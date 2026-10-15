 Maurice Munteanu, declarație de dragoste pentru Răzvan Dej: „Bărbatul pe care îl voi iubi în continuare”
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Maurice Munteanu, declarație de dragoste pentru Răzvan Dej: „Bărbatul pe care îl voi iubi în continuare”

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Maurice Munteanu, unul dintre concurenții care au atras atenția în sezonul Asia Express 2026, a emoționat comunitatea din mediul online cu o declarație de dragoste adresată bărbatului care ocupă un loc special în viața sa. Cunoscutul critic de modă a publicat mai multe fotografii alături de Răzvan Dej, arhitectul pe care spune că l-a iubit, îl iubește și îl va iubi în continuare. 

Maurice Munteanu
Maurice Munteanu Foto: arhivă

Maurice Munteanu a ales să își exprime sentimentele printr-un text în care vorbește despre anii petrecuți împreună și despre legătura care continuă să îi unească. Postarea a atras atenția prin tonul intim și prin cuvintele dedicate lui Răzvan, dar și prin melodia aleasă pentru a însoți fotografiile. Este vorba despre piesa „E-adevărat, iubirea mea”, interpretată de Mihaela Runceanu, care completează atmosfera emoționantă a momentului.

Cine este Răzvan Dej, bărbatul căruia Maurice Munteanu i-a făcut o declarație de iubire

Bărbatul căruia Maurice Munteanu i-a dedicat mesajul este Răzvan Dej, arhitect de profesie. După o perioadă îndelungată în care s-au aflat la distanță, cei doi s-au revăzut în China, iar momentul a fost marcat de stilist printr-o serie de fotografii publicate pe rețelele sociale. Imaginile surprind amintiri din relația lor, alături de cadre recente din timpul călătoriei.

Mesajul care a însoțit fotografiile a transmis cât de importantă este această legătură pentru Maurice. Criticul de modă a ales cuvinte simple, dar încărcate de emoție, făcând referire atât la trecutul comun, cât și la sentimentele pe care le păstrează în prezent.

„Cu Răzvan, între etaje. Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare. În oglindă, zăresc toți anii noștri, adunați în liniște în jurul nostru”, a scris Maurice Munteanu în dreptul imaginilor.

O altă fotografie publicată de acesta îl prezintă pe Răzvan Dej ținând în brațe câinele său, Victor, pe care l-a pierdut între timp. Și această amintire a fost însoțită de un mesaj aparte, în care Maurice a vorbit despre locul pe care cei doi îl ocupă în sufletul său.

Răzvan & Victor, o parte din inima mea va rosti mereu numele voastre”, a transmis stilistul.

Numele său real este Marius Munteanu, iar porecla „Maurice” ar fi primit-o în copilărie, de la bunicul său, pe când avea aproximativ patru sau cinci ani. De-a lungul timpului, acesta și-a construit o carieră în domeniul modei și s-a remarcat prin stilul personal și prin aparițiile sale directe. A câștigat, de asemenea, de patru ori consecutiv titlul Miss Travesty România, experiențe artistice care au contribuit la conturarea preocupării sale pentru imagine și expresie vizuală.

Maurice Munteanu a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală și despre relațiile de cuplu

Maurice Munteanu nu a evitat niciodată discuțiile despre propria identitate și despre orientarea sa sexuală. Într-o apariție la emisiunea „În oglindă”, acesta a povestit că a început să își dea seama de atracția față de bărbați încă din copilărie, chiar dacă la acea vârstă nu știa cum să interpreteze ceea ce simțea.

Cred că aveam 7-8 ani și nu știam ce se întâmplă. Mi se părea simpatic un vecin. Nu știam cum să interpretez asta. Am realizat că, da, e posibil să nu-mi placă Maricica, ci Gigel.

Pentru mine asta nu reprezintă o problemă, m-am săturat să tot explic.

În România, ne lovim de mentalități învechite. Mă dezgustă oamenii care aruncă cu piatra ca și cum ar fi fără de păcat. Nu am de ce să tac pentru că nu eu mi-am ales orientarea sexuală și asta este o tâmpenie sinistră”, povestea Maurice Munteanu.

Stilistul a vorbit în repetate rânduri și despre felul în care privește o relație de cuplu. Pentru el, o legătură solidă nu se bazează exclusiv pe atracția fizică, ci presupune compatibilitate, valori comune și dorința de a construi un parteneriat.

Eu caut, într-o relație, un parteneriat. Ce nu înțelege lumea e că toată treaba asta cu fizicul și cu sexul nu duce neapărat nicăieri. O relație presupune un parteneriat, afinități comune, doi indivizi pe paliere comune în momente aproximativ egale din viața lor”, mărturisea acesta în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”.

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