 „The Social Reckoning”, întrecut la box-office de o producție horror. Noul film despre Facebook, sub așteptări
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

„The Social Reckoning”, întrecut la box-office de o producție horror. Noul film despre Facebook, sub așteptări

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Weekendul cinematografic din America de Nord a adus o surpriză neplăcută pentru Sony și regizorul Aaron Sorkin. Filmul „The Social Reckoning”, inspirat din scandalurile care au zguduit Facebook și din dezvăluirile fostei angajate Frances Haugen, a avut un debut mult sub așteptări, încasând doar 5,5 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare.

image
Foto: Captură video Youtube

Liderul în audiență, o surpriză pentru pasionații de filme

Potrivit publicației Deadline, producția, considerată un fel de continuare spirituală a celebrului „The Social Network”, nu a reușit să atragă publicul în sălile de cinema, în ciuda subiectului de actualitate și a distribuției care îi include pe Mikey Madison și Jeremy Allen White. Filmul s-a clasat abia pe locul cinci în box office-ul american.

Pe primul loc s-a situat horror-ul „Other Mommy”, distribuit de Universal și având-o în rol principal pe Jessica Chastain. Pelicula a obținut încasări de 27,5 milioane de dolari în weekendul de debut, reușind să domine clasamentul chiar dacă recenziile criticilor au fost în mare parte negative.

Succesul filmului confirmă încă o dată popularitatea genului horror în cinematografe, producțiile de acest tip continuând să atragă public numeros indiferent de reacțiile criticilor.

De ce nu a convins publicul filmul lui Aaron Sorkin despre Facebook

Analiștii din industrie consideră că interesul publicului pentru scandalurile Facebook s-a diminuat considerabil față de momentul în care Frances Haugen a făcut dezvăluirile care au ajuns în atenția Congresului american, în 2021.

Spre deosebire de „The Social Network”, care a explorat originile Facebook și ascensiunea lui Mark Zuckerberg și a debutat cu 22 de milioane de dolari în 2010, „The Social Reckoning” abordează evenimente pe care publicul le cunoaște deja din presă.

În plus, atenția opiniei publice pare să fie îndreptată în prezent mai degrabă către dezvoltarea inteligenței artificiale decât către controversele din jurul rețelelor sociale.

Per ansamblu, box office-ul american a generat în weekend încasări estimate la 85,1 milioane de dolari. Totuși, piața cinematografică rămâne pe creștere în 2026, veniturile totale de la începutul anului depășind deja pragul de 8 miliarde de dolari.

Noul film al lui Anne Hathaway domină topurile

Pe locul al doilea se află thrillerul romantic „Verity”, adaptarea bestsellerului scris de Colleen Hoover. În al doilea weekend de difuzare, filmul a generat încasări de 11,5 milioane de dolari, ajungând la un total de aproape 54 de milioane de dolari pe piața nord-americană.

Producția continuă să atragă în special publicul feminin și rămâne una dintre cele mai de succes adaptări cinematografice ale romanelor autoarei americane.

Adaptarea romanului scris de Colleen Hoover și produsă de Amazon MGM a adăugat încă 30 de milioane de dolari din piețele internaționale, ajungând la încasări globale de 62,5 milioane de dolari în primul weekend.

Astfel, Verity a avut al doilea cel mai bun debut internațional dintre toate ecranizările după cărțile lui Hoover, fiind depășit doar de It Ends with Us/Totul se termină cu noi.

Deși reacțiile publicului și ale criticilor au fost moderate, investiția de aproximativ 40 de milioane de dolari este deja aproape recuperată. Pentru Anne Hathaway, acesta reprezintă al treilea debut pe primul loc din acest an, după succesele The Devil Wears Prada 2 și The Odyssey, potrivit Goldderby.

Tom Cruise se alătură taberei de eșec în box-office

„Digger”, regizat de cineastul cunoscut pentru „Birdman” și „The Revenant”, este o comedie dramatică despre dezastre, realizată pentru Warner Bros. Producția a avut un buget estimat între 160 și 180 de milioane de dolari, fără ca această sumă să includă și costurile importante pentru promovarea filmului la nivel internațional scrie The Guardian.

În primul weekend, pelicula a obținut aproximativ 20 de milioane de dolari la nivel global. Doar 8 milioane de dolari au provenit din cinematografele din America de Nord, un rezultat considerabil sub așteptările inițiale ale industriei.

Diferența este cu atât mai importantă cu cât estimările de dinaintea lansării indicau încasări de aproape 20 de milioane de dolari numai în Statele Unite și Canada. În aceste condiții, debutul filmului a devenit rapid unul dintre cele mai mari eșecuri financiare asociate cu numele lui Tom Cruise.

Actorul nu este doar protagonistul peliculei, ci a avut și un rol important în producția și dezvoltarea proiectului. Astfel, rezultatul îl afectează indirect și ca producător, nu doar ca actor. Warner Bros. Discovery este studioul care suportă o parte importantă a impactului financiar generat de performanța slabă a producției.

Povestea filmului îl are în centru pe cel mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune pentru a demonstra că poate salva omenirea. Problema este că dezastrul pe care încearcă să îl oprească a fost declanșat chiar de el. Din distribuție fac parte Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons.

Ghid de cumpărături

Andreea Raicu vs Mugur Mihăescu jpg
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor” Vedete românești
Cristina Cioran și Valerie Lungu
#Asia Express
VideoCristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată” PrimeTime
image
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși” adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa Campionilor Europeni www.fanatik.ro
image
Cine sunt tinerii morţi în accidentul din Mihăeşti. Tânărul de 25 de ani a intrat pe contrasens într-o curbă observatornews.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
De unde primeşte Ion Ţiriac anual până la 40 de milioane de euro: „Îi merge foarte bine” as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, favorit să-i ia locul www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
Bianca Ghiurcă și Prințul Marco
#Insula iubirii
„Să nu-și facă cineva iluzii cu mine!” Prințul Marco, reacție după ce Bianca Ghiurcă a dezvăluit că are casa și afacerile pe numele ei PrimeTime
asia express
#Asia Express
Miza a fost uriașă la „Asia Express”! Cine a câștigat amuleta și jokerul care oferă un avantaj în clasament PrimeTime
image png
VideoCe facultăți au absolvit Valerie Lungu și Mirela Vaida. Dezvăluirile făcute la Asia Express: „Este o bună actriță” PrimeTime
Sandra Mutu a semnat cu Antena 1
Cum își educă Adrian Mutu băiatul cel mic? Ce „joburi” are Tiago la doar 9 ani: „Cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum” PrimeTime
Cristina Cioran și Valerie Lungu
#Asia Express
VideoCristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată” PrimeTime
asia express
#Asia Express
Schimbări neașteptate la Asia Express! Valerie Lungu: „Dacă dormi pe pat, divorț!” PrimeTime
petre roman mineriada jpg
VideoCe pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus” PrimeTime
marcel armina instagram jpg
#Insula iubirii
Ce onorariu ar fi avut Marcel și Armina la „Insula Iubirii”. Câți bani le-au revenit pentru cele 11 zile PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA actualitate.net