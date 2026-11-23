Un copil care ascunde ambalajul unei ciocolate, neagă că a făcut o boacănă sau inventează o poveste pentru a scăpa de o sarcină nu este neapărat un motiv de alarmă pentru părinți. Astfel de comportamente, care apar încă din primii ani de viață, pot face parte din procesul firesc de dezvoltare, iar încercările celor mici de a-i păcăli pe adulți au legătură cu felul în care învață să gândească și să înțeleagă lumea din jur.

Foto: Unsplash

De la negarea unor fapte evidente până la ascunderea deliberată a anumitor informații, copiii își dezvoltă treptat capacitatea de a înțelege că oamenii au gânduri, intenții și reacții diferite. Psihologii atrag atenția că aceste comportamente sunt legate de evoluția cognitivă, dar și de relația pe care cei mici o au cu părinții și de teama de a nu-i dezamăgi.

Cum ajung copiii să inventeze povești și să ascundă adevărul

Înșelăciunea poate apărea mult mai devreme decât s-ar aștepta adulții. Un studiu realizat la Universitatea din Bristol a arătat că aproximativ un sfert dintre copii manifestă forme de înșelăciune încă de la zece luni. Profesoara Elena Hoicka, care a coordonat cercetarea, a fost impresionată de vârsta la care cei mici pot demonstra asemenea comportamente, scrie BBC.

„Ca mamă a trei copii, pot garanta cu siguranță cât de creativi și vicleni pot fi”, a mărturisit aceasta, vorbind despre experiențele din propria familie.

În primii ani, strategiile copiilor sunt destul de simple. În jurul vârstei de doi ani, unii pot pretinde că nu aud atunci când sunt chemați, pot nega că au făcut o anumită năzbâtie sau pot încerca să obțină ceva fără ca părinții să observe. Uneori, își găsesc scuze pentru a evita activitățile pe care nu le preferă, inclusiv sarcinile de curățenie.

Profesoara Elena Hoicka a oferit și exemple din comportamentul celor mici, explicând că aceștia pot încerca să exploreze lucruri pe care adulții le-au interzis, profitând de momentele în care nu sunt supravegheați. Printre situațiile întâlnite se numără curiozitatea de a verifica ce se află într-o geantă în care nu au voie să umble sau inventarea unor motive pentru a amâna o sarcină.

După vârsta de trei ani, lucrurile devin mai sofisticate. Copiii încep să folosească limbajul mai eficient pentru a ascunde anumite fapte și ajung să selecteze informațiile pe care le oferă adulților. De exemplu, pot spune că fratele sau sora lor a provocat un conflict, fără să dezvăluie că au contribuit și ei la izbucnirea acestuia.

Ce legătură au minciunile cu empatia și relația cu părinții

Acest tip de comportament este asociat cu dezvoltarea „teoriei minții”, o capacitate care îi ajută pe copii să înțeleagă că ceilalți au propriile perspective, intenții și emoții. Procesul este important pentru dezvoltarea empatiei și pentru construirea relațiilor cu cei din jur.

Pe măsură ce cresc, cei mici învață că oamenii nu gândesc întotdeauna la fel și că propriile acțiuni pot influența sentimentele altora. Înțelegerea acestor diferențe contribuie la dezvoltarea lor socială și emoțională.

Psihologul clinician Jade Redfern explică faptul că unele minciuni sunt motivate și de dorința copiilor de a păstra relația apropiată cu persoanele care îi îngrijesc. Teama de a-i supăra, de a-i dezamăgi sau de a provoca o reacție negativă îi poate determina să ascundă adevărul.

„Toate ființele umane sunt motivate de atașament”, a explicat specialistul, subliniind că cei mici depind de părinți și de persoanele care le oferă îngrijire, motiv pentru care încearcă să mențină această legătură.

În acest context, reacția adulților atunci când copilul recunoaște o greșeală poate face diferența. Un mediu în care acesta se simte în siguranță și nu se teme de o reacție exagerată îl poate ajuta să fie mai deschis și mai sincer.

Rachel Duffy, câștigătoarea celui mai recent sezon britanic al emisiunii BBC „The Traitors”, a povestit cum a gestionat un astfel de moment în familie. Fiul său cel mare împrumutase bicicleta fratelui și o avariase după ce intrase cu ea într-un autoturism. La început, băiatul a încercat să ascundă ce se întâmplase.

Mama a ales să îi ofere timp și să îl încurajeze să recunoască fapta, fără să îl amenințe cu o pedeapsă severă. În cele din urmă, copilul a admis că el provocase incidentul, iar discuția a avut loc într-o atmosferă calmă.

„Și el a zis: «Da, eu am fost de vină». Din acel moment, a știut că discuția avea loc într-un cadru sigur. Am purtat o conversație calmă, fără ton ridicat, fără zbierete sau țipete”, a povestit Rachel Duffy.

Specialiștii subliniază că sinceritatea nu trebuie abordată rigid în orice împrejurare. Există situații sociale în care o formulare mai blândă poate fi potrivită, cum ar fi atunci când copiii primesc un cadou care nu le place sau când fac observații despre aspectul fizic al altor persoane.

Jade Redfern a povestit, de exemplu, că propriii copii i-au spus cu entuziasm că are multe riduri, iar în loc să reacționeze impulsiv, a ales să discute cu ei despre motivul pentru care au făcut acea observație.