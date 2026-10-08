 România, lovită de „vara indiană”. Temperaturile sar de 29 de grade. Cât mai ține căldura
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România, lovită de „vara indiană”. Temperaturile sar de 29 de grade. Cât mai ține căldura

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România traversează o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii octombrie. Soarele domină mare parte din țară, iar valorile termice au ajuns din nou aproape de pragul de 30 de grade. Vremea caldă se va menține și în următoarele zile, însă schimbarea vine din weekend, când temperaturile vor începe să scadă treptat, iar ploile își vor face apariția.

România, lovită de „vara indiană”.
România, lovită de „vara indiană”. Foto: arhivă

Aproape 30 de grade în vestul țării

Joi, vremea a fost mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. La ora 15:00, cele mai ridicate temperaturi au fost raportate la Lugoj și Moldova Veche, unde mercurul din termometre a urcat până la 29 de grade.

Și în alte localități din vest și nord-vest s-au înregistrat valori ridicate. La Timișoara au fost 28 de grade, în timp ce la Arad, Oradea și Satu Mare termometrele au indicat 27 de grade. O valoare de 27 de grade a fost consemnată și la Botoșani.

În București, temperatura maximă a ajuns la 26 de grade, mult peste valorile pe care le-am aștepta în mod obișnuit la început de octombrie.

Vineri, temperaturile pot ajunge din nou la 30 de grade

Episodul de căldură nu se încheie imediat. Potrivit prognozei ANM, și zilele următoare vor aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării.

Maximele se vor situa, în general, între 20 și 21 de grade pe litoral și 28-29 de grade în vestul și sud-vestul României. Vineri, în sudul extrem al țării, temperaturile ar putea atinge din nou pragul de 30 de grade.

Astfel, începutul de octombrie vine cu o vreme care seamănă mai degrabă cu o prelungire neobișnuit de caldă a sezonului estival decât cu debutul toamnei.

Răcirea începe de duminică. Unde scad cel mai mult temperaturile

Schimbarea vremii va deveni evidentă începând de duminică. Aerul mai rece va pătrunde mai întâi în vestul, centrul și nordul țării, regiuni în care temperaturile maxime vor coborî, în general, spre 15-18 grade.

Sudul și sud-estul României vor mai beneficia pentru scurt timp de temperaturi mai ridicate. Aici, maximele se vor menține în jurul valorilor de 20-24 de grade.

Și în Capitală vremea se va răci treptat. În București sunt prognozate temperaturi de aproximativ 23-24 de grade înainte ca masa de aer rece să ajungă și în sudul țării.

Ploile revin după o perioadă lungă de secetă

Odată cu răcirea, își vor face apariția și precipitațiile. Primele ploi sunt posibile încă din noaptea de joi spre vineri, în special în vestul, nord-vestul țării și în zonele montane.

Spre sfârșitul săptămânii, ploile se vor extinde în special în jumătatea vestică a României.

Precipitațiile sunt așteptate cu interes, în condițiile în care România se confruntă de mai mult timp cu un deficit important de apă. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a atras atenția că țara noastră se confruntă cu secetă pedologică și hidrologică severă, după șapte luni consecutive, din martie până la sfârșitul lunii septembrie, în care cantitățile de precipitații s-au situat sub mediile normale.

Cât mai ține „vara indiană” în România

Perioada cu temperaturi apropiate de 30 de grade mai are, așadar, doar câteva zile. Vineri se menține posibilitatea unor valori deosebit de ridicate, inclusiv de 30 de grade în sudul extrem al țării, însă de duminică vremea începe să se schimbe.

Răcirea va fi mai pronunțată în vest, centru și nord, în timp ce sudul și sud-estul vor păstra temperaturi mai blânde pentru încă puțin timp. Odată cu scăderea temperaturilor și revenirea ploilor, România va intra treptat într-un regim termic mai apropiat de normalul perioadei.

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