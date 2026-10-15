Marian Godină nu s-a mai putut abține. Ce discută părinții pe grupul de la creșa fiicei sale! „Între două episoade de Insula Iubirii”

Marian Godină a vorbit despre experiența de pe grupul de WhatsApp al părinților de la creșa fiicei sale, Irina. Fostul polițist a ironizat discuțiile pe care mămicile le au acolo, referitoare la mâncarea pe care o primesc cei mici.

Marian Godină. Foto: Facebook

Godină povestește cum anul trecut a fost „exclus” de soția sa, Georgiana, din grupul de părinți de la grădinița fiicei lor, Maria, de teamă că acesta nu se va putea abține de la comentarii ironice. Însă anul acesta, odată cu înscrierea mezinei Irina la creșă, influencerul a profitat de ocazie și acum vede tot ce discută mămicile.

Marian Godină, uimit de discuțiile de pe grupul de mămici de la grădiniță

Anul acesta, fostul polițist s-a trecut pe fișa de înscriere a Irinei cu propriul număr de telefon și s-a trezit introdus în noul grup, intitulat sugestiv „Grup părinți steluțe”. Ulterior, a adăugat-o și pe soția sa, Georgiana, iar apoi au început discuțiile.

Odată intrat în comunitate, Marian Godină taxează cu umor fin sfaturile pseudo-medicale care circulă pe grupul părinților de la creșa Irinei. El enumeră „descoperirile” făcute în doar câteva zile de la începerea anului școlar. A aflat cu stupoare că ciorba de salată fermentează în burtă, iar conopida este aliment interzis.

Aceste lucruri s-au discutat după ce unul dintre copilași s-a deranjat la burtă, iar părinții lui consideră că s-a întâmplat acest lucru din cauza mâncării de la creșă, deși meniul este făcut de un nutriționist.

„Deși a început de puțin timp anul școlar, am învățat multe lucruri utile de acolo. De exemplu, copiii au primit conopidă, deși conopida e aliment interzis pentru copii, i-a zis unei mămici cineva care știe sigur. Din cauza asta, copilul a făcut caca pe el vreo două zile.

Am mai aflat că ciorba de salată fermentează în burtă și iar fac copiii caca pe ei de la ea. Totuși oamenii de la cresă le-au dat ciorbă de salată, fără să le pese că e otrăvitoare.

Am înțeles că se dorește să se ia inițiativă și să fie schimbat meniul. Adică ăla e făcut de un nutriționist care calculează caloriile, proteine, carbohirați, grăsimi etc. Dar, în naivitatea lui, nu întreabă și mămicile. Că de întreba, afla de conopida otrăvitoare, de salata acidă și multe alte lucruri pe care el le-a ratat la facultate, dar le sunt cunoscute mămicilor care le învață din mers, între două episoade de Insula Iubirii”, a scris Marian Godină, ironic, pe pagina sa de Facebook.

Cum s-a gândit Godină să le răspundă mămicilor

Fostul polițist susține că mămica s-a plâns din nou de faptul că micuțul ei a avut probleme cu stomacul, așa că Marian Godină a declarat că este foarte tentat să intervină în discuțiile de pe grup.

Deși este conștient că soția sa se va supăra dacă va scrie și el pe grup, Godină plănuiește să lanseze o teorie absurdă, parodiind obsesia pentru urmele lăsate de avioane pe cer. Știm deja că, recent, au fost discuții aprinse în online din cauza acelor dâre lăsate de aeronave.

„Eu aș vrea să le scriu asta:

"Bună ziua! Mă scuzați că mă bag în seamă, dar voi ați observat căcuța mai moale atunci când apar liniile alea pe cer de la avioane? Că la noi cum apar liniile, cum vine caca moale. La mine zic, copiii văd că nu-s afectați".

Vorba aceea din limba bătrână: dârele de pe cer vor fi dârele de pe chiloți”, a mai scris Godină pe Facebook.