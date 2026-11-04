 Alertă în Marea Neagră! Un remorcher turcesc s-a scufundat în apropiere de Neptun. Ce s-a întâmplat cu cei șapte marinari aflați la bord
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Alertă în Marea Neagră! Un remorcher turcesc s-a scufundat în apropiere de Neptun. Ce s-a întâmplat cu cei șapte marinari aflați la bord

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Momente dramatice în Marea Neagră, în apropierea stațiunii Neptun! Un remorcher sub pavilion turcesc s-a scufundat în cursul dimineții de miercuri, 4 noiembrie, după ce a intrat în coliziune cu o navă pe care o tracta. Șapte marinari se aflau la bord în momentul producerii incidentului, iar autoritățile române au declanșat o operațiune de salvare. Trei dintre membrii echipajului au fost preluați de un alt remorcher, în timp ce ceilalți patru au refuzat evacuarea. Intervenția este îngreunată de vântul puternic și de valurile mari.

Un remorcher turcesc s-a scufundat în apropiere de Neptun.
Un remorcher turcesc s-a scufundat în apropiere de Neptun. Foto: ARSVOM

Potrivit primelor informații transmise de Ministerul Afacerilor Interne, incidentul a fost semnalat în jurul orei 04:20, când echipajul remorcherului Ayaz Bey a transmis un mesaj internațional de primejdie. Nava se afla într-o operațiune de tractare a unei alte ambarcațiuni, Mentor, avariată anterior în apele ucrainene.

Cum s-a produs accidentul naval din apropiere de Neptun

Remorcherul Ayaz Bey, care naviga sub pavilion turcesc, participa alături de o altă navă, Ramazan Bey, la o operațiune de tractare a navei Mentor, în direcția Turciei. Ambarcațiunea remorcată fusese avariată în apropierea portului Odesa și nu avea echipaj la bord.

Pe fondul vremii nefavorabile, cablurile care asigurau legătura dintre nave s-au rupt în timpul nopții. Deși echipajele au reușit ulterior să refacă sistemul de remorcare, situația a degenerat, iar Ayaz Bey a intrat în coliziune cu nava Mentor și s-a scufundat.

Remorcherul Ayaz Bey, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internațional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava Mentor, sub pavilion Antigua şi Barbuda”, a transmis Biroul de presă al Ministerului Afacerilor Interne.

Autoritățile au oferit și detalii despre împrejurările în care s-a produs accidentul naval.

„În cursul nopţii, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul Ayaz Bey a intrat în coliziune cu nava remorcată şi s-a scufundat”, a precizat MAI.

Trei marinari au fost salvați. Ce au decis ceilalți patru membri ai echipajului

Imediat după primirea semnalului de primejdie, autoritățile române au mobilizat mai multe mijloace de intervenție pentru salvarea celor șapte marinari, toți cetățeni turci.

În operațiune au fost implicate două nave ale Ministerului Afacerilor Interne: una aparținând Poliției de Frontieră – Garda de Coastă și cealaltă Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Trei dintre marinari au fost preluați de remorcherul ODIN, care navighează sub pavilion olandez. Aceștia urmează să ajungă în portul Mangalia, unde vor fi debarcați.

În ceea ce îi privește pe ceilalți patru membri ai echipajului, aceștia au refuzat să fie evacuați, transmițând că nu au nevoie de asistență. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, remorcherul Ayaz Bey este ancorat.

La operațiunea de salvare participă și nava SAR Ares, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Vântul puternic și marea agitată îngreunează intervenția salvatorilor

Operațiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC), însă condițiile meteorologice complică intervenția echipelor de salvare. Vântul puternic și marea foarte agitată nu permit, deocamdată, folosirea mijloacelor aeriene.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de salvatori în timpul intervenției.

„Intervenţia se desfăşoară în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic şi a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene”, a transmis MAI.

Autoritățile continuă operațiunea în Marea Neagră, în apropiere de Neptun, pentru gestionarea situației și monitorizarea echipajului implicat în accidentul naval.

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