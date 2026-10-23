 Atac cu dronă în Marea Neagră! O navă cu 10 ucraineni la bord s-a scufundat
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Atac cu dronă în Marea Neagră! O navă cu 10 ucraineni la bord s-a scufundat

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Un nou atac dramatic a avut loc în apele internaționale din proximitatea directă a României, amplificând temerile privind extinderea incidentelor militare în zona civilă de navigație.

O navă cu 10 ucraineni la bord, scufundată de o dronă în Marea Neagră
O navă cu 10 ucraineni la bord, scufundată de o dronă în Marea Neagră Foto: pexels

O navă comercială având la bord un echipaj format din 10 ucraineni și trei azeri a fost lovită în plin de o dronă și s-a scufundat la doar o milă marină distanță de limita apelor teritoriale românești.  

Apelul de urgență la ora 10:00: nava Khoryv s-a răsturnat după impact

Semnalul SOS a fost recepționat vineri dimineață, în jurul orei 10:00. Echipajul cargoului Khoryv, o navă lungă de 120 de metri aflată sub pavilionul Insulelor Comore, a transmis că ambarcațiunea a fost lovită de o aeronavă fără pilot. Vasul plecase în urmă cu două zile din Turcia și se îndrepta spre portul Sulina, având magaziile încărcate cu oțel.

Impactul a provocat avarii structurale majore, nava răsturnându-se rapid înainte de a fi înghițită de ape. Două șalupe rapide ale Gărzii de Coastă din România au fost trimise de urgență la fața locului pentru recuperarea marinarilor refugiați pe plute.

„Era şi o navă comercială în zona incidentului care a recuperat din apă, de pe plutele de salvare, nouă persoane. Iar colegii mei au transbordat la bordul şalupei de intervenţie o persoană care era decedată de pe o plută de salvare”, a explicat Andrei Ene, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă.

Trupul neînsuflețit al marinarului ucrainean a fost adus în Portul Constanța, în timp ce căutările celor trei membri dispăruți au continuat în larg pe tot parcursul zilei.

Președintele României a condamnat ferm atacul comis atât de aproape de granița maritimă națională: „Evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfăşoară în contextul războiului din Ucraina” a spus Nicușor Dan potrivit Observator.

Peste 30 de victime într-o singură lună

Incidentul de vineri se înscrie într-un șir îngrijorător de lovituri care transformă vestul Mării Negre într-o zonă de risc major pentru transportul maritim internațional. Doar de la începutul acestei luni, opt nave comerciale au căzut pradă atacurilor cu drone în apropierea țărmurilor României și Bulgariei, bilanțul total depășind 30 de marinari uciși sau dispăruți.

În acest context critic, autoritățile de la București au solicitat oficial aliaților din cadrul NATO instituirea unui cordon maritim de siguranță de-a lungul litoralului, apărat de fregate militare, radare și sisteme de apărare antiaeriană și antidronă. Franța a devenit primul stat aliat care a confirmat disponibilitatea de a trimite echipamente militare suplimentare pentru securizarea rutelor comerciale.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a precizat că sprijinul aliaților este vital până la finalizarea propriilor achiziții militare: „Efortul de înzestrare este unul mare. Ştiţi foarte bine că avem foarte multe programe prin SAFE, prin finanţările din Statele Unite ale Americii şi alte programe prin bugetul de stat”.

De cealaltă parte, reprezentanții marinarilor avertizează că ritmul înarmării și al protecției trebuie accelerat înainte ca focurile să ajungă în infrastructura critică românească. „Cred că trebuie să se facă mult mai repede lucrul acesta. Să ne mişcăm mult mai repede, pentru că, iată, se apropie şi cred că este o chestiune de timp până când un obiectiv naţional ar putea fi atins. Vom avea nave atacate probabil şi prin port sau undeva în raza Portului Constanţa”, a avertizat Adrian Mihălcioiu, din partea Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Umbra unui nou acord mondial: întâlnirea trilaterală Trump – Putin – Xi Jinping

Intensificarea atacurilor asupra navelor cu echipaje ucrainene sau încărcături comerciale are loc într-un moment de tensiune diplomatică la nivel mondial. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se pregătește pentru negocieri decisive privind viitorul Ucrainei și stabilitatea europeană într-o întrevedere trilaterală planificată luna viitoare în Filipine, alături de Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Absența reprezentanților de la Kiev de la masa tratativelor a stârnit controverse majore, inclusiv în rândul parlamentarilor republicani americani, analiștii de politică externă comparând formatul cu istorica Conferință de la Yalta din 1945, în care marile puteri au reîmpărțit sferele de influență peste capul statelor vizate.

„În mod firesc, va trebui să discutăm și despre arhitectura de securitate europeană în ansamblu. Și sunt de acord cu acest lucru. Vom vedea cum evoluează situaţia”, a transmis Vladimir Putin referitor la iminentele consultări internaționale.

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