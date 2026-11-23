Diana Elena Chetreanu, în vârstă de 25 de ani, a obținut cel mai mare punctaj la nivel național la examenul de Rezidențiat, la Medicină. Originară din Vaslui, tânăra și-a construit succesul prin multă muncă, disciplină și perseverență, descriind întreaga perioadă de pregătire ca pe „un maraton” care necesită efort constant și o gestionare atentă a energiei.

Vasluianca cu cel mai mare punctaj la rezidențiat Foto: instagram

Un drum lung, greu, dar nu imposibil

Absolventă a Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui și fostă olimpică la biologie, Diana a ales să urmeze Facultatea de Medicină din București, unde și-a continuat parcursul academic.

Pasiunea pentru domeniul medical nu este întâmplătoare, având în vedere că mama sa lucrează ca asistentă medicală, iar sora ei este studentă în anul al cincilea la Medicină.

Pentru a obține rezultatul care a plasat-o pe primul loc în țară, Diana a început pregătirea cu un an înainte de examen. Ea mărturisește că volumul uriaș de informații și numeroasele detalii din bibliografie pot fi copleșitoare la început.

„Am început să învăț cu un an înainte și drumul este foarte greu și lung. E ca un maraton. Trebuie să-ți dozezi foarte bine energia și să înveți constant. Primele treceri prin materie sunt foarte grele până când te acomodezi și ai impresia că nu se mai termină niciodată”, a explicat tânăra pentru News.ro.

În ultimele luni înainte de examen, programul său a devenit extrem de solicitant. Studia aproximativ 12 ore pe zi, iar rutina zilnică era aproape neschimbată.

„Mă trezeam dimineața și mă apucam de învățat. Aveam doar pauze de masă și ieșeam uneori până la magazin ca să mă mai aerisesc puțin. În ultima săptămână simțeam că nu mai pot, dar trebuia să continui”, a povestit aceasta.

Domeniul ales are semnificație personală

Deși a luat în calcul și alte specialități, printre care reumatologia, alegerea finală a fost dermatologia. Decizia a fost influențată atât de experiențele din timpul facultății, cât și de o experiență personală, tânăra fiind diagnosticată cu o problemă dermatologică.

„Știu cât de vulnerabil te poți simți atunci când te confrunți cu o astfel de problemă și cât de mult poate influența viața de zi cu zi. Tocmai de aceea cred că voi putea înțelege mai bine ceea ce simt pacienții mei”, a explicat ea.

Viitorul medic a descoperit această specialitate în anul șase, în timpul stagiului efectuat la Spitalul Clinic Colentina, unde mediul de lucru și interacțiunea cu medicii au convins-o că acesta este drumul pe care dorește să îl urmeze.

„Mi-a plăcut foarte mult colectivul și modul în care s-au ocupat de noi. Am învățat foarte ușor în timpul stagiului și mi-am dat seama că este un domeniu care mă atrage”, a spus Diana.

Diana consideră că dermatologia este una dintre cele mai complexe specialități medicale și tocmai acest lucru o motivează.

„Mi-au spus mai mulți medici că este atât de vastă încât simți că nu ai timp să înveți tot ce există de învățat. Iar asta îmi place foarte mult pentru că îmi place să continui să învăț permanent”, a afirmat tânăra.

Noua generație de medici caută echilibrul dintre profesie și viața personală

În opinia Dianei, prioritățile studenților la Medicină s-au schimbat în ultimii ani. Tot mai mulți viitori medici aleg specialități care le permit să mențină un echilibru între carieră și viața personală. Deși specialități precum cardiologia i-au atras atenția, Diana a concluzionat că nu s-ar regăsi într-un ritm de lucru atât de solicitant pe termen lung.

„Foarte mulți colegi își doresc și un echilibru între viața profesională și cea personală. De aceea sunt tot mai căutate dermatologia, endocrinologia sau radiologia. Sunt specialități care permit mai multă flexibilitate și timp pentru familie”, a explicat ea.

Îngrijorată de lipsa posturilor din sistemul public

Dincolo de satisfacția rezultatului obținut, tânăra vorbește și despre una dintre marile probleme cu care se confruntă medicii rezidenți: numărul redus de posturi disponibile după finalizarea pregătirii. În cazul specialității pe care a ales-o, posibilitatea unei cariere în mediul privat este, în acest moment, una dintre variantele cele mai probabile.

„Mă întristează faptul că foarte mulți dintre cei care au promovat rezidențiatul s-ar putea să nu își găsească un loc în sistem, deși au muncit șase ani pentru a ajunge aici. Sunt doctori foarte buni, iar lipsa posturilor este o reală problemă”, spune ea.

Pentru a face față presiunii acumulate în perioada pregătirii, Diana a încercat să își păstreze și alte activități în program. Sportul a avut un rol esențial în menținerea echilibrului său psihic și fizic.

Pasionată de mișcare, ea a participat inclusiv la un semimaraton și consideră că exercițiile fizice au ajutat-o să reziste ritmului intens de studiu.

„Dacă nu aș fi făcut mișcare, cred că aș fi intrat în burnout mult mai repede. Sportul m-a ajutat enorm să-mi păstrez echilibrul”, a mărturisit viitorul medic dermatolog.

Bucurie mare în familie după aflarea rezultatului

Reușita Dianei a fost sărbătorită de întreaga familie. Mama sa, asistentă medicală în Vaslui, a împărtășit imediat vestea colegilor din spital, iar felicitările au venit din toate direcțiile, de la foști profesori, colegi și prieteni.

După luni întregi de studiu intens, Diana își dorește acum să recupereze timpul petrecut departe de activitățile care îi fac plăcere. Vrea să revină la sport, să petreacă mai mult timp cu prietenii și să se bucure de o perioadă scurtă de relaxare înainte de începerea rezidențiatului.

Din ianuarie, însă, va începe oficial activitatea în spital, făcând primii pași într-o carieră medicală promițătoare, într-o specialitate pe care spune că a ales-o atât cu mintea, cât și cu sufletul.

Patru persoane au încercat să copieze la examen

A fost examen cu scandal în Timișoara, după ce patru medici au fost prinși în timp ce copiau la examenul de rezidențiat. Cu toții au peste 40 de ani și sunt din Arad, dar s-au prezentat la sesiune blindați cu cască și camere video.

Cei patru medici au fost prinşi în sălile de examen cu micro-căşti în urechi, iar trei dintre ei aveau şi camere de filmat ascunse în nasturi, spun surse din anchetă. În timpul examenului se aflau în săli diferite. Reprezentanții universității UMF Timișoara spun că nu sunt absolvenți ai acestei facultăți, conform observatornews.ro.

„A fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice", a declarat Alexandra Petrovici, IPJ Timiş.