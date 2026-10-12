Rezidențiat 2026. Specialitățile medicale preferate de tinerii absolvenți

Examenul de rezidențiat reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru absolvenții de Medicină. După ani întregi de studiu, tinerii trebuie să decidă domeniul în care vor profesa, iar alegerea specialității este influențată tot mai mult de modul de viață pe care îl presupune fiecare ramură medicală.

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Pe lângă dorința de a practica medicina, candidații analizează programul de lucru, nivelul de stres, posibilitatea de dezvoltare în sistemul privat și riscul de epuizare profesională.

Psihiatria conduce clasamentul preferințelor. Medicina de familie, surpriza acestui an

Un sondaj realizat pe platforma Grile-Rezidentiat.ro, la care au participat 3.326 de candidați, arată că psihiatria este specialitatea aflată pe primul loc în preferințele absolvenților pentru Rezidențiat 2026. Aceasta a obținut 9,2% dintre voturi, fiind urmată de cardiologie, cu 8,9%, și medicina de familie, cu 7,9%.

În top se mai regăsesc dermatovenerologia, radiologia-imagistica, pediatria, endocrinologia, anestezia și terapia intensivă, obstetrică-ginecologia și neurologia.

Pentru mulți absolvenți, alegerea unei specialități nu mai este făcută doar pe criteriul pasiunii, ci și prin raportare la viitorul profesional.

Sofia Alexandrescu, absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, își dorește să urmeze dermatologia și spune că pregătirea pentru examenul de rezidențiat este una extrem de solicitantă.

„Pregătirea pentru rezidențiat este, prin definiție, o perioadă extrem de energofagă și epuizantă pentru orice absolvent. Toate specialitățile medicale cer un efort masiv, iar presiunea notelor uriașe din ultimii ani în cazul specialităților căutate a fost o povară grea în lunile de studiu”, a explicat aceasta pentru Libertatea.

Tânăra consideră că dermatologia este deseori privită superficial, însă realitatea din teren este diferită.

„Mulți privesc din exterior și văd dermatologia doar ca pe o metodă lejeră de a evita specialități consumatoare. Este un mit total. În realitate, dermatologia reprezintă un univers medical extrem de complex, cu o patologie cronică grea ce cuprinde peste 3.000 de afecțiuni”, a declarat Sofia Alexandrescu.

Ea spune că partea de estetică medicală trebuie privită responsabil și combinată cu pregătirea medicală.

„Dorința mea este să îmbin medicina și știința cu estetica, tocmai pentru a promova aspecte armonioase și sănătoase, care să pară naturale”, a mai spus absolventa.

Chirurgia generală, alegerea celor care acceptă un ritm de muncă intens

Dani Iacob, absolvent al UMF „Carol Davila” și fost președinte al Societății Studențești de Chirurgie din România, spune că pentru el alegerea a fost clară încă din perioada facultății.

„N-am un plan B. Pentru mine rămâne chirurgia generală. Știu sigur că nu aș putea face o specialitate pur clinică, pentru că m-aș plictisi să stau la un birou, să mă uit pe analize și singura mea activitate să fie prescrierea unor tratamente”, a mărturisit acesta.

Tânărul spune că satisfacția chirurgiei vine din rezultatele rapide pe care le poate vedea la pacienți.

„Am o deprindere spre manualitate, iar satisfacția muncii de chirurg este relativ imediată: în câteva zile pacientul este externat, iar în câteva luni este ca nou. În chirurgie vorbim, în majoritatea cazurilor, de vindecare”, a explicat Dani Iacob.

Totuși, el recunoaște că această specializare presupune sacrificii importante.

„Chirurgia generală a scăzut în ultimii mai bine de 10 ani din topul alegerilor, pentru că trebuie să te muți practic în spital. Dacă vrei să fii un chirurg bun, în rezidențiat trebuie să faci rabat de la multe lucruri: stai în gărzi, stai în operații, azi pleci la ora 14:00, dar mâine poți pleca la ora 21:00”, a precizat acesta.

În același timp, medicina de familie a devenit una dintre cele mai atractive opțiuni pentru viitorii medici.

„Medicina de familie este singura surpriză reală, pentru că până acum nu se lua cu note atât de mari. Însă este o specialitate foarte vastă. Îți poți lua competențe de ecografie, de mică chirurgie, îți organizezi cabinetul și ai un start solid, cu o listă de pacienți preluată”, a spus Dani Iacob.

Anumite domenii medicale continuă să se confrunte cu lipsa de candidați. Printre specialitățile deficitare se află ATI, bolile infecțioase, pediatria, neonatologia, oncologia medicală, medicina de urgență și chirurgia pediatrică.

Rezidențiatul din acest an se va desfășura pe 15 noiembrie, iar candidații vor susține un test-grilă cu 200 de întrebări în centrele universitare stabilite la nivel național.