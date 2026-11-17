Ele sunt studentele cu cele mai mari note din țară de la concursul de rezidențiat. Diana Chetreanu și Luciana Focșa sunt două tinere din Vaslui, care au avut cele mai bune rezultate în această sesiune.

Diana Chetreanu și Luciana Focșa, studentele cu cele mai bune rezultate la examenul de rezidențiat. Foto: 7est.ro

Două vasluience, pe primele locuri la examenul de rezidențiat

Diana Chetreanu a fost elevă la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, dar și fostă olimpică. Aceasta a ales să meargă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, acolo unde a obținut rezultate remarcabile. Aceasta a susținut examenul de rezidențiat și a obținut cel mai mare punctaj din țară. Diana a luat 943 de puncte din cele 950 posibile, scrie 7est.ro.

În această sesiune s-a evidențiat și Luciana Focșa, o tânără care a absolvit Liceul „Emil Racoviță”, tot din Vaslui. Aceasta a obținut 929 de puncte și este cel mai bun rezultat înregistrat la centrul de concurs al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Ea a vorbit în vară, la absolvirea Facultății de Medicină din Iași, despre efortul depus și despre oamenii cărora le este recunoscătoare pentru sprijin.

„Astăzi se încheie unul dintre cele mai importante capitole din viața mea. Șase ani în care am crescut, am învățat, am plâns, am zâmbit, am obosit și am găsit mereu puterea să merg mai departe. Șase ani care m-au schimbat pentru totdeauna. Nimic din ceea ce am trăit nu a fost întâmplător. Fiecare examen, fiecare noapte nedormită, fiecare moment de îndoială și fiecare reușită m-au adus aici. Plec din facultate cu recunoștință pentru oamenii care mi-au fost alături, pentru profesorii care m-au format și pentru toate lecțiile pe care le-am învățat, dincolo de cărți. Astăzi nu este doar sfârșitul unei etape. Este începutul unui drum pe care îl pornesc cu emoție, responsabilitate și speranță. Visul pentru care am muncit atâția ani este, în sfârșit, realitate”, a scris Luciana Focșa pe rețelele de socializare

Patru persoane au încercat să copieze la examen

A fost examen cu scandal în Timișoara, după ce partu medici au fost prinși în timp ce copiau la examenul de rezidențiat. Cu toții au peste 40 de ani și sunt din Arad, dar s-au prezentat la sesiune blindați cu cască și camere video.

Cei patru medici au fost prinşi în sălile de examen cu micro-căşti în urechi, iar trei dintre ei aveau şi camere de filmat ascunse în nasturi, spun surse din anchetă. În timpul examenului se aflau în săli diferite. Reprezentanții universității UMF Timișoara spun că nu sunt absolvenți ai acestei facultăți, conform observatornews.ro.

„A fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice", a declarat Alexandra Petrovici, IPJ Timiş.