Aerisitul locuinței în sezonul rece poate părea o activitate banală, însă modul în care deschizi ferestrele are un impact important atât asupra confortului termic, cât și asupra consumului de energie. Deși mulți români preferă să lase geamurile întredeschise timp de zeci de minute, convinși că astfel aerul se schimbă treptat, fără ca încăperile să se răcească prea mult, această practică este, de fapt, una dintre cele mai puțin eficiente metode de aerisire pe timpul iernii. Specialiștii recomandă o abordare diferită, care permite împrospătarea rapidă a aerului din interior și limitează pierderile de căldură.

Aerisești greșit iarna? Obiceiul aparent banal care îți poate crește factura la încălzire. Foto: arhiva

Potrivit informațiilor publicate de Energuide, aerisirea trebuie realizată astfel încât aerul viciat să fie eliminat într-un interval scurt, fără ca pereții, mobilierul și celelalte suprafețe din locuință să ajungă să se răcească excesiv. O simplă schimbare a obiceiurilor poate contribui la menținerea unei temperaturi confortabile și la evitarea consumului inutil de energie.

De ce este o greșeală să lași fereastra întredeschisă în timpul iernii

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac atunci când aerisesc locuința în sezonul rece este să lase fereastra rabatată pentru perioade îndelungate. Deși metoda pare practică, deoarece permite pătrunderea treptată a aerului proaspăt, efectele asupra temperaturii din interior pot fi mai puțin plăcute decât s-ar putea crede.

Atunci când geamul rămâne întredeschis timp de zeci de minute, aerul rece de afară pătrunde constant în încăpere, iar căldura se pierde treptat. Nu doar aerul din cameră se răcește, ci și suprafețele din jurul ferestrei, pereții, podeaua și piesele de mobilier. Ulterior, sistemul de încălzire trebuie să consume mai multă energie pentru a readuce locuința la temperatura inițială.

Mai mult decât atât, răcirea anumitor suprafețe poate favoriza apariția condensului, în special atunci când umiditatea din interior este ridicată. Dacă aceste condiții persistă, există riscul dezvoltării mucegaiului, o problemă care poate afecta atât locuința, cât și calitatea aerului respirat.

Cum trebuie aerisită corect locuința iarna pentru a nu pierde căldura

Soluția recomandată este aerisirea scurtă și intensă, o metodă prin care aerul din interior poate fi înlocuit rapid, fără ca încăperea să se răcească în profunzime.

În loc să lași fereastra rabatată pentru o perioadă lungă, este mai eficient să deschizi larg geamurile timp de aproximativ 5-10 minute. În acest interval, aerul încărcat cu umiditate, mirosuri și particule este eliminat, iar aerul proaspăt pătrunde în locuință.

Dacă structura apartamentului sau a casei permite deschiderea simultană a unor ferestre aflate pe laturi opuse, schimbul de aer se poate produce și mai rapid. Se formează astfel un curent natural care contribuie la evacuarea aerului din încăperi într-un timp mai scurt.

După terminarea aerisirii, ferestrele trebuie închise complet, pentru a limita pierderile de căldură. În zilele în care temperaturile exterioare sunt foarte scăzute, intervalul poate fi redus, în funcție de condițiile meteo și de dimensiunea încăperilor.

Un alt aspect important este evitarea răcirii excesive a pereților și a obiectelor din cameră. Prin aerisirea rapidă, aerul interior este schimbat, în timp ce suprafețele locuinței își păstrează mai bine temperatura acumulată.

Cât de des trebuie aerisite camerele în sezonul rece

Chiar dacă temperaturile de afară sunt scăzute, aerisirea nu ar trebui neglijată în timpul iernii. Aerul din interior acumulează în mod constant umiditate, mirosuri și particule provenite din activitățile zilnice, iar lipsa unei ventilări corespunzătoare poate afecta confortul și calitatea mediului din locuință.

Frecvența aerisirii trebuie adaptată în funcție de numărul persoanelor care locuiesc în casă, de suprafața încăperilor și de activitățile desfășurate în interior. De exemplu, dormitoarele ar trebui aerisite dimineața, după trezire, deoarece pe timpul nopții se acumulează umiditate și dioxid de carbon.

În cazul bucătăriei, este recomandată aerisirea după prepararea alimentelor, mai ales atunci când se formează abur sau persistă mirosuri puternice. Baia are, la rândul ei, nevoie de o ventilare corespunzătoare după fiecare duș sau baie, pentru a elimina excesul de vapori de apă și pentru a reduce riscul apariției condensului.

Ce nivel de umiditate este recomandat în locuință iarna

Pe lângă aerisirea regulată, monitorizarea umidității reprezintă un alt detaliu important pentru menținerea unui mediu sănătos în locuință. Un nivel prea ridicat poate favoriza condensul și apariția mucegaiului, în timp ce aerul excesiv de uscat poate crea disconfort.

Pentru majoritatea locuințelor, o umiditate relativă cuprinsă între 30% și 50% este considerată potrivită. Valorile pot fi urmărite cu ajutorul unui higrometru, un dispozitiv simplu și accesibil care indică nivelul de umiditate din încăpere.

Dacă observi frecvent picături de apă pe geamuri, miros de umezeală sau pete suspecte pe pereți, acestea pot fi semne că ventilația nu este suficientă ori că există un nivel prea ridicat de umiditate.

Așadar, regula de care trebuie să ții cont în sezonul rece este simplă: deschide larg ferestrele pentru câteva minute, în loc să le lași întredeschise perioade lungi. Astfel, poți împrospăta aerul din locuință, poți limita răcirea pereților și a mobilierului și poți evita pierderile inutile de căldură, fără să renunți la confortul termic în timpul iernii.