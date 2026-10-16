 „A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit
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„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit

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Maurice Munteanu și-a deschis sufletul și a vorbit mai multe despre viața sa. Criticul de modă nu obișnuiește să vorbească despre trecutul lui, însă de data aceasta a dat câteva detalii mai puțin știute. Ce diagnostic a primit de la medici.

Maurice Munteanu
Maurice Munteanu Foto: Facebook

Viața lui Maurice Munteanu nu a fost numai lapte și miere. Criticul de modă a trecut și prin perioade dificile din cauza unor probleme de sănătate. Concurentul de la „Asia Express” a menționat că obișnuia să ajungă frecvent la camera de gardă.

Ce diagnostic a primit Maurice Munteanu de la medici

Maurice Munteanu a făcut mărturisiri în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, acolo unde a fost invitat vineri, 16 octombrie. În urmă cu mai mulți ani, criticul de modă a fost diagnosticat cu tulburare de panică, o problemă ce îi afecta viața de zi cu zi.

Concurentul „Asia Express” a mărturisit că nu reușea să termine sarcini banale de zi cu zi sau să-și ducă la bun sfârșit antrenamentul la sala de fitness, din cauza panicii care îl cuprindea brusc.

Criticul de modă ajungea frecvent la camera de gardă

Maurice a mai menționat faptul că obișnuia să se prezinte foarte des la camera de gardă, iar medicii de acolo începeau deja să îl cunoască. A mers apoi la privat, ulterior întorcându-se la stat. De asemenea, a stat șase ore în fața spitalului de rușine.

„Făceam exerciții și plecam de aici, fugeam, pulsul 1000. Mă știau toate camerele de gardă din București, a început să îmi fie rușine. După ce am terminat cu statul, am luat privatul. Am terminat și cu privatul, m-am reîntors la stat. Culmea, erau aceiași oameni, nu prea se schimbau.

Îmi era rușine. Țin minte că m-am dus la Municipal pe la 12 noaptea și de rușine nu am mai intrat. Am stat pe bancă în fața spitalului cred că șase ore. A fost un coșmar, dar am trecut peste”, a declarat Maurice Munteanu, la Furnicuțele.

Cum se simte Maurice acum

De asemenea, Maurice a mai avut și frică de zbor. Acesta a stat puțin pe gânduri înainte de a accepta provocarea de la „Asia Express”. Criticul de modă a decis să-și învingă toate fricile și spune că a reușit să se vindece. El le recomandă oamenilor să meargă la medic atunci când nu se simt bine.

„Sunt vindecat și cu atât mai important, trebuie să subliniez o chestie la care țin foarte tare. E vital să mergeți la medic. E foarte, foarte important”, a declarat Maurice Munteanu, la Antena 1.

Maurice Munteanu și Connie Preda, echipă solidă în „Asia Express”

Maurice Munteanu a demonstrat în cadrul emisiunii „Asia Express” că poate să ducă la bun sfârșit tot felul de misiuni nebune. Are toate calitățile necesare pentru acest show, drept dovadă că, ajutat de Connie Preda, a reușit să termine de mai multe ori cursa pe primul loc.

O surpriză din următoarea ediție a emisiunii este Raluca Bădulescu, prietenă cu Maurice Munteanu, ce se va reîntoarce în show pentru a-l ajuta pe criticul de modă la misiuni. Rămâne de văzut cât de mult va conta acest sprijin.

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