea contractului pe termen lung, alegând în schimb să revină doar ocazional, ca invitat special. Această schimbare i-a oferit libertatea de a-și gestiona propriul program.

„Am încetat să mai fiu sub contract. Deci, cu alte cuvinte, mă întrebau dacă pot veni pentru o apariție la sfârșitul lunii martie, le puteam spune pur și simplu: «Nu, nu pot»”, a povestit actrița, potrivit variety.com.

Tot ea a menționat faptul că producătorii au fost uimiți de decizia ei. „Au fost multe lucruri care mi-au plăcut la acel show, dar producătorii nu erau prea politicoși. În orice caz, când au trecut cei șase ani, am spus: «Nu mai vreau să am contract, dar voi vizita serialul ocazional, dacă doriți». Adică, am jucat rolul mamei băieților.”

Actrița a spus că echipa a crezut că negociază și i-a spus că nu își pot permite să o plătească mai mult.

„Am spus: «Ați putea să mă plătiți chiar și cu valoarea acestei clădiri, dar nu vă obosiți, pentru că nu mai vreau să fiu sub contract”. Și ei au spus: «Dar nu ne putem permite să vă oferim mai mult». Am spus: «Sunt de acord. Voi reveni ca invitată din când în când»”, a mai mărturisit actrița.