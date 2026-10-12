„The Social Reckoning”, întrecut la box-office de o producție horror. Noul film despre Facebook, sub așteptări

Weekendul cinematografic din America de Nord a adus o surpriză neplăcută pentru Sony și regizorul Aaron Sorkin. Filmul „The Social Reckoning”, inspirat din scandalurile care au zguduit Facebook și din dezvăluirile fostei angajate Frances Haugen, a avut un debut mult sub așteptări, încasând doar 5,5 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare.

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Potrivit publicației Deadline, producția, considerată un fel de continuare spirituală a celebrului „The Social Network”, nu a reușit să atragă publicul în sălile de cinema, în ciuda subiectului de actualitate și a distribuției care îi include pe Mikey Madison și Jeremy Allen White. Filmul s-a clasat abia pe locul cinci în box office-ul american.

Pe primul loc s-a situat horror-ul „Other Mommy”, distribuit de Universal și având-o în rol principal pe Jessica Chastain. Pelicula a obținut încasări de 27,5 milioane de dolari în weekendul de debut, reușind să domine clasamentul chiar dacă recenziile criticilor au fost în mare parte negative.

Succesul filmului confirmă încă o dată popularitatea genului horror în cinematografe, producțiile de acest tip continuând să atragă public numeros indiferent de reacțiile criticilor.

De ce nu a convins publicul filmul lui Aaron Sorkin despre Facebook

Analiștii din industrie consideră că interesul publicului pentru scandalurile Facebook s-a diminuat considerabil față de momentul în care Frances Haugen a făcut dezvăluirile care au ajuns în atenția Congresului american, în 2021.

Spre deosebire de „The Social Network”, care a explorat originile Facebook și ascensiunea lui Mark Zuckerberg și a debutat cu 22 de milioane de dolari în 2010, „The Social Reckoning” abordează evenimente pe care publicul le cunoaște deja din presă.

În plus, atenția opiniei publice pare să fie îndreptată în prezent mai degrabă către dezvoltarea inteligenței artificiale decât către controversele din jurul rețelelor sociale.

Per ansamblu, box office-ul american a generat în weekend încasări estimate la 85,1 milioane de dolari. Totuși, piața cinematografică rămâne pe creștere în 2026, veniturile totale de la începutul anului depășind deja pragul de 8 miliarde de dolari.

Noul film al lui Anne Hathaway domină topurile

Pe locul al doilea se află thrillerul romantic „Verity”, adaptarea bestsellerului scris de Colleen Hoover. În al doilea weekend de difuzare, filmul a generat încasări de 11,5 milioane de dolari, ajungând la un total de aproape 54 de milioane de dolari pe piața nord-americană.

Producția continuă să atragă în special publicul feminin și rămâne una dintre cele mai de succes adaptări cinematografice ale romanelor autoarei americane.

Adaptarea romanului scris de Colleen Hoover și produsă de Amazon MGM a adăugat încă 30 de milioane de dolari din piețele internaționale, ajungând la încasări globale de 62,5 milioane de dolari în primul weekend.

Astfel, Verity a avut al doilea cel mai bun debut internațional dintre toate ecranizările după cărțile lui Hoover, fiind depășit doar de It Ends with Us/Totul se termină cu noi.

Deși reacțiile publicului și ale criticilor au fost moderate, investiția de aproximativ 40 de milioane de dolari este deja aproape recuperată. Pentru Anne Hathaway, acesta reprezintă al treilea debut pe primul loc din acest an, după succesele The Devil Wears Prada 2 și The Odyssey, potrivit Goldderby.

Tom Cruise se alătură taberei de eșec în box-office

„Digger”, regizat de cineastul cunoscut pentru „Birdman” și „The Revenant”, este o comedie dramatică despre dezastre, realizată pentru Warner Bros. Producția a avut un buget estimat între 160 și 180 de milioane de dolari, fără ca această sumă să includă și costurile importante pentru promovarea filmului la nivel internațional scrie The Guardian.

În primul weekend, pelicula a obținut aproximativ 20 de milioane de dolari la nivel global. Doar 8 milioane de dolari au provenit din cinematografele din America de Nord, un rezultat considerabil sub așteptările inițiale ale industriei.

Diferența este cu atât mai importantă cu cât estimările de dinaintea lansării indicau încasări de aproape 20 de milioane de dolari numai în Statele Unite și Canada. În aceste condiții, debutul filmului a devenit rapid unul dintre cele mai mari eșecuri financiare asociate cu numele lui Tom Cruise.

Actorul nu este doar protagonistul peliculei, ci a avut și un rol important în producția și dezvoltarea proiectului. Astfel, rezultatul îl afectează indirect și ca producător, nu doar ca actor. Warner Bros. Discovery este studioul care suportă o parte importantă a impactului financiar generat de performanța slabă a producției.

Povestea filmului îl are în centru pe cel mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune pentru a demonstra că poate salva omenirea. Problema este că dezastrul pe care încearcă să îl oprească a fost declanșat chiar de el. Din distribuție fac parte Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons.