 Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, schimb dur de replici la Asia Express. „Tu chiar vrei să terminăm prost emisiunea asta?”
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Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, schimb dur de replici la Asia Express. „Tu chiar vrei să terminăm prost emisiunea asta?”

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Ediția din 19 octombrie a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii a adus unul dintre cele mai tensionate momente ale sezonului. Raluca Bădulescu și Valerie Lungu au intrat într-un conflict deschis în timpul unei probe, după o neînțelegere legată de instrucțiunile primite în competiție.

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Foto: Antena1

Cum a început conflictul

Totul a început în momentul în care concurenții au primit un plic cu detaliile unei misiuni. În timp ce echipele încercau să înțeleagă cât mai repede cerințele probei, Raluca Bădulescu a vrut să recitească informațiile pentru a se asigura că a înțeles corect ce avea de făcut. Gestul a nemulțumit-o pe Valerie Lungu, care considera că grupul pierdea timp prețios.

„Trebuia să așteptăm plicul ca să vedem albumul pe care trebuia să-l facem. Aveam o listă”, a explicat Valerie.

Situația s-a tensionat și mai mult în momentul în care influencerița i-a cerut Ralucăi să aștepte dacă nu înțelege exact instrucțiunile.

„Ok, putem să avem și noi plicul? Dacă nu știi, stai și așteaptă”, i-a spus Valerie.

Replica a provocat o reacție imediată din partea Ralucăi Bădulescu, care a considerat tonul folosit de colega sa nepotrivit.

„Valerie, dacă mai vociferezi, e belea”, a răspuns concurenta.

Nici Valerie Lungu nu a rămas datoare și a continuat schimbul de replici.

„Păi dacă nu înțelegi, nu e problema mea”, a fost răspunsul acesteia.

Valerie Lungu, atac la adresa Ralucăi Bădulescu după „Asia Express”

Cunoscută pentru firea sa tranșantă, Valerie Lungu a vorbit recent despre interacțiunile pe care le-a avut cu Raluca Bădulescu și i-a făcut un portret fostei concurente de la „Asia Express”.

Raluca Bădulescu a revenit în competiție în sezonul „Asia Express – Drumul Mătăsii”, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda. Pe rețelele de socializare, Valerie Lungu a povestit cum se comportă aceasta în timpul filmărilor și ce se întâmplă după ce camerele se opresc.

Influencerița a descris-o pe Raluca Bădulescu drept o persoană vulcanică și agitată în fața camerelor, însă a susținut că atitudinea acesteia se schimbă atunci când filmările se încheie. Valerie Lungu a criticat acest comportament și a vorbit fără rețineri despre experiența sa.

„Știți cum funcționează la Raluca? (...) Raluca face spume, că așa face ea, se opresc camerele și după zice «Hei, ce faci?» (...) Mai mare prefăcătorie nu există (...) Am impresia că nu ne uităm la aceeași emisiune (...) Raluca Bădulescu, care abia a intrat, și care înjură (...) Ea nu știe nimic în afară de organele genitale”, a spus Valerie Lungu, într-un live, pe TikTok.

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