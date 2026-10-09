Te îmbolnăvești dacă ieși iarna afară cu părul ud? Răspunsul specialiștilor nu este cel la care te aștepți

„Nu ieși cu părul ud, că răcești!” Este una dintre cele mai cunoscute avertizări pe care le auzim încă din copilărie, mai ales atunci când temperaturile scad. Dar este adevărat că părul ud poate provoca o răceală sau este doar un mit transmis din generație în generație? Explicația este ceva mai complexă decât pare la prima vedere.

Ce riști dacă ieși iarna cu părul ud? Foto: arhiva

Verdictul specialiștilor: părul ud nu provoacă răceala

Primul lucru care trebuie lămurit este simplu: nu poți face o răceală doar pentru că ai ieșit afară cu părul ud, scriu cei de la sfatnaturist. Răceala comună este o infecție virală a tractului respirator superior. Există numeroase virusuri capabile să o provoace, rinovirusurile fiind printre cele mai frecvente.

Pentru a răci, trebuie să existe o expunere la un virus. Faptul că părul este ud sau că temperatura de afară este scăzută nu poate, de unul singur, să producă o infecție virală. Așadar, dacă ieși din casă după duș, cu părul încă ud, nu înseamnă automat că vei avea nasul înfundat, tuse sau dureri în gât în următoarele zile.

Atunci de unde vine ideea că părul ud ne îmbolnăvește?

Explicația are legătură cu faptul că răcelile apar mai frecvent în lunile reci. Toamna și iarna, oamenii petrec mai mult timp în spații închise, unde contactul apropiat favorizează răspândirea virusurilor respiratorii. În același timp, aerul rece și uscat poate influența mecanismele de apărare ale căilor respiratorii. Toate aceste lucruri fac ca frigul să fie asociat cu răceala.

Există însă o diferență importantă între frig și infecție. Temperaturile scăzute pot influența organismul, însă răceala apare în urma infectării cu un virus.

Cu alte cuvinte, frigul poate avea un rol indirect, dar nu este agentul care provoacă răceala.

Ce se întâmplă cu organismul când ieși afară cu părul ud

Părul ud poate face ca senzația de frig să fie mult mai intensă.

Atunci când apa de pe păr se evaporă, este consumată energie termică, ceea ce poate accentua senzația de rece. Dacă afară este frig și bate vântul, disconfortul poate fi și mai pronunțat.

De aici apare o altă confuzie frecventă.

Una este să simți că îți este foarte frig, iar alta este să contractezi o infecție respiratorie.

Părul ud poate accentua senzația de frig, dar nu introduce un virus în organism.

Prin urmare, faptul că cineva tremură după ce a ieșit afară cu părul ud nu înseamnă că a „răcit” în sens medical.

Frigul poate influența totuși apărarea nasului

Cercetările științifice au găsit unele explicații pentru faptul că infecțiile respiratorii sunt mai frecvente în perioadele reci.

Un studiu publicat în 2022 în The Journal of Allergy and Clinical Immunology a analizat mecanismele de apărare antivirală existente în interiorul nasului. Cercetătorii au observat că celulele nazale produc mici vezicule extracelulare care contribuie la apărarea împotriva virusurilor.

În condiții experimentale, atunci când temperatura țesutului nazal a fost redusă, unele dintre aceste mecanisme de apărare au devenit mai puțin eficiente.

Rezultatul este important, dar trebuie interpretat corect: studiul nu demonstrează că ieșitul afară cu părul ud provoacă răceala.

El oferă însă o posibilă explicație pentru modul în care temperaturile scăzute pot influența apărarea locală a nasului împotriva virusurilor.

Peste 200 de virusuri pot provoca răceala

Răceala nu este provocată de un singur virus. Potrivit informațiilor medicale citate de CDC, peste 200 de virusuri respiratorii pot fi responsabile pentru apariția răcelii comune.

Transmiterea se face în principal prin particule respiratorii eliminate de persoanele infectate. Virusurile pot ajunge și pe anumite suprafețe, iar infectarea se poate produce ulterior atunci când o persoană își atinge ochii, nasul sau gura.

De aceea, simplul fapt că cineva a ieșit în frig cu părul ud nu este suficient pentru apariția bolii. Fără expunerea la un virus, părul ud nu poate produce o răceală.

De ce răcim mai des în sezonul rece

Există mai multe motive pentru care lunile reci sunt asociate cu mai multe infecții respiratorii.

În primul rând, oamenii stau mai mult în interior. În spațiile aglomerate și slab ventilate, virusurile se pot transmite mai ușor de la o persoană la alta.

În al doilea rând, aerul rece și uscat poate afecta temporar unele mecanisme de protecție ale mucoaselor respiratorii.

În plus, anumite virusuri se pot comporta diferit în funcție de temperatură și umiditate.

Prin urmare, există o legătură reală între sezonul rece și frecvența infecțiilor respiratorii, însă aceasta nu înseamnă că „frigul provoacă răceala”.

Ce au arătat experimentele despre rinovirusuri

O altă cercetare, publicată în 2015 în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a analizat relația dintre temperatura din căile respiratorii și răspunsul organismului la rinovirusuri.

Experimentele au indicat faptul că răspunsul antiviral al celulelor analizate era mai puternic la o temperatură de 37°C decât la 33°C.

Rezultatele susțin ideea că temperaturile mai scăzute din zona nazală pot influența modul în care organismul reacționează la anumite virusuri.

Totuși, nici acest studiu nu arată că o persoană care iese cu părul ud va răci automat.

Este o diferență esențială între efectul frigului asupra unor mecanisme biologice și afirmația că părul ud provoacă direct o infecție.

„Am ieșit cu părul ud și a doua zi am răcit”. Coincidență sau cauză?

Este una dintre cele mai convingătoare experiențe pentru cei care cred în acest mit.

O persoană face duș, iese afară cu părul ud, stă în frig și, după o zi sau două, începe să strănute. Pare logic să punem cele două evenimente în legătură. Numai că simptomele unei răceli nu apar neapărat imediat după infectare. Virusul poate fi contractat anterior, iar simptomele se instalează ulterior. Asta înseamnă că momentul în care apar primele semne ale bolii nu indică automat momentul în care a avut loc infectarea.

Prin urmare, faptul că cineva a stat în frig înainte să înceapă să aibă simptome nu dovedește că frigul sau părul ud au fost cauza răcelii.

Este totuși recomandat să-ți usuci părul înainte să ieși iarna?

Da, dar mai ales pentru confort și pentru evitarea expunerii inutile la frig.

Dacă afară este foarte rece, bate vântul sau petreci mult timp în exterior, părul ud poate contribui la pierderea de căldură și poate accentua senzația de frig.

În condiții extreme, expunerea prelungită la frig și umezeală poate deveni periculoasă și poate favoriza hipotermia.

Așadar, este o idee bună să ieși afară cu părul uscat atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, însă motivul nu este că altfel vei face automat o răceală.

Cum reduci cu adevărat riscul de răceală

Dacă vrei să reduci șansele de a contracta o infecție respiratorie, sunt mai importante măsurile care limitează contactul cu virusurile.

Printre cele mai utile se numără:

spălarea frecventă a mâinilor;

evitarea atingerii feței cu mâinile murdare;

aerisirea încăperilor;

evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave;

acoperirea gurii și nasului atunci când tușești sau strănuți;

odihna suficientă și menținerea unui stil de viață echilibrat.

Și încă un lucru important: antibioticele nu tratează răceala comună, deoarece aceasta este cauzată de virusuri, nu de bacterii.