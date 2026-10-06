Pauză neașteptată pentru The Batman, filmul în care joacă și Sebastian Stan. Producția de sute de milioane de dolari a fost oprită din cauza unei „probleme de familie”

Producția unuia dintre cele mai așteptate filme cu Sebastian Stan a fost suspendată temporar. „The Batman: Part II”, continuarea lungmetrajului lansat în 2022, a intrat în pauză după ce regizorul Matt Reeves s-a retras temporar pentru a se ocupa de o „problemă de familie”.

Sebastian Stan Foto: Getty Image

Filmul produs de Warner Bros. și DC Studios îl are din nou în rolul principal pe Robert Pattinson, în timp ce Sebastian Stan va interpreta un personaj important din universul Batman. Decizia de a opri temporar filmările vine după ce proiectul a trecut deja prin mai multe modificări ale calendarului de lansare, scriu cei de la Variety.

Filmările pentru „The Batman: Part II” au fost oprite temporar

Warner Bros. și DC Studios au confirmat suspendarea temporară a producției, precizând că regizorul Matt Reeves beneficiază de sprijinul deplin al studiourilor.

„Producția filmului «The Batman Part II» a fost oprită temporar, în timp ce Matt Reeves se concentrează asupra unei probleme de familie. Matt are întregul sprijin al DC Studios și așteptăm cu nerăbdare să continuăm această călătorie în curând”, a declarat un reprezentant al studiourilor într-un comunicat.

Nu au fost oferite public alte detalii despre situația personală a regizorului.

Pauza nu înseamnă, potrivit comunicatului, că proiectul a fost abandonat. Studiourile au transmis că intenționează să continue producția după ce Reeves va putea reveni la activitatea legată de film.

„The Batman 2” a fost amânat de mai multe ori

Noua pauză se adaugă unei liste deja lungi de întârzieri pentru continuarea filmului cu Robert Pattinson.

„The Batman: Part II” ar fi trebuit inițial să ajungă în cinematografe pe 2 octombrie 2026. Warner Bros. a modificat ulterior calendarul și a mutat premiera pentru 1 octombrie 2027.

În luna iulie, studioul a anunțat o nouă schimbare. Filmul a fost împins până pe 18 februarie 2028.

Primul „The Batman”, regizat tot de Matt Reeves, a avut premiera în martie 2022 și l-a prezentat pe Robert Pattinson în rolul celebrului erou DC.

Lungmetrajul a avut un buget estimat între 185 și 200 de milioane de dolari și a generat încasări globale de aproximativ 772 de milioane de dolari.

Sebastian Stan îl va interpreta pe Harvey Dent

Pentru actorul de origine română, „The Batman: Part II” reprezintă o apariție importantă într-o nouă franciză de supereroi.

Sebastian Stan a confirmat în august, într-un interviu acordat publicației franceze Le Journal du Dimanche, că va interpreta personajul Harvey Dent, cunoscut ulterior drept Two-Face.

Actorul a vorbit atunci și despre faptul că nu poate dezvălui prea multe despre producție.

„Nu pot să spun nimic nici despre «The Batman: Part II», al lui Matt Reeves, unde îl joc pe Harvey Dent. Frumusețea acestei profesii stă și în participarea la proiecte de această amploare, pe care le iubesc ca spectator”, a declarat actorul de origine română.

Harvey Dent este unul dintre personajele cunoscute ale universului Batman, iar transformarea sa în Two-Face reprezintă una dintre poveștile importante din mitologia personajului.

Cine a mai jucat rolul lui Harvey Dent

Personajul a fost interpretat de-a lungul timpului de mai mulți actori.

Billy Dee Williams l-a jucat pe Harvey Dent în filmul „Batman” din 1989, iar Tommy Lee Jones a interpretat versiunea sa de Two-Face în „Batman Forever”, lansat în 1995.

În 2008, Aaron Eckhart a preluat rolul în „The Dark Knight”, filmul regizat de Christopher Nolan. Mai recent, Harry Lawtey l-a interpretat pe Harvey Dent în „Joker: Folie à Deux”, lansat în 2024.

Versiunea lui Sebastian Stan va fi însă integrată în universul creat de Matt Reeves pentru noua serie de filme „Batman”.

Sebastian Stan, între universul Marvel și cel DC

Participarea lui Sebastian Stan la „The Batman: Part II” are o semnificație aparte pentru cariera actorului. Românul a devenit cunoscut la nivel mondial în special datorită rolului Bucky Barnes, cunoscut drept Soldatul Iernii, în producțiile Marvel.

Din 2011, Stan a apărut în mai multe filme din Universul Cinematografic Marvel, inclusiv în producții precum „Captain America”, „Avengers”, „Black Panther” și „Ant-Man”.

Astfel, actorul ajunge să lucreze în ambele mari universuri cinematografice inspirate din benzile desenate: Marvel și DC.

În cazul Marvel, filmele sunt produse de Disney, în timp ce producțiile DC sunt realizate de Warner Bros. Cele două companii sunt de mult timp principalii rivali în zona filmelor de supereroi.

Sebastian Stan revine și în „Avengers: Doomsday”

Fanii actorului îl vor putea vedea în continuare și în universul Marvel. Sebastian Stan va reveni în rolul Soldatului Iernii în „Avengers: Doomsday”.

Filmul este programat să aibă premiera în cinematografe pe 18 decembrie 2026 și se numără printre cele mai importante producții pregătite de Disney pentru acest an.

În paralel, Stan își consolidează și cariera dincolo de filmele cu supereroi. În ultimii ani, actorul a atras atenția cu roluri în producții dramatice precum „A Different Man” și „The Apprentice”.

Interpretarea din „A Different Man” și rolul lui Donald Trump din „The Apprentice” i-au adus recunoaștere importantă la Hollywood, inclusiv un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor.

Când ar putea fi lansat „The Batman: Part II”

În prezent, data anunțată pentru premiera „The Batman: Part II” este 18 februarie 2028.

Filmul va avea din nou la cârmă echipa condusă de Matt Reeves, iar Robert Pattinson va reveni în rolul lui Bruce Wayne/Batman. Distribuția îi mai include pe Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Colin Farrell, Andy Serkis și Jeffrey Wright.

Cu un buget estimat la un nivel apropiat de cel al primului film, continuarea este una dintre producțiile importante pregătite de Warner Bros. și DC Studios.

Pentru moment, însă, proiectul intră într-o nouă perioadă de așteptare, după decizia de suspendare temporară a producției.