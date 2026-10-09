 Facturi mai mici la iarnă cu un singur gest! Cât economisești dacă dai termostatul cu un grad mai jos
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Facturi mai mici la iarnă cu un singur gest! Cât economisești dacă dai termostatul cu un grad mai jos

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Reducerea temperaturii din locuință cu un singur grad Celsius poate avea un impact vizibil asupra facturii la încălzire. Un studiu realizat la Cluj-Napoca arată că, în cazul unui apartament, economia poate ajunge la aproximativ 6%, în timp ce pentru o casă procentul poate urca până la 9%. Cum trebuie reglat termostatul pentru a păstra confortul și a reduce cheltuielile în sezonul rece.

Cât economisești dacă dai termostatul cu un grad mai jos
Cât economisești dacă dai termostatul cu un grad mai jos Foto: Shutterstock

Cu cât scade factura la încălzire dacă reduci temperatura cu un grad

Odată cu venirea sezonului rece, costurile pentru încălzirea locuinței devin o preocupare pentru multe familii. Cei care folosesc centrale termice pot încerca să reducă aceste cheltuieli printr-o ajustare simplă: scăderea temperaturii setate pe termostat cu un grad Celsius.

Potrivit unui studiu realizat la Cluj-Napoca, reducerea temperaturii interioare cu un grad poate aduce o economie de aproximativ 6% din factura la încălzire pentru un apartament. În cazul unei case, procentul poate ajunge până la 9%, în funcție de caracteristicile locuinței și de condițiile în care este încălzită.

Constantin Cilibiu, prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), a explicat pentru Observator că efectul se manifestă în ambele sensuri: o temperatură mai mică poate reduce consumul, în timp ce creșterea valorii de pe termostat poate duce la cheltuieli suplimentare.

Dacă scădem temperatura cu un grad, putem să reducem factura cu 6%, iar dacă creștem temperatura în interiorul apartamentului o să plătim ceva mai mult”, a explicat acesta.

Specialistul a precizat că, pentru o casă, reducerea poate fi mai mare decât în cazul unui apartament, ajungând până la 9% pentru fiecare grad în minus, conform rezultatelor prezentate.

Procentele sunt estimări, nu garanții pentru orice locuință. Economia efectivă depinde de izolația clădirii, suprafață, temperatura de afară, tipul sistemului de încălzire și obiceiurile celor care locuiesc acolo.

Ce temperatură este recomandată în fiecare cameră

Pentru a limita consumul fără a renunța la confort, contează nu doar valoarea aleasă pentru termostat, ci și temperatura din fiecare încăpere. Camerele nu au toate aceeași destinație, iar necesarul de căldură poate fi diferit.

Recomandările prezentate de Observator indică următoarele intervale orientative:

  • Living și birou: între 20 și 22 de grade Celsius;
  • Dormitor: între 16 și 18 grade Celsius;
  • Camera copilului: aproximativ 20 de grade Celsius.

Aceste valori pot fi ajustate în funcție de confortul persoanelor din locuință, de vârstă și de eventualele nevoi speciale. Temperatura nu trebuie redusă atât de mult încât să afecteze confortul sau sănătatea celor din casă.

Contează și umiditatea aerului, care, potrivit recomandărilor citate în materialul Observator, ar trebui să se situeze între 30% și 60%. Un nivel nepotrivit al umidității poate influența atât senzația termică, cât și confortul respirator.

Cum te ajută un termostat inteligent să economisești energie

O altă soluție pentru gestionarea consumului este folosirea unui termostat programabil sau inteligent. Acesta permite ajustarea temperaturii în funcție de programul familiei, astfel încât locuința să nu fie încălzită inutil atunci când nu este nimeni acasă.

În loc să menții permanent aceeași temperatură în toate încăperile, poți stabili un program adaptat rutinei zilnice. De exemplu, temperatura poate fi redusă în perioadele în care locuința este goală și ajustată înainte de întoarcerea membrilor familiei.

În cazul modelelor inteligente, unele funcții pot adapta automat încălzirea în funcție de programul setat și de obiceiurile utilizatorilor. Rezultatul depinde însă de compatibilitatea cu sistemul de încălzire și de modul în care este configurat dispozitivul.

Cât poate ajunge factura pentru încălzirea unui apartament de 80 de metri pătrați

Temperatura exterioară are, la rândul ei, un rol important în consum. Cu cât este mai frig afară, cu atât locuința pierde mai multă căldură, iar sistemul de încălzire trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită.

În exemplul prezentat de Observator, pentru un apartament de 80 de metri pătrați încălzit la 22 de grade Celsius, consumul estimat este de 76 kWh atunci când temperatura exterioară este de 0 grade Celsius. La minus 15 grade Celsius, consumul urcă la 106 kWh.

În același scenariu, costul lunar indicat crește de la aproximativ 700 de lei la aproape 1.000 de lei. Sumele sunt orientative și depind de tariful energiei, de performanța locuinței și de condițiile concrete de utilizare.

Cum reduci costurile la încălzire fără să sacrifici confortul

Scăderea temperaturii cu un grad poate fi un prim pas pentru reducerea facturii, însă rezultatele sunt mai bune atunci când măsura este combinată cu alte obiceiuri eficiente.

Verificarea etanșeității ferestrelor și ușilor, întreținerea periodică a centralei, folosirea corectă a termostatului și evitarea supraîncălzirii camerelor pot contribui la controlul consumului.

Înainte de a modifica setările, este important să ții cont de nevoile tuturor persoanelor din locuință. Obiectivul nu este să încălzești casa cât mai puțin, ci să menții o temperatură potrivită, evitând consumul inutil.

Un singur grad în minus poate însemna o economie relevantă pe parcursul sezonului rece, mai ales atunci când ajustarea este menținută constant și adaptată condițiilor din locuință.

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