O navă comercială de aproximativ 100 de metri, avariată în urma unui atac cu dronă rusească în urmă cu două luni, a ajuns în derivă pe plaja de la Vadu. Incidentul readuce în atenție pericolele tot mai mari din Marea Neagră, unde sute de nave au fost atacate, iar transportul mărfurilor devine din ce în ce mai costisitor. România solicită sprijinul aliaților NATO pentru crearea unui coridor maritim de siguranță, protejat de nave militare și sisteme antidronă.

Navă lovită de drone rusești, eșuată pe litoralul românesc. Foto: arhiva

Cargoul Mariam M a ajuns pe plaja de la Vadu după ce a fost lovit de o dronă rusească

Un incident naval cu implicații serioase pentru securitatea României s-a produs pe litoral, unde cargoul Mariam M a eșuat pe plaja de la Vadu. Vasul, lung de aproximativ 100 de metri, plutea în derivă după ce fusese avariat în urma unui atac cu dronă rusească, petrecut în urmă cu două luni, în zona canalului Bâstroe.

Nava nu avea echipaj la bord și nici marfă în momentul în care a ajuns în apropierea litoralului românesc. Autoritățile au încercat să intervină pentru a o ancora și a împiedica apropierea de țărm, însă operațiunea nu a reușit să evite eșuarea.

Este primul caz de acest fel în care o navă avariată în contextul războiului ajunge pe litoralul românesc, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de atacurile din Marea Neagră.

Marea Neagră, una dintre cele mai periculoase zone pentru transportul maritim

Pericolul pentru navele comerciale este în creștere. Potrivit datelor prezentate în material, peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră în acest an, iar cel puțin 40 de marinari și-au pierdut viața, conform Organizației Maritime Internaționale. Prin comparație, în Strâmtoarea Ormuz au fost raportate 24 de decese.

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a atras atenția asupra numărului mare de drone care circulă în regiune.

„Pe Marea Neagră sunt foarte multe drone care circulă”, a spus Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe.

La rândul său, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România, avertizează că navele comerciale sunt expuse unor riscuri majore, în lipsa unor măsuri eficiente de apărare.

„Nu există niciun fel de apărare! Aici se atacă pur şi simplu navele. Sunt sisteme inactive sau inoperabile”, a spus și Adrian Mihălcioiu, președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.

În zona de risc, care se întinde pe aproximativ 70 de kilometri pătrați, de la brațul Sfântul Gheorghe până la brațul Sulina, aproximativ 50 de nave sunt ancorate și așteaptă să poată părăsi perimetrul considerat periculos.

Transportul pe Marea Neagră s-a scumpit cu până la 30%. Efectele pot ajunge la carburanți și alimente

Instabilitatea din regiune nu afectează doar siguranța navigatorilor, ci și economia României. Prin această rută maritimă sunt transportate produse esențiale, de la cereale și uleiuri vegetale până la combustibili, îngrășăminte și materii prime folosite în industrie.

Creșterea riscurilor determină armatorii să suporte cheltuieli suplimentare pentru asigurarea navelor, protecția mărfurilor, combustibil și personalul navigant. Aceste costuri se reflectă ulterior în prețul transportului și pot influența prețurile produselor care ajung pe piață.

Tarifele transportului maritim în Marea Neagră au crescut cu până la 30%.

„Armatorul plăteşte în plus la personalul navigant, armatorul plăteşte în plus pentru combustibil, pentru asigurarea mărfii, pentru asigurarea navei”, a explicat Anton Antoniadis, președintele Asociației pentru dezvoltarea portului.

Consecințele pot fi resimțite și prin reducerea cantităților de mărfuri transportate către România.

„Vine mai puţină marfă în România, ceea ce înseamnă iar o creştere a costului”, a spus și Mihai Ogreanu, director comercial terminal produse petroliere.

Astfel, dacă situația de securitate continuă să se deterioreze, efectele s-ar putea propaga în lanț către prețurile carburanților, cerealelor și altor produse de bază.

România cere NATO protecție militară pentru navele comerciale din Marea Neagră

În contextul atacurilor repetate și al pericolului reprezentat de drone, România a solicitat aliaților NATO sprijin pentru instituirea unui coridor maritim de siguranță. Acesta ar urma să fie protejat prin prezență navală militară și sisteme capabile să detecteze și să neutralizeze dronele.

Subiectul securității maritime a fost discutat și la Bruxelles, în contextul în care protejarea rutelor comerciale devine o prioritate strategică pentru statele din regiune.

O miză importantă este și exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep, proiect cu impact major asupra economiei și securității energetice a României.

„Pentru anul viitor, trebuie să dăm în folosinţă Neptune Deep, care va ajuta mult bugetul de stat şi dacă îl bombardează sau îl afectează chiar avem pierderi foarte mari economice”, a precizat Adrian Codîrlașu, analist economic.

Reprezentanții Forțelor Navale Române susțin că sunt luate măsuri pentru supravegherea și securizarea zonei maritime.

„Forţele Navele depun eforturi şi au luat măsurile constant. S-a executat această patrulare cu Corveta 261 până în zona platformei Neptune Deep. Mai avem Vânătorul de Mine 271, care face parte activ acum din gruparea aceasta”, a spus Lucian Grigorescu, șeful Direcției Hidrografice Maritime.

Scafandrii militari au distrus resturi de drone în zona economică exclusivă a României

Riscurile nu sunt reprezentate doar de atacurile asupra navelor, ci și de resturile de drone care ajung să plutească în derivă în apropierea coastelor românești.

În aceeași zi, scafandrii militari au intervenit pentru distrugerea mai multor fragmente de drone identificate în zona economică exclusivă a României.

Incidentul de la Vadu și intervențiile din larg arată cât de mult s-a schimbat situația de securitate în Marea Neagră. Dincolo de riscul unor noi incidente, România trebuie să gestioneze și consecințele economice ale unei rute maritime tot mai vulnerabile, prin care tranzitează mărfuri importante pentru piața internă.