 Zi importantă pentru Marian Godină! A împlinit 40 de ani, iar familia lui a marcat și un alt moment special
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoZi importantă pentru Marian Godină! A împlinit 40 de ani, iar familia lui a marcat și un alt moment special

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Marian Godină are motive de bucurie. Fostul polițist a împlinit 40 de ani, iar aniversarea sa a coincis cu un alt moment important pentru familia lui: fiica cea mică, Irina, a început creșa, în timp ce sora ei mai mare, Maria, a început grădinița.

Marian Godină este tatăl a două fetițe.
Marian Godină este tatăl a două fetițe. Foto: Facebook

Cu această ocazie, Marian Godină a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare o fotografie alături de fetițele sale și de Georgiana, mama acestora, și un mesaj emoționant despre noua etapă din viața lor.

„Începe o nouă etapă”, a scris Marian Godină pe contul său de socializare.

„Mâine începe Irina creșa, iar eu voi schimba prefixul”

Cu o zi înainte, fostul concurent de la Survivor anunțase că mezina familiei urma să meargă pentru prima dată la creșă. În același mesaj, Godină mărturisea și că se apropie momentul în care își va schimba prefixul.

„Cât de repede trece timpul… Mâine începe Irina creșa, iar eu voi schimba prefixul”, a transmis Marian Godină.

Marian Godină a împlinit 40 de ani

La scurt timp, Marian Godină a povestit și cum și-a petrecut ziua de naștere. Acesta a dezvăluit că a împlinit 40 de ani în avion, în timp ce se întorcea în România, iar adevărata surpriză l-a așteptat acasă.

„Am împlinit 40 de ani în avion, în drum spre România, iar când am ajuns acasă, pe la 4, am găsit surpriza originală de mai jos pregătită de cele trei fete ale mele.

Iată-mă la 40 de ani, un prag pe care când eram mai tânăr îl vedeam undeva foarte departe, în cealaltă categorie de vârstă, aia a oamenilor mari și serioși cărora le spuneam «sărut mâna».”

Marian Godină: „Viața e exact așa cum trebuie să fie”

Fostul polițist spune că privește această vârstă nu ca pe un final de etapă, ci ca pe un nou început. Marian Godină a vorbit despre proiectele pe care le are în plan și despre energia cu care privește perioada următoare.

„Ei bine, am ajuns aici și pot să zic că viața e exact așa cum trebuie să fie: plină de lecții învățate, de oameni faini aproape, de proiecte noi care mă țin în priză și de multă energie pentru tot ce urmează, căci urmează foarte multe: o carte nouă, un nou turneu de stand-up prin toată țara, un proiect nou pregătit pentru copii, dar și multe lucruri prin asociația noastră.”

„Am lângă mine familia pe care mi-am dorit-o”

Marian Godină a făcut și o scurtă retrospectivă a ultimilor ani, despre care spune că au venit cu numeroase schimbări și decizii importante. Cel mai mare motiv de recunoștință rămâne însă familia sa.

„Dacă trag linie, ultimii ani au venit cu de toate: schimbări majore, decizii curajoase, momente de respiro, dar mai ales cu certitudinea că am lângă mine familia pe care mi-am dorit-o.”

La 40 de ani, Marian Godină spune că păstrează aceeași curiozitate și dorință de a face lucruri care contează.

„Intru în această nouă etapă cu aceeași curiozitate de a explora lumea, cu chef de râs, de scris, de făcut lucruri care contează și, evident, cu gândul că cei 40 de ani sunt, de fapt, noul punct de start.

Hai, să fie bine tuturor! Mulțumesc tuturor celor care sunteți pe aici și faceți parte din povestea asta și vă rog să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că am neglijat mulți ani acel cont! De asemenea, mă puteți susține și dacă vă abonați la canalul meu de Patreon, acolo unde suntem deja o comunitate foarte faină”, a transmis Marian Godină.

Ghid de cumpărături

anamaria prodan si bebeto
VideoAnamaria Prodan ar fi dat o avere pentru majoratul lui Bebeto. Cât a costat petrecerea de 18 ani Vedete românești
banner mihai traistariu jpg
#Exclusiv Click!
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!” Vedete românești
image
Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a fotografiat cu Nicușor Dan. A fost confundată cu un consilier de la Cotroceni adevarul.ro
image
O vilă cu etaj se vinde cu 25.800 de euro. De ce ANAF nu reușește să-i găsească un cumpărător, deși prețul a fost redus la jumătate adevarul.ro

Parteneri

image
Cristi Ignat reziliază cu Rapid și semnează în SuperLiga. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara observatornews.ro
image
Un avion cu 234 de pasageri la bord a transmis codul 7700 deasupra Atlanticului www.antena3.ro
image
Piperea, reproșuri la adresa conducerii AUR: „În AUR există mai multe valori decât Simion și Georgescu” www.gandul.ro
image
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Ilie Năstase, scandal monstru cu soţia Ioana! Poliţiştii au emis ordin de protecţie! Decizia procurorului as.ro
image
Poate un părinte să lase toată averea unui singur copil? Drepturile celorlalți moștenitori chiar dacă există testament playtech.ro
image
Florin Maxim, antrenor la FCSB?! Reacția exclusivă a lui Gigi Becali www.fanatik.ro
image
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Irina, Georgina și Nicola, divele incontestabile ale sfârșitului de săptămână la Festivalul de Film de la Veneția okmagazine.ro
image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
ioana si ilie nastase
VideoDivorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion ia o turnură neașteptată! Ordin de protecție și brățară electronică Vedete românești
Anamaria Prodan jpg
Anamaria Prodan, pe masa de operație. Problema pe care a ținut-o ascunsă: „Totul a ieșit perfect!” Vedete românești
Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia jpg
Fratele Alinei Eremia a fost implicat într-un accident cu motocicleta. Care este starea lui Mircea Eremia Vedete românești
florian munteanu png
#Exclusiv Click!
VideoFlorian Munteanu și Ricky Martin, întâlnire pe covorul roșu la Veneția! „Suntem prieteni de 10 ani” Vedete românești
Oana Roman și fiica sa jpg
FotoCe obicei are Oana Roman în prima zi de școală a fetei: „În fiecare an îi fac“ Vedete românești
banner mihai traistariu jpg
#Exclusiv Click!
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!” Vedete românești
anamaria prodan si bebeto
VideoAnamaria Prodan ar fi dat o avere pentru majoratul lui Bebeto. Cât a costat petrecerea de 18 ani Vedete românești
ramona olaru instagram jpg
Ramona Olaru e iar îndrăgostită! Ce a atras-o la noul ei iubit: „Are ce-i trebuie!” Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net