 Te îmbolnăvești dacă ieși iarna afară cu părul ud? Răspunsul specialiștilor nu este cel la care te aștepți
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Te îmbolnăvești dacă ieși iarna afară cu părul ud? Răspunsul specialiștilor nu este cel la care te aștepți

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

„Nu ieși cu părul ud, că răcești!” Este una dintre cele mai cunoscute avertizări pe care le auzim încă din copilărie, mai ales atunci când temperaturile scad. Dar este adevărat că părul ud poate provoca o răceală sau este doar un mit transmis din generație în generație? Explicația este ceva mai complexă decât pare la prima vedere.

Ce riști dacă ieși iarna cu părul ud?
Ce riști dacă ieși iarna cu părul ud? Foto: arhiva

Verdictul specialiștilor: părul ud nu provoacă răceala

Primul lucru care trebuie lămurit este simplu: nu poți face o răceală doar pentru că ai ieșit afară cu părul ud, scriu cei de la sfatnaturist. Răceala comună este o infecție virală a tractului respirator superior. Există numeroase virusuri capabile să o provoace, rinovirusurile fiind printre cele mai frecvente.

Pentru a răci, trebuie să existe o expunere la un virus. Faptul că părul este ud sau că temperatura de afară este scăzută nu poate, de unul singur, să producă o infecție virală. Așadar, dacă ieși din casă după duș, cu părul încă ud, nu înseamnă automat că vei avea nasul înfundat, tuse sau dureri în gât în următoarele zile.

Atunci de unde vine ideea că părul ud ne îmbolnăvește?

Explicația are legătură cu faptul că răcelile apar mai frecvent în lunile reci. Toamna și iarna, oamenii petrec mai mult timp în spații închise, unde contactul apropiat favorizează răspândirea virusurilor respiratorii. În același timp, aerul rece și uscat poate influența mecanismele de apărare ale căilor respiratorii. Toate aceste lucruri fac ca frigul să fie asociat cu răceala.

Există însă o diferență importantă între frig și infecție. Temperaturile scăzute pot influența organismul, însă răceala apare în urma infectării cu un virus.

Cu alte cuvinte, frigul poate avea un rol indirect, dar nu este agentul care provoacă răceala.

Ce se întâmplă cu organismul când ieși afară cu părul ud

Părul ud poate face ca senzația de frig să fie mult mai intensă.

Atunci când apa de pe păr se evaporă, este consumată energie termică, ceea ce poate accentua senzația de rece. Dacă afară este frig și bate vântul, disconfortul poate fi și mai pronunțat.

De aici apare o altă confuzie frecventă.

Una este să simți că îți este foarte frig, iar alta este să contractezi o infecție respiratorie.

Părul ud poate accentua senzația de frig, dar nu introduce un virus în organism.

Prin urmare, faptul că cineva tremură după ce a ieșit afară cu părul ud nu înseamnă că a „răcit” în sens medical.

Frigul poate influența totuși apărarea nasului

Cercetările științifice au găsit unele explicații pentru faptul că infecțiile respiratorii sunt mai frecvente în perioadele reci.

Un studiu publicat în 2022 în The Journal of Allergy and Clinical Immunology a analizat mecanismele de apărare antivirală existente în interiorul nasului. Cercetătorii au observat că celulele nazale produc mici vezicule extracelulare care contribuie la apărarea împotriva virusurilor.

În condiții experimentale, atunci când temperatura țesutului nazal a fost redusă, unele dintre aceste mecanisme de apărare au devenit mai puțin eficiente.

Rezultatul este important, dar trebuie interpretat corect: studiul nu demonstrează că ieșitul afară cu părul ud provoacă răceala.

El oferă însă o posibilă explicație pentru modul în care temperaturile scăzute pot influența apărarea locală a nasului împotriva virusurilor.

Peste 200 de virusuri pot provoca răceala

Răceala nu este provocată de un singur virus. Potrivit informațiilor medicale citate de CDC, peste 200 de virusuri respiratorii pot fi responsabile pentru apariția răcelii comune.

Transmiterea se face în principal prin particule respiratorii eliminate de persoanele infectate. Virusurile pot ajunge și pe anumite suprafețe, iar infectarea se poate produce ulterior atunci când o persoană își atinge ochii, nasul sau gura.

De aceea, simplul fapt că cineva a ieșit în frig cu părul ud nu este suficient pentru apariția bolii. Fără expunerea la un virus, părul ud nu poate produce o răceală.

De ce răcim mai des în sezonul rece

Există mai multe motive pentru care lunile reci sunt asociate cu mai multe infecții respiratorii.

În primul rând, oamenii stau mai mult în interior. În spațiile aglomerate și slab ventilate, virusurile se pot transmite mai ușor de la o persoană la alta.

În al doilea rând, aerul rece și uscat poate afecta temporar unele mecanisme de protecție ale mucoaselor respiratorii.

În plus, anumite virusuri se pot comporta diferit în funcție de temperatură și umiditate.

Prin urmare, există o legătură reală între sezonul rece și frecvența infecțiilor respiratorii, însă aceasta nu înseamnă că „frigul provoacă răceala”.

Ce au arătat experimentele despre rinovirusuri

O altă cercetare, publicată în 2015 în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a analizat relația dintre temperatura din căile respiratorii și răspunsul organismului la rinovirusuri.

Experimentele au indicat faptul că răspunsul antiviral al celulelor analizate era mai puternic la o temperatură de 37°C decât la 33°C.

Rezultatele susțin ideea că temperaturile mai scăzute din zona nazală pot influența modul în care organismul reacționează la anumite virusuri.

Totuși, nici acest studiu nu arată că o persoană care iese cu părul ud va răci automat.

Este o diferență esențială între efectul frigului asupra unor mecanisme biologice și afirmația că părul ud provoacă direct o infecție.

„Am ieșit cu părul ud și a doua zi am răcit”. Coincidență sau cauză?

Este una dintre cele mai convingătoare experiențe pentru cei care cred în acest mit.

O persoană face duș, iese afară cu părul ud, stă în frig și, după o zi sau două, începe să strănute. Pare logic să punem cele două evenimente în legătură. Numai că simptomele unei răceli nu apar neapărat imediat după infectare. Virusul poate fi contractat anterior, iar simptomele se instalează ulterior. Asta înseamnă că momentul în care apar primele semne ale bolii nu indică automat momentul în care a avut loc infectarea.

Prin urmare, faptul că cineva a stat în frig înainte să înceapă să aibă simptome nu dovedește că frigul sau părul ud au fost cauza răcelii.

Este totuși recomandat să-ți usuci părul înainte să ieși iarna?

Da, dar mai ales pentru confort și pentru evitarea expunerii inutile la frig.

Dacă afară este foarte rece, bate vântul sau petreci mult timp în exterior, părul ud poate contribui la pierderea de căldură și poate accentua senzația de frig.

În condiții extreme, expunerea prelungită la frig și umezeală poate deveni periculoasă și poate favoriza hipotermia.

Așadar, este o idee bună să ieși afară cu părul uscat atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, însă motivul nu este că altfel vei face automat o răceală.

Cum reduci cu adevărat riscul de răceală

Dacă vrei să reduci șansele de a contracta o infecție respiratorie, sunt mai importante măsurile care limitează contactul cu virusurile.

Printre cele mai utile se numără:

  • spălarea frecventă a mâinilor;
  • evitarea atingerii feței cu mâinile murdare;
  • aerisirea încăperilor;
  • evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave;
  • acoperirea gurii și nasului atunci când tușești sau strănuți;
  • odihna suficientă și menținerea unui stil de viață echilibrat.

Și încă un lucru important: antibioticele nu tratează răceala comună, deoarece aceasta este cauzată de virusuri, nu de bacterii.

Studiu observational MedLife x Via Transilvanica credits Asociatia Tasuleasa Social (1) jpg
Când mersul pe jos devine „stres bun”: Noi insight-uri din studiul MedLife pe Via Transilvanica adevarul.ro

Ghid de cumpărături

banner mirabela gradinaru jpg
#Exclusiv Click!
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor Vedete românești
banner vasile seicaru jpg
#Exclusiv Click!
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!” Vedete românești
image
„Pisica s-a ascuns supat”. Substantivul care a stârnit un val de reacții: „Să ne râdem umpic” adevarul.ro
image
Șefii și selecționerul naționalei U21, șpriț nebun în Ibiza, acasă la Nicu Gheară. FRF demarează o anchetă după viralizarea imaginilor în online adevarul.ro

Parteneri

image
Supercomputerul a calculat şansele de calificare ale României la Euro 2028! Naţionala lui Hagi, în pericol să rateze turneul final www.fanatik.ro
image
Rusia a început operaţiunea muşamalizarea după cazurile de ciumă. China ia măsuri, iar Trump îl sună pe Putin observatornews.ro
image
George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate" www.antena3.ro
image
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Cum a fost surprins la TV playtech.ro
image
Ibrahimovici – Mitea, prima întâlnire din vestiarul lui Ajax! Dialog rasist în limba română: „Ce mai faci, băi ț…?”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image png
Ciuma pneumonică, boala care poate evolua fulgerător. Cum se transmite, ce simptome are și de ce este atât de periculoasă Sănătate!
embolie plumonara_shutterstock 1597427776 jpg
Se poate transmite ciuma pe cale respiratorie? Colegiul Medicilor explică Prevenție și tratament
shutterstock 2597646043 jpg
Ai diabet? Aceste fructe au impact mic asupra glicemiei Ce te doare?
mamografie shutterstock 2389056681 jpg
Ce legătură este între mamografie și sănătatea inimii? Prevenție și tratament
Copil bolnav - raceala - febra - gripa FOTO Shutterstock
Copilul tău se îmbolnăvește des? De ce „siropurile pentru imunitate” nu sunt soluția Sănătate!
image png
Mănânci dovleac copt? Iată ce se poate întâmpla în organism Sănătate!
image png
Mucegaiul rar care atacă creierul, în creștere în SUA. Cercetătorii nu știu de ce devine tot mai răspândit Sănătate!
ecda1629 23e2 4ff0 99c6 583ecd0f5e4f jfif
Pregătirea pentru angiografie: tot ce trebuie să știi înainte de investigație  Sănătate!
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net