 Românii sunt speriați de facturile la curent. Ce soluții au găsit pentru a face economii?
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Românii sunt speriați de facturile la curent. Ce soluții au găsit pentru a face economii?

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Facturile la curent îi sperie deja pe români, iar o posibilă scumpire cu până la 20% în această iarnă le dă și mai multe motive de îngrijorare. Oamenii se plâng că abia mai fac față cheltuielilor și încearcă să economisească pe unde pot: sting luminile, scot aparatele din priză și reduc consumul de energie. Cu prețurile tot mai greu de suportat, românii caută soluții fără să ajungă cu bugetul familiei pe minus.

Facturile îi sperie tot mai mult pe români
Facturile îi sperie tot mai mult pe români Foto: Freepik

Românii se plâng de facturi 

Posibila scumpire a energiei electrice îi îngrijorează pe români, care spun că facturile sunt deja greu de suportat, iar o nouă majorare le-ar afecta și mai mult bugetele. În discuțiile de pe Reddit, cât și TikTok, românii și-au exprimat nemulțumirea: „Plătim din ce în ce mai mult pentru lucrurile de bază. După ce achităm facturile și cumpărăm mâncare, nu prea mai rămâne mare lucru până la următorul salariu”, se plânge un român pe Reddit.

Un altul spune că se teme de lunile de iarnă: „Acum încercăm să ne descurcăm cu facturile așa cum sunt. Dacă se mai scumpesc cu încă 20%, va fi foarte greu, mai ales pentru familiile care au copii și multe cheltuieli”. Nici pensionarii nu văd cu ochi buni ceea ce se întâmplă. „Pensia trebuie să ajungă pentru mâncare, medicamente, întreținere și curent. Dacă toate se scumpesc, nu ai de unde să mai tai”, spune un alt pensionar. 

Cum să faci economie la curent 

Românii sunt inventivi și încearcă să găsească soluții prin care să reducă facturile la electricitate, mai ales în contextul în care se tem de noi scumpiri la iarnă. „Am început să stingem toate luminile când ieșim din cameră și să nu mai lăsăm televizorul pornit ore întregi dacă nu se uită nimeni la el. Sunt lucruri mici, dar încercăm să economisim de unde putem”, spune un român, tot pe Reddit.

Altul adaugă: „Încerc să spăl hainele la temperaturi mai mici și să pornesc mașina doar când am destule rufe. Am început să fiu atent și la cât folosesc cuptorul electric, pentru că toate se adună pe factură”, povestește un alt român.  „Mi-am făcut un obicei din a verifica factura și consumul, ca să văd unde pot reduce. Scot din priză ce nu folosesc și încerc să nu mai las aparatele pornite degeaba. Nu mă aștept la minuni, dar orice economie contează”, spune altul. Un român, însă le transmite: „Măi, astea sunt economii? Nici nu se simt, e prea puțin ce faceți. Un televizor închis, mare lucru. Nu prea o să se simtă la factură".

Altul concluzionează la postarea făcută: Mi se pare mai util să aflu ce aparate consumă cel mai mult decât să mă concentrez doar pe becuri. Un contor de consum pentru priză te poate ajuta să verifici câtă energie folosește un aparat și să vezi unde merită să faci schimbări ca să reduci factura".

Facturile la curent ar putea crește cu până la 20% în această iarnă

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a avertizat că facturile la electricitate ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece. Printre factorii care pot influența prețurile se numără costul gazelor naturale, situația internațională și disponibilitatea energiei produse în România. O atenție deosebită este acordată Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, unde nivelul scăzut al Dunării poate afecta anumite operațiuni. În plus, tensiunile din Orientul Mijlociu pot influența cotațiile internaționale la energie. 

Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra presiunilor pe care costurile cu energia și celelalte cheltuieli le pot pune asupra bugetelor familiilor. „E și așa greu cu toate cheltuielile, iar dacă se mai scumpește și curentul, ne va fi și mai greu. Facturile trebuie plătite, mâncarea trebuie cumpărată, nu ai de unde să tai la nesfârșit. Încercăm să facem economii pe unde putem, dar până la urmă tot trebuie să folosim curentul, mai ales când vine frigul. Românilor le este teamă că iarna aceasta o să fie și mai greu și nu o să se descurce cu banii."

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