Povestea directoarei din Olt care parcurge zilnic 130 de kilometri pentru cei 80 de elevi. Cum a reușit să transforme școala dintr-o ruină

De 16 ani, profesoara Lusiana Drăgușin parcurge zi de zi peste 130 de kilometri între Slatina și Făgețelu, o comună cu circa 1.000 de locuitori din județul Olt, dedicându-se celor aproximativ 80 de elevi și preșcolari din localitate.

Povestea directoarei care a transformat o școală în ruină Foto: facebook

Fostă angajată în turism, aceasta a ales învățământul în urmă cu două decenii pentru a rămâne alături de familie. Din 2017, de când a preluat conducerea instituției, a schimbat complet destinul unei școli izolate, atrăgând elevi inclusiv din localitatea vecină Topana și ajungând în finala regională a Galei Premiilor pentru Directorii Anului.

Cum a reușit să transforme școala dintr-o ruină

La sosirea sa ca profesor suplinitor de limba română și engleză, clădirea se afla într-o stare deplorabilă, păstrând încă pe pereți portrete din perioada comunistă, în timp ce cursurile se desfășurau exclusiv în regim simultan.

„Când m-am dus la școala aceasta, era o școală-ruină. Eu trei luni am stat acolo în depresie, plângând în fiecare zi și întrebându-mă ce caut acolo. Încă erau pe pereți poze cu Ceaușescu și cu șoimii patriei. Deplorabil. (…) Acum este o școală renovată total, cu teren de sport sintetic așa cum au școlile din oraș, cu toaletele în interior, mobilier nou și cu numărul aproape dublat de elevi. Nu există nicio rețetă. Există multă muncă, implicare, sacrificiu și dragoste pentru munca ta”, a explicat Lusiana Drăgușin, potrivit Adevărul.

Șocul inițial a fost copleșitor, însă profesoara a refuzat să abandoneze postul și a început să renoveze spațiile pas cu pas, alături de părinți și prin fonduri atrase din donații sau sponsorizări.

Astăzi numărul elevilor din școală ajunge la 80 de copii, dintre care 30 frecventează grădinița, iar părinții din comunele învecinate aleg să-și aducă elevii aici tocmai pentru standardele educaționale ridicate.

Navetă anevoioasă prin zăpadă și performanța de a avea zero abandon școlar

Pentru a fi prezentă în poarta școlii la ora 7:30, directoarea pleacă de acasă la 6:30, parcurgând un traseu de o oră și jumătate. În primii ani, drumurile de iarnă erau impracticabile și nu aveau deszăpezire, astfel că a fost nevoită să își ia permisul de conducere pentru a răzbate prin nămeți, adunând uneori elevii direct de pe traseu cu mașina personală în perioadele în care microbuzul școlar lipsea.

„Copiii mă țin, dragostea pentru ei. Faptul că am reușit să schimb din temelii școala. Un an de zile, școala n-a avut deloc microbuz. Și ce făceam? Mă aducea soțul și pe drum adunam copiii, îi îndesam în mașină. Eu nici permis de conducere nu am avut când m-am dus la școala aceasta”, și-a reamintit profesoara

„Au fost ani de zile în care eu făceam urme iarna. Nu erau nici urme. Roțile mașinii mele, pentru că între timp a trebuit să-mi iau și permis. M-au dus pe rând la școală: soțul, nașul, copilul meu cel mare, până când am zis că trebuie s-o fac singură. Și mai erau câteodată învățători din comună care nu veneau, că a înghețat poarta, că nu știu ce s-a întâmplat”

Cea mai mare victorie a profesoarei rămâne însă menținerea copiilor în sistemul de educație. De mai bine de un deceniu, niciun elev de la Făgețelu nu s-a mai oprit după clasa a VIII-a.

Lusiana Drăgușin merge personal la familiile elevilor pentru a le explica importanța continuării studiilor și îi ajută să obțină burse sau cazare la licee și școli profesionale din Scornicești, Vitomirești, Vedea sau Pitești, mulți dintre foștii absolvenți din mediul rural finalizând ulterior facultăți sau intrând în cariere de prestigiu.