 Situație neașteptată la Asia Express! Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat: „Zici că suntem sfintele preciste”
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Situație neașteptată la Asia Express! Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat: „Zici că suntem sfintele preciste”

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Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzat pe 20 octombrie 2026, a oferit telespectatorilor un mix exploziv de extenuare fizică, umor spumos și peripeții nocturne.

Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie, înghesuiți într-un singur pat după o zi de calvar
Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie, înghesuiți într-un singur pat după o zi de calvar Foto: antena1

După o cursă istovitoare presărată cu probe la limită și autostop anevoios, concurenții au primit misiunea de a-și găsi cazare, însă noaptea s-a dovedit a fi la fel de provocatoare ca traseul din timpul zilei.

Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie, calvarul celor opt etaje și „blestemul geamantanului”

Pentru Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie, căutarea unui acoperiș deasupra capului s-a transformat rapid într-un test de anduranță. Gazdele binevoitoare i-au primit, însă surpriza a venit imediat: cazarea se afla la etajul 8 al unei clădiri fără lift funcțional.

Adevărata piatră de încercare nu a fost doar efortul de a urca scările după zeci de kilometri parcurși pe jos, ci bagajul uriaș al Ralucăi Bădulescu.

Notorie pentru garderoba sa impresionantă și geamantanele greu de manevrat chiar și pe asfalt, jurata a pasat fără voie calvarul către colegul ei. „Blestemul geamantanului” a căzut în întregime pe umerii lui Maurice Munteanu, care a trebuit să tragă și să care greutatea pe trepte, episodul dând naștere unor lamentări amuzante și replici pline de ironie fină specifice criticului de modă.

Ajunși epuizați la destinație, cei trei au descoperit o altă neplăcere: camera dispunea de un singur pat. Fără energie pentru negocieri, Maurice, Raluca și Connie s-au văzut nevoiți să se înghesuie și să doarmă toți trei sub aceeași plapumă, depășind lipsa de spațiu cu autoironie și râsete înainte de stingere. 

Niciodată nu am dormit împreună în același pat. Uite cum stau cu Connie, zici că suntem sfintele preciste. Nu ne mișcăm, să n-o supărăm pe hoașpița asta (n.r. pe Maurice Munteanu). Semănăm cu videoclipurile alea de manele. Tu ești Tzancă Uraganu și noi alea două dansatoare”, a spus Raluca Bădulescu la Antena 1. 

Mirela Vaida și Oana, noapte agitată cu un localnic beat

În timp ce trioul din modă încerca să găsească o poziție confortabilă în patul comun, în cealaltă parte a orașului o altă echipă dădea piept cu imprevizibilul. Mirela Vaida și colega sa, Oana, au crezut că au tras lozul câștigător când au găsit cazare, însă bucuria le-a fost umbrită rapid când au realizat că în casă se afla un bărbat în stare avansată de ebrietate.

Situația a fost rapid îndreptată când o vânzătoare amabilă s-a oferit să le primească la ea acasă, pe motiv că este singură și ele reprezintă compania perfectă de care are nevoie. 

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