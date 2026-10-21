Raluca Bădulescu, în lacrimi la Asia Express! Mesajul emoționant pentru Maurice și Connie: „Să câștige”

Emoții puternice în ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Raluca Bădulescu a părăsit competiția în lacrimi, după ce a revenit pe Drumul Mătăsii în rolul de handicap pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Vedeta a trăit din nou atmosfera aventurii de la Antena 1, însă despărțirea de concurenți a fost una dificilă.

Raluca Bădulescu. Foto: Antena 1

Cu ochii în lacrimi, Raluca Bădulescu le-a mărturisit concurenților cât de mult îi iubește și le-a mulțumit pentru că au primit-o în sezonul din acest an. Vedeta a spus că Asia Express este cea mai frumoasă experiență din viața sa și că în familia emisiunii se simte mai fericită ca niciodată.

Raluca Bădulescu: „Vă ador. Să câștige Maurice și Connie”

Mai mult, Raluca le-a transmis un mesaj special lui Maurice și lui Connie Preda, alături de care a spus că s-a simțit fericită în fiecare secundă. Vedeta și-a exprimat și dorința ca cei doi să câștige competiția.

„Vă iubesc de nu mai pot, pisicilor, și vă iubesc pe toți. Vă mulțumesc că m-ați primit în acest sezon. Într-o zi, o să fiu cea mai concurentă dintre toți (...) Asia Express este cea mai frumoasă experiență din viața mea. În familia Asia Express, aici sunt cea mai fericită. Vă mulțumesc enorm, mă înclin. Mulțumesc! Succes, vă ador. Să câștige Maurice și Connie (...) Maurice și cu Connie sunt o pereche incredibilă, oricum ar fi fost, am fost fericită în fiecare secundă cu ei”, a declarat Raluca Bădulescu, la Asia Express.

La rândul ei, Coni Preda a fost profund impresionată de cuvintele vedetei. Cu lacrimi în ochi, aceasta a recunoscut că momentul despărțirii a fost unul emoționant, chiar dacă plecarea Ralucăi era inevitabilă.

„M-a impresionat enorm, mi-au dat și lacrimile, dar, din păcate, ne despărțim”, a mărturisit Connie Preda.

Raluca Bădulescu a revenit la Asia Express după experiența din sezonul trecut

Nu este pentru prima dată când Raluca Bădulescu participă la Asia Express. Vedeta a făcut parte și din sezonul trecut al emisiunii, când a pornit pe Drumul Eroilor alături de fostul său soț, Florin Stamin. Cei doi au păstrat o relație apropiată și o legătură de prietenie după divorț, însă aventura lor s-a încheiat pe 24 septembrie 2025.

Revenirea în competiția de la Antena 1, chiar și pentru o perioadă scurtă, a fost o mare bucurie pentru Raluca Bădulescu. Cu câteva zile înainte, aceasta le anunțase fanilor, prin intermediul rețelelor de socializare, că va apărea din nou în emisiune, de această dată alături de Maurice Munteanu și Connie Preda.

Entuziasmată, vedeta abia și-a găsit cuvintele atunci când a vorbit despre surpriza pregătită pentru telespectatori.

„Hello! Bună! Deci, așa cum sper că ați văzut în postarea mea din feed și în postările anterioare, hai că mi-am pierdut și eu cuvintele! Vorbesc cu vorbe de-astea mari, zici că am înnebunit la cap. Dar, de fapt, chiar am înnebunit la cap. De fericire!De duminica aceasta, de duminica aceasta, intru în Asia Express! Duminică, de la ora 20:00. Vă rog eu frumos, Antena 1, Asia Express, intru! Visele se împlinesc, nu există! Normal că intru pe post de handicap! Pe post de ce era să intru? Dar nu se știe niciodată.”