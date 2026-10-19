 Cine l-a făcut pe Maurice Munteanu să iubească moda încă din copilărie. Femeile care i-au influențat destinul: „Au avut o contribuție decisivă”
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Cine l-a făcut pe Maurice Munteanu să iubească moda încă din copilărie. Femeile care i-au influențat destinul: „Au avut o contribuție decisivă”

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Maurice Munteanu și-a descoperit fascinația pentru modă încă de la vârsta de 5 ani, iar primele influențe au venit atât din lumea cinematografiei, cât și din propria familie. Într-un interviu pentru revista VIVA!, fashion editorul a vorbit despre oamenii care i-au format gusturile, rolul culturii în înțelegerea stilului vestimentar și motivele pentru care se consideră mai degrabă un observator și un critic decât un stilist. Cunoscut pentru opiniile sale directe și pasiunea pentru istoria modei, Maurice Munteanu a explicat și de ce educația vizuală este esențială pentru oricine își dorește să înțeleagă cu adevărat acest domeniu.

Cine l-a făcut pe Maurice Munteanu să iubească moda încă din copilărie.
Cine l-a făcut pe Maurice Munteanu să iubească moda încă din copilărie. Foto: Facebook

Maurice Munteanu, despre începuturile pasiunii pentru modă: ce rol au avut mama și mătușa sa

Interesul lui Maurice Munteanu pentru modă a apărut cu mult înainte ca acesta să își construiască o carieră în domeniu. Totul a început în copilărie, când filmele au devenit o sursă importantă de inspirație și l-au ajutat să descopere legătura dintre imagine, costume și identitatea personajelor.

Un nume care a avut un impact deosebit asupra sa este cel al lui Alfred Hitchcock. Prin intermediul filmelor regizorului, Maurice Munteanu a descoperit creațiile lui Edith Head, celebra creatoare de costume care a contribuit la definirea esteticii multor producții cinematografice. În același timp, două persoane apropiate au avut un rol important în dezvoltarea sensibilității sale pentru stil.

Întrebat cine i-a insuflat dragostea pentru rigoarea stilistică și când a început această pasiune, fashion editorul a oferit un răspuns care evidențiază atât influența cinematografiei, cât și importanța familiei.

Pe la 5 ani, odată cu pasiunea mea pentru cinema, mai exact pentru Hitchcock – așa am descoperit-o pe Edith Head, unul dintre cei mai mari costume designers ai tuturor timpurilor, cea care a semnat costumele în majoritatea filmelor sale. Altfel, femeile din familia mea – mama și mătușa mea, Nanette, au avut o contribuție decisivă.”

De ce consideră Maurice Munteanu că un om de modă trebuie să fie cult

Pentru Maurice Munteanu, înțelegerea modei presupune mult mai mult decât cunoașterea tendințelor sau identificarea unor combinații vestimentare reușite. Cultura generală, istoria stilului și educația vizuală sunt repere importante pentru interpretarea corectă a unei imagini și pentru înțelegerea evoluției modei.

De altfel, atunci când vorbește despre activitatea sa, acesta preferă să se raporteze la rolul de editor și observator, fără să se limiteze la eticheta de stilist. Perspectiva sa pune accent pe analiză, documentare și capacitatea de a identifica legăturile dintre trecut și prezent.

Întrebat cât de important este ca un profesionist din domeniul modei să fie, înainte de toate, un om cult, Maurice Munteanu a explicat de ce acumularea de cunoștințe reprezintă o parte esențială a acestei meserii.

Eu nici nu mă percep stilist, neapărat. Cred că editor mi se potrivește mai bine. Observator, critic, habar n-am. Este esențial să cunoști trecutul, altfel nu poți anticipa sub nicio formă viitorul. Absența unei culturi, inclusiv a unei culturi vizuale, va trăda pe oricine, mai devreme sau mai târziu.”

Ce spune despre criticile din modă și reacțiile românilor

De-a lungul timpului, Maurice Munteanu s-a remarcat prin comentariile sale tranșante despre stilul vestimentar și aparițiile publice. Modul său direct de a analiza moda a generat numeroase reacții, iar acesta consideră că felul în care oamenii primesc observațiile critice are legătură și cu educația.

În opinia sa, o critică nu ar trebui confundată automat cu un atac personal. Capacitatea de a asculta argumente și de a accepta perspective diferite este importantă inclusiv într-un domeniu în care gusturile și interpretările pot varia considerabil.

În interviul acordat sursei citate, fashion editorul a fost întrebat de ce există dificultăți în acceptarea criticii constructive și cum privește influența vedetelor asupra tendințelor din moda străzii.

Românii percep drept hate orice formă de critică. Asta ține tot de educație, până la urmă. Cred că moda străzii este cel mai bine reprezentată de noua generație – de adolescenți. Nu generalizez, desigur, dar cel mai des îmi atrag atenția oameni foarte tineri, necunoscuți.”

De ce îi atrage atenția moda străzii, dincolo de aparițiile vedetelor

Deși activează într-un domeniu în care celebritățile și aparițiile publice ocupă un loc important, Maurice Munteanu nu consideră că inspirația vestimentară trebuie căutată exclusiv în lumea showbizului. În perspectiva sa, tinerii pot oferi unele dintre cele mai interesante exemple de exprimare prin intermediul hainelor.

Moda străzii permite observarea unor stiluri diverse, a unor combinații neașteptate și a modului în care fiecare persoană își construiește propria identitate vizuală. Tocmai de aceea, aparițiile oamenilor care nu sunt cunoscuți publicului larg îi pot capta atenția.

Pentru fashion editor, pasiunea pentru modă presupune curiozitate, atenție la detalii și disponibilitatea de a descoperi permanent noi forme de expresie. Iar influențele care i-au marcat copilăria, de la cinematografie la femeile din familia sa, rămân o parte importantă a poveștii sale profesionale.

Maurice Munteanu este cunoscut publicului pentru activitatea sa editorială, cultura cinematografică și comentariile despre stilul vestimentar. Participarea la emisiunea „Asia Express”, alături de Connie Preda, a oferit telespectatorilor ocazia de a-l urmări și într-un context diferit de cel în care s-a făcut remarcat de-a lungul carierei.

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