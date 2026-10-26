 Victoria Lungu o pune la punct pe Raluca Bădulescu după scandalul cu Valerie, la „Asia Express”: „E de prost gust”
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Victoria Lungu o pune la punct pe Raluca Bădulescu după scandalul cu Valerie, la „Asia Express”: „E de prost gust”

#Asia Express
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Scandalul dintre Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, izbucnit în cadrul emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, continuă să provoace reacții. De această dată, mama concurentei, Victoria Lungu, a intervenit public și i-a luat apărarea fiicei sale. Artista a fost deranjată de felul în care vedeta i s-a adresat tinerei și consideră că atitudinea acesteia nu a fost potrivită, mai ales în fața camerelor de filmat.

Victoria Lungu i-a dat replică Ralucăi Bădulescu, după cearta cu Valerie
Victoria Lungu i-a dat replică Ralucăi Bădulescu, după cearta cu Valerie Foto: Instagram

Victoria Lungu a vorbit despre conflictul dintre fiica sa și Raluca Bădulescu. Artista a dezvăluit că o cunoaște personal pe vedetă și că a avut ocazia să interacționeze cu ea, însă comportamentul pe care l-a observat în emisiune a surprins-o.

Mama lui Valerie Lungu nu consideră că fiica sa a greșit atunci când a reacționat la apelativul folosit de Raluca Bădulescu. În opinia sa, o asemenea adresare este nepotrivită, mai ales atunci când vine din partea unei persoane care se consideră educată și care apare în fața publicului.

„O cunoaște foarte bine, și o cunosc și eu. Mie mi se pare de prost gust. Și eu sunt mamă și suntem de aceeași vârstă. Atunci când ești o doamnă, îmi cer scuze Raluca, dar când ești o doamnă, când ești filmată la televizor, tu te pui în gură cu o domnișoară, dacă tu crezi că ești mai educată, mai cultă, de ce să o dai pe fă? Atunci poți să primești în schimb absolut orice. (...) La noi fă e de prost gust”, a declarat Victoria Lungu, la Spynews TV Live.

Ce a învățat-o mama ei pe Valerie Lungu

Dincolo de conflictul de la „Asia Express”, Victoria Lungu a vorbit și despre felul în care și-a pregătit fiica să facă față situațiilor dificile. Artista a povestit că Valerie s-a confruntat cu bullying-ul încă din perioada școlii, iar acele experiențe au determinat-o să o învețe să se apere singură.

Victoria Lungu spune că și-a dorit ca fiica sa să devină puternică și să poată gestiona conflictele fără să depindă permanent de ajutorul ei.

„Eu am învățat-o pe Valerie, având bullying-ul de la școală, când a venit acasă cu ouă în cap și plângea, i-am spus: Tu nu ai tată, mă ai pe mine. Eu nu pot să vin în orice secundă, trebuie să știi să te protejezi, să-ți pui pieptul înainte”, a declarat Victoria Lungu.

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