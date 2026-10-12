Cât costă un gram de aur astăzi, 12 octombrie, potrivit BNR

Cotația aurului a înregistrat o ușoară scădere luni, 12 octombrie 2026, după creșterea consemnată la finalul săptămânii trecute. Gramul de aur este evaluat de Banca Națională a României la 639,8793 lei, cu puțin peste nivelul înregistrat joi, 8 octombrie.

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Cât valorează un gram de aur pe 12 octombrie 2026

Prețul gramului de aur a coborât luni, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur este cotat la 639,8793 lei, cu 1,0136 lei sub valoarea anunțată în ședința precedentă, de vineri, 9 octombrie, când cotația ajunsese la 640,8929 lei.

Scăderea vine după un avans semnificativ înregistrat la finalul săptămânii trecute. Chiar dacă metalul prețios s-a ieftinit ușor luni, valoarea sa rămâne peste nivelul consemnat pe 8 octombrie, când un gram de aur era evaluat la 633,4893 lei.

Cum a evoluat prețul aurului în ultimele zile

Datele publicate de BNR arată că prețul aurului a fluctuat în ultimele ședințe de tranzacționare. După cotația de 633,4893 lei din 8 octombrie, gramul de aur s-a scumpit cu 7,4036 lei în ședința următoare, ajungând la 640,8929 lei.

Luni, 12 octombrie, tendința s-a inversat, iar cotația a scăzut cu 1,0136 lei. Cu toate acestea, comparativ cu valoarea din 8 octombrie, gramul de aur este mai scump cu 6,3900 lei.

Evoluția prețului gramului de aur

12 octombrie 2026: 639,8793 lei, în scădere cu 1,0136 lei;

9 octombrie 2026: 640,8929 lei, în creștere cu 7,4036 lei față de ședința precedentă;

8 octombrie 2026: 633,4893 lei, în creștere cu 0,4652 lei față de ședința anterioară.

Care au fost cel mai mare și cel mai mic preț al aurului în 2026

Pe parcursul anului 2026, cotația gramului de aur a înregistrat variații importante. Potrivit datelor menționate, valoarea maximă a fost de 752,0815 lei pe gram, atinsă la 2 martie 2026.

La polul opus, cel mai scăzut nivel indicat pentru acest an a fost de 588,7371 lei pe gram, înregistrat la 17 iulie 2026.

Diferența dintre cele două valori evidențiază amplitudinea fluctuațiilor înregistrate de metalul prețios în acest interval.

Ce trebuie să știe cei care vor să cumpere sau să vândă aur

Cotația publicată de BNR reprezintă un reper pentru valoarea unui gram de aur fin exprimată în lei. Aceasta este influențată de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de variațiile cursului valutar.

Totuși, valoarea comunicată de banca centrală nu este echivalentă cu prețul practicat de comercianți. Persoanele care doresc să cumpere bijuterii, lingouri sau monede din aur trebuie să țină cont de faptul că prețul final poate varia în funcție de puritatea metalului, forma de comercializare și marja aplicată de vânzător.

În cazul bijuteriilor, costul poate include și manopera, iar prețul oferit la răscumpărare poate fi diferit de cel solicitat la cumpărare.

Pentru cei interesați de aur ca instrument de economisire sau investiție, urmărirea cotațiilor BNR poate oferi o imagine asupra evoluției valorii metalului prețios. Decizia de cumpărare sau de vânzare trebuie însă raportată la prețurile efective disponibile pe piață și la costurile tranzacției.