 Acuzații grave după moartea fondatorului Playboy. Ce a dezvăluit văduva lui Hugh Hefner
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Acuzații grave după moartea fondatorului Playboy. Ce a dezvăluit văduva lui Hugh Hefner

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Crystal Hefner, văduva fondatorului Playboy, Hugh Hefner, a făcut o serie de declarații controversate despre relația pe care a avut-o cu acesta, susținând că, privind retrospectiv, multe dintre experiențele trăite în perioada în care au fost împreună au fost profund inconfortabile pentru ea.

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Foto: arhivă

Acuzațiile aduse de văduva lui Hugh Hefner

În cadrul podcastului Lisa Guerrero Unleashed, Crystal Hefner a vorbit despre perioada petrecută la Playboy Mansion și despre dinamica relației cu Hugh Hefner, care era cu 60 de ani mai în vârstă decât ea. Cei doi s-au cunoscut în 2008, când Crystal avea 21 de ani, și s-au căsătorit în 2012.

Fosta parteneră a magnatului media a afirmat că, la vremea respectivă, obișnuia să facă ceea ce i se cerea fără să își pună prea multe întrebări și că abia ulterior a început să privească diferit anumite situații.

„Cred că făceam ceea ce își dorea el să fac. Au existat momente care au fost foarte inconfortabile pentru mine”, a declarat Crystal în cadrul interviului, citat de Radar.

Cei doi nu ar fi fost apropiați

Ea a susținut că unele experiențe petrecute în intimitate au făcut-o să se simtă lipsită de control și că anumite limite personale nu i-au fost respectate. De asemenea, a criticat atmosfera pe care o descrie ca fiind lipsită de afecțiune și apropiere emoțională.

Crystal Hefner a mai afirmat că, în opinia sa, Hugh Hefner căuta constant noi forme de stimulare și că relațiile sale intime erau marcate de excese. Ea a descris aceste experiențe ca fiind dificile și a spus că, în multe situații, s-a simțit inconfortabil sau afectată emoțional.

Declarațiile sale au reaprins discuțiile privind cultura din jurul imperiului Playboy și condițiile în care au trăit unele dintre femeile asociate brandului de-a lungul anilor.

„Unele dintre lucrurile care se întâmplau în dormitor nu erau deloc în regulă”, a spus ea.

În ultimii ani, mai multe foste modele și persoane care au locuit la Playboy Mansion au vorbit public despre experiențele lor din acea perioadă, contribuind la o reevaluare a imaginii publice a celebrului fondator al revistei Playboy.

Hugh și Crystal Hefner s-au căsătorit în 2012 și au rămas împreună până la moartea fondatorului Playboy, în 2017, la vârsta de 91 de ani.

Declarațiile făcute de Crystal Hefner reprezintă propriile sale acuzații și interpretări ale evenimentelor. Hugh Hefner nu poate răspunde acestor afirmații, iar relatările nu au fost verificate independent.

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