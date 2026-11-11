Preț incredibil cerut pentru un apartament cu 2 camere. ANAF îl scoate la vânzare

Un apartament cu două camere, de 42 de metri pătrați, poate părea o adevărată afacere la un preț de pornire de numai 4.743 de euro. Locuința se află într-un bloc din 1970, în orașul Oravița, județul Caraș-Severin. Există însă un detaliu important: ANAF scoate la vânzare doar jumătate din apartament, nu întreaga proprietate.

Proprietatea se află într-un bloc din 1970 Foto: ANAF

Unde se află apartamentul și cum este compartimentat?

Potrivit anunțului publicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, locuința este formată din două camere, bucătărie și dependințe. Apartamentul se află într-un imobil cu structură de rezistență din beton armat, iar descrierea proprietății menționează că acesta este renovat.

Suprafața utilă este de 42,23 de metri pătrați, iar proprietatea include și o cotă de 16 metri pătrați din terenul aferent părților de folosință comună. Clădirea datează din 1970, un detaliu important pentru cei care analizează achiziția, mai ales în ceea ce privește vechimea construcției și eventualele lucrări de întreținere sau modernizare.

Un aspect esențial al anunțului este însă că bunul valorificat de Fisc nu reprezintă întregul apartament, ci numai o cotă de 1/2 din dreptul de proprietate. Prin urmare, cei interesați trebuie să analizeze cu atenție situația juridică a imobilului înainte de a participa la procedură.

Prețul a fost redus la jumătate

Prețul de pornire stabilit de ANAF este de 25.325 de leI, aproximativ 4.743 de euro, în condițiile în care valoarea de evaluare a proprietății este de 50.650 de lei, circa 9.486 de euro. Astfel, prețul de pornire este cu 50% mai mic decât valoarea stabilită în urma evaluării.

Pentru înscrierea la licitație, persoanele interesate trebuie să achite o garanție de participare de aproximativ 474 de euro, reprezentând 10% din prețul de pornire. Anunțul de publicitate este valabil în perioada 10 noiembrie - 10 decembrie 2026, licitația fiind organizată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Prețul afișat poate părea atractiv în comparație cu valorile obișnuite ale locuințelor, însă trebuie făcută o distincție importantă: suma nu reprezintă costul pentru cumpărarea integrală a unui apartament cu două camere. Câștigătorul ar urma să dobândească doar jumătate din dreptul de proprietate.

Acest lucru poate avea consecințe asupra modului în care bunul poate fi folosit, administrat sau valorificat ulterior. Înainte de înscriere, potențialii cumpărători ar trebui să verifice documentele cadastrale, situația juridică, existența eventualilor coproprietari și condițiile exacte ale executării silite.

Anunțul a stârnit reacții pe rețelele de socializare

Prețul de pornire a generat numeroase comentarii pe rețelele de socializare, unde mai mulți utilizatori și-au exprimat neîncrederea în corectitudinea unor astfel de proceduri de vânzare. Un internaut a scris, într-un comentariu publicat pe Facebook: „Voi chiar credeți că un om de rând poate cumpăra? Ei scot la vânzare și tot acolo, între ei, se cumpără. Am văzut cu ochii mei că așa s-a întâmplat cu un apartament din blocul meu”.

Altul a adăugat: „Anunțul îi pus la mișto. Cărțile sunt făcute între ei demult. Cumpără oamenii lor și după împart șpaga. Fiecare își ia partea. Omul de rând nu are acces la asemenea licitații”. „Da, cumpără oamenii lor!”, a scris altul.

Alți doi internauți au scris: „La prima vedere, 4.743 de euro pentru un apartament cu două camere pare o ofertă greu de refuzat. Există însă un mic amănunt: la acest preț, cumpărătorul primește doar jumătate din locuință. Cu alte cuvinte, chilipirul vine la pachet cu un coproprietar", „Cei care visează să devină proprietari cu mai puțin de 5.000 de euro trebuie să-și tempereze entuziasmul. ANAF nu vinde apartamentul cu totul, ci doar o cotă de 50%. Așadar, viitorul câștigător nu va avea o locuință doar a lui, ci va trebui să împartă proprietatea cu altcineva.”