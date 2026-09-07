Zi importantă pentru Marian Godină! A împlinit 40 de ani, iar familia lui a marcat și un alt moment special

Marian Godină are motive de bucurie. Fostul polițist a împlinit 40 de ani, iar aniversarea sa a coincis cu un alt moment important pentru familia lui: fiica cea mică, Irina, a început creșa, în timp ce sora ei mai mare, Maria, a început grădinița.

Marian Godină este tatăl a două fetițe. Foto: Facebook

Cu această ocazie, Marian Godină a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare o fotografie alături de fetițele sale și de Georgiana, mama acestora, și un mesaj emoționant despre noua etapă din viața lor.

„Începe o nouă etapă”, a scris Marian Godină pe contul său de socializare.

„Mâine începe Irina creșa, iar eu voi schimba prefixul”

Cu o zi înainte, fostul concurent de la Survivor anunțase că mezina familiei urma să meargă pentru prima dată la creșă. În același mesaj, Godină mărturisea și că se apropie momentul în care își va schimba prefixul.

„Cât de repede trece timpul… Mâine începe Irina creșa, iar eu voi schimba prefixul”, a transmis Marian Godină.

Marian Godină a împlinit 40 de ani

La scurt timp, Marian Godină a povestit și cum și-a petrecut ziua de naștere. Acesta a dezvăluit că a împlinit 40 de ani în avion, în timp ce se întorcea în România, iar adevărata surpriză l-a așteptat acasă.

„Am împlinit 40 de ani în avion, în drum spre România, iar când am ajuns acasă, pe la 4, am găsit surpriza originală de mai jos pregătită de cele trei fete ale mele.

Iată-mă la 40 de ani, un prag pe care când eram mai tânăr îl vedeam undeva foarte departe, în cealaltă categorie de vârstă, aia a oamenilor mari și serioși cărora le spuneam «sărut mâna».”

Marian Godină: „Viața e exact așa cum trebuie să fie”

Fostul polițist spune că privește această vârstă nu ca pe un final de etapă, ci ca pe un nou început. Marian Godină a vorbit despre proiectele pe care le are în plan și despre energia cu care privește perioada următoare.

„Ei bine, am ajuns aici și pot să zic că viața e exact așa cum trebuie să fie: plină de lecții învățate, de oameni faini aproape, de proiecte noi care mă țin în priză și de multă energie pentru tot ce urmează, căci urmează foarte multe: o carte nouă, un nou turneu de stand-up prin toată țara, un proiect nou pregătit pentru copii, dar și multe lucruri prin asociația noastră.”

„Am lângă mine familia pe care mi-am dorit-o”

Marian Godină a făcut și o scurtă retrospectivă a ultimilor ani, despre care spune că au venit cu numeroase schimbări și decizii importante. Cel mai mare motiv de recunoștință rămâne însă familia sa.

„Dacă trag linie, ultimii ani au venit cu de toate: schimbări majore, decizii curajoase, momente de respiro, dar mai ales cu certitudinea că am lângă mine familia pe care mi-am dorit-o.”

La 40 de ani, Marian Godină spune că păstrează aceeași curiozitate și dorință de a face lucruri care contează.

„Intru în această nouă etapă cu aceeași curiozitate de a explora lumea, cu chef de râs, de scris, de făcut lucruri care contează și, evident, cu gândul că cei 40 de ani sunt, de fapt, noul punct de start.

Hai, să fie bine tuturor! Mulțumesc tuturor celor care sunteți pe aici și faceți parte din povestea asta și vă rog să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că am neglijat mulți ani acel cont! De asemenea, mă puteți susține și dacă vă abonați la canalul meu de Patreon, acolo unde suntem deja o comunitate foarte faină”, a transmis Marian Godină.